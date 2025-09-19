Scade consumul, crește presiunea pe economie. Românii taie din cumpărăturile online: bijuteriile și electronicele, primele sacrificate
19.09.2025
Scumpirile îi obligă pe români să fie mai atenți la coșul virtual. Un studiu realizat de easySales arată că 25% dintre utilizatori au redus considerabil cheltuielile online, iar 39% au făcut ajustări moderate. Doar un sfert dintre respondenți spun că nu și-au schimbat deloc obiceiurile de cumpărare.
Potrivit datelor preliminare, românii renunță în primul rând la achizițiile de modă și bijuterii (31%) și la electronice (22%). În schimb, produsele de bază sunt mai puțin vizate de reduceri. „Moda şi bijuteriile (31%) şi electronicele (22%) suferă primele tăieri, în timp ce esenţialele scapă. 83% suntem mai sensibili la costurile de livrare, iar 81% vânăm reduceri", a explicat Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales, potrivit Agerpres.
La întrebarea privind sumele economisite lunar la cumpărăturile online, o treime dintre participanți au indicat reduceri între 101 și 250 de lei. Aproximativ 25% au scăzut cheltuielile cu 251 până la 500 de lei, iar 18,3% spun că au tăiat peste 500 de lei pe lună. Rezultatele complete ale cercetării vor fi prezentate pe 25 septembrie, la ediția a șasea a eCommerce Talks by easySales, găzduită de Aula Magna a Universității Politehnice din București.
