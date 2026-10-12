Rușii își pierd boții de pe internet după un atac masiv al Ucrainei asupra centrelor de date. Ce schimbări au apărut în online

Mai multe atacuri ucrainene cu drone asupra centrelor de date Yandex din Rusia au avut un efect și asupra traficului automatizat de pe internet. Potrivit datelor Cloudflare, numărul cererilor HTTP generate de boți din rețeaua Yandex a scăzut dramatic după lovirea unor facilități importante ale companiei.

Primul declin puternic a fost observat după atacul din 8 octombrie asupra centrului Yandex din Sasovo, unde se aflau și două dintre supercomputerele companiei dedicate inteligenței artificiale. Traficul de boți ar fi coborât inițial la aproximativ 57% din nivelul maxim înregistrat în cele două săptămâni precedente.

Situația s-a agravat după ce un alt centru major, aflat în Kaluga, a fost atacat pe 10 octombrie. Facilitatea are peste 3.800 de rack-uri pentru servere și o capacitate electrică de aproximativ 63 MW, fiind descrisă drept cel mai mare centru de date Yandex din Rusia. Mai multe module au fost scoase din funcțiune în urma atacului.

După lovituri, Cloudflare a înregistrat o scădere a traficului bot din rețeaua Yandex până la aproximativ 0,4% din maximul observat în perioada analizată. Datele arată o reducere foarte mare a activității automatizate provenite din infrastructura companiei, fără să demonstreze însă că tot acest trafic reprezenta operațiuni de dezinformare sau activitate malițioasă.

Yandex este una dintre cele mai importante companii de internet din Rusia, cu servicii care merg de la motor de căutare și e-mail până la cloud, plăți și inteligență artificială. Atacul de la Sasovo a produs întreruperi pentru mai multe servicii ale companiei, iar Cloudflare a confirmat separat oprirea centrului în urma unui incendiu provocat de atac.