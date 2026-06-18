„Statele Unite au suferit o înfrângere glorioasă": tonul victorios domină presa iraniană după semnarea acordului

Titlurile ziarelor iraniene de joi au adoptat un ton victorios în urma semnării protocolului de înţelegere dintre SUA şi Iran pentru încetarea războiului, unele dintre ele afirmând că planurile militare ale preşedintelui american Donald Trump au eşuat.

„Javan", un important cotidian iranian apropiat de Gărzile Revoluţiei Iraniene (IRGC), scrie că Statele Unite au suferit „o înfrângere glorioasă", menţionând că, în timp ce Israelul şi SUA au intrat în conflict cu obiective ambiţioase, Iranul a ieşit mai puternic decât se aşteptau adversarii săi.

Pe prima pagină a ziarului „Hamshahri", afiliat statului, Trump este înfăţişat muşcând o bucată de hârtie mototolită. Titlul sună astfel: „Pe aripile vântului", o expresie persană comună care se referă la ceva irosit.

Strâmtoarea Ormuz și miza economică a acordului

„Kahyan", un ziar influent şi conservator, a ales titlul: „Strâmtoarea Ormuz este arma noastră de descurajare; pârghia noastră de putere nu este negociabilă".

Un alt ziar, „Sazandegi", s-a concentrat asupra potenţialelor beneficii economice în urma acordului dintre SUA şi Iran, scriind cu litere mari cifra „300", referindu-se la potenţialul fond de reconstrucţie de 300 de miliarde de dolari prevăzut în acord.