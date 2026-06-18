Stare de urgență pe mai multe insule din Grecia. Rezervele de apă au fost epuizate în plin sezon turistic
Postat la: 18.06.2026 |
Ministerul Mediului și Energiei din Grecia a declarat oficial stare de urgență pe insulele Alonissos și Tinos, situate în Marea Egee. Decizia a fost luată exact în momentul în care valul masiv de turiști pune o presiune uriașă pe rezervele de apă deja epuizate.
Măsuri de criză: Desalinizare în regim de urgență
Prin declararea stării de urgență, autoritățile pot acționa pe loc ca să salveze situația. Jurnaliștii de la Greek Reporter explică faptul că primăriile pot acum să închirieze rapid instalații mobile pentru curățarea apei de mare și să înceapă imediat lucrările urgente, fără să mai piardă luni de zile cu licitații și acte.
Un turist consumă cât 4 localnici
Turismul rămâne motorul economic al Greciei, însă costul ecologic devine insuportabil pentru insulele mici. În lunile de vară, localități cu doar câteva mii de rezidenți permanenți ajung să găzduiască zeci de mii de vizitatori.
Un singur turist poate consuma în medie de până la de patru ori mai multă apă decât un localnic. Acest consum excesiv este generat de umplerea piscinelor, spălarea zilnică a lenjeriilor în hoteluri și întreținerea spațiilor verzi.
Criza se extinde în toată țara
Alonissos și Tinos sunt doar cele mai recente cazuri dintr-o listă lungă de destinații elene care au rămas fără apă în ultimul an. Probleme severe s-au înregistrat deja în: Karpathos, Leros și Patmos
De asemenea, autoritățile au raportat scăderi dramatice ale nivelului apei în principalele rezervoare care alimentează regiunea metropolitană a Atenei.
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