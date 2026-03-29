SUA pun la cale atacul final: Pentagonul face pregătiri pentru săptămâni întregi de operațiuni terestre în Iran

Pentagonul se pregătește pentru posibile operațiuni terestre în Iran, pe fondul desfășurării a mii de soldați și marinari americani în Orientul Mijlociu, potrivit unor oficiali americani sub protecția anonimatului. Operațiunile ar putea include raiduri ale forțelor speciale și trupe convenționale, însă nu se așteaptă o invazie de amploare, scrie Washington Post.

Orice misiune terestră implică riscuri semnificative pentru militarii americani, inclusiv atacuri cu drone și rachete, foc de armă și explozibili improvizați. Oficialii afirmă că președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală privind implementarea acestor planuri. În ultimele săptămâni, administrația a discutat posibila ocupare a insulei Kharg, un nod major de export de petrol iranian în Golful Persic, precum și raiduri în alte zone de coastă pentru a neutraliza arme care ar putea amenința navele comerciale și militare. Estimările privind durata unei astfel de operațiuni variază între câteva săptămâni și câteva luni.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că obiectivele Statelor Unite pot fi atinse fără trupe terestre, însă Pentagonul ar pregăti în continuare un „atac final" care ar putea combina forțele terestre cu o campanie masivă de bombardamente. În ultimele săptămâni, au fost raportate 13 victime americane în Irak, Kuweit și Arabia Saudită, în atacuri iraniene cu drone și rachete. Publicul american este majoritar împotriva trimiterii trupelor pe teritoriul iranian: 62% dintre respondenți se opun folosirii trupelor terestre, potrivit unui sondaj AP/NORC. În ceea ce privește atacurile aeriene asupra țintelor militare, opiniile sunt împărțite: 39% împotrivă, 33% favorabil.

Experții militari recomandă ca operațiunile să fie rapide și mobile, evitând staționarea prelungită pe insulele iraniene. Se ia în calcul, de asemenea, minarea selectivă a insulei Kharg pentru a pune presiune asupra Iranului în controlul Strâmtorii Ormuz, o rută strategică de transport petrolier. Membrii Congresului american sunt împărțiți: unii, precum republicanul Derrick Van Orden, resping orice operațiune terestră, în timp ce Lindsey Graham compară o eventuală ocupare a insulei Kharg cu invazia de la Iwo Jima în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.