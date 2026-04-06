S-a dat raportul privind Apocalipsa Climatică: Scene parcă desprinse din Biblie se vor petrece pe Pământ

Un studiu nou a evidențiat un scenariu îngrijorător în cazul unei încălziri globale moderate. Este vorba despre incendii, secetă și furtuni extreme conectate până acum cu scenariul unei încălziri globale peste limitele medii. Dacă privim previziunile oamenilor de știință, acestea ne arată scene apocaliptice asemănătoare cu cele descrise în Biblie cu războaie, foamete și fenomene meteo extreme.

Incendii extreme și perioade prelungite cu secetă și furtună devastatoare ar putea să apară chiar și în condiții de încălzire globală moderată, arată un nou studiu citat de Live Science. Scenariul arată că fenomenele devastatoare s-ar putea produce mult mai des decât se credea chiar dacă temperaturile globale se stabilizează la aproximativ 2 grade Celsius peste nivelul preindustrial.

„Rezultatele noastre nu înseamnă că o încălzire globală de 2 grade Celsius ar fi la fel de severă în general ca o încălzire mult mai mare. Mai degrabă, acestea arată că impactul extrem în sectoare deosebit de vulnerabile sau importante din punct de vedere social poate să apară chiar și în condiții de încălzire moderată de 2 grade Celsius", a declarat, pentru Live Science, Emanuele Bevacqua, șeful grupului Climate Compuses Extremes de la Centrul Helmholtz pentru Cercetarea Mediului din Germania.

Echipa de cercetători s-a concentrat pe trei sectoare deosebit de vulnerabile la impactul climatic: zonele dens populate, regiunile agricole și pădurile. Pentru fiecare sector, cercetătorii au realizat scenarii minime și maxime pe care apoi le-au comparat cu simulările obținute în cazul unei încălziri mai mari de 3 grade Celsius.

Cele mai pesimiste scenarii privind zonele locuite vizează porțiuni din India și Africa Centrală. Seceta ar putea să facă prăpăd în subcontinentul indian, în Asia de Est, în sud-estul Americii de Sud, în sud-estul Australiei, în Caucaz și în centrul Americii de Nord. În ceea ce privește regiunile împădurite, cele mai afectate vor fi Canada, Africa Centrală, nord-estul Americii de Sud, nord-estul Europei și părți ale Rusiei.