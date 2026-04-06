Rusia lovește adânc în spatele frontului - Pagube extinse în vestul Ucrainei

Rusia a atacat orașul Hmelnițkii în noaptea de 1 aprilie, afectând un amplasament comercial, iar o serie de explozii au fost auzite în Luțk, au relatat autoritățile și presa.

„În urma unui atac ostil, un incendiu a izbucnit la una dintre întreprinderile din centrul regional. În prezent, acesta este ținut sub control de unitățile Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei", a declarat guvernatorul Serhii Tyurin într-o postare pe Telegram.

Apărarea aeriană a fost activată în regiunea Hmelnițkii, a declarat Tyurin, adăugând că în prezent nu există cifre privind răniții sau victimele.

Alertele de raid aerian au fost emise în mare parte a Ucrainei, inclusiv în Kiev și în orașul Ternopil din vestul Ucrainei.

Mai multe explozii au fost auzite ulterior în orașul Luțk din nord-vest, a relatat Suspilne la 5:42 și 6:19, ora locală.

Rusia atacă în mod regulat infrastructura civilă ucraineană, inclusiv clădiri rezidențiale și infrastructura energetică, în timp ce continuă să-și ducă războiul.

Pe 29 martie, cel puțin trei persoane, inclusiv un băiat de 13 ani, au fost ucise și alte treisprezece au fost rănite într-un atac cu bombă planantă rusesc asupra orașului Kramatorsk, regiunea Donețk, a anunțat guvernatorul Vadym Filashkin.

„Încă o dată, rușii vizează în mod deliberat un oraș pașnic și ucid copii", a declarat Filashkin în postarea sa pe Telegram, condamnând „terorismul deliberat împotriva poporului nostru".