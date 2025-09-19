Scandal la Windsor, la banchetul oferit lui Donald Trump: Țipete și tensiuni între bucătarii regelui și Secret Service

Un incident tensionat a avut loc în culisele fastuosului banchet de stat organizat la Castelul Windsor în onoarea fostului președinte american Donald Trump și a soției sale Melania, găzduiți de Regele Charles, Prințul William și Prințesa Kate.

Deși cei 160 de invitați de rang înalt - diplomați și oameni de afaceri de pe ambele maluri ale Atlanticului - au savurat o cină impecabilă în Sala St. George, atmosfera din bucătărie s-a încins rapid. Potrivit unor surse citate de Daily Mail, mai mulți agenți ai Secret Service au intrat în bucătăria regală pentru a verifica și chiar gusta preparatele servite, fapt care a iritat profund echipa de chefi ai Regelui.

Un apropiat al Casei Regale a declarat: „Banchetul a fost un succes răsunător în sala principală, dar a existat o perturbare în culise. Tensiunile au izbucnit între bucătarii care pregăteau meniul și echipa de securitate americană responsabilă cu protejarea președintelui și a suitei sale. Ce a început ca o iritare tăcută s-a transformat într-un schimb de replici aprinse, cu voci ridicate de ambele părți."

Conflictul s-a calmat după câteva minute, însă bucătarii s-au plâns că intervențiile agenților au afectat ritmul și concentrarea lor, în timp ce invitații din sală nu au bănuit nimic. Cina somptuoasă a inclus pannacotta de creson de Hampshire cu biscuiți de parmezan și salată cu ou de prepeliță, urmată de balotină de pui organic din Norfolk, învelită în dovlecei și servită cu jus aromatizat. Desertul a fost o bombă de înghețată de vanilie cu sorbet de zmeură din Kent și prune poșate.

La masă s-au servit vinuri rare - printre care un Corton-Charlemagne Grand Cru 2018 și un Ridge Montebello 2000 - iar după cină, invitații s-au delectat cu un port vintage din 1945, ales special pentru că Trump a fost al 45-lea președinte al SUA, și un cognac din 1912, anul nașterii mamei sale în Scoția.

Deși Trump este cunoscut pentru faptul că evită alcoolul, meniul a inclus și un cocktail inedit creat pentru eveniment, Transatlantic whisky sour, cu Johnnie Walker, marmeladă și spumă de nucă pecan. Atmosfera de la masă a fost una prietenoasă, iar imaginile TV i-au surprins pe Trump și familia regală discutând și zâmbind - fără să știe că, în spatele ușilor bucătăriei, se purtase o adevărată bătălie verbală.