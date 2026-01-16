Tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitație prin executare silită de ANAF. Cât e prețul de pornire pentru un desen semnat de Picasso

O parte din colecția de artă a fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov este scoasă la licitație, în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de ANAF Craiova pentru recuperarea prejudiciului stabilit prin hotărâre definitivă.

Valorificarea bunurilor are loc după ce Vâlcov a fost condamnat definitiv, în mai 2023, la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălarea banilor. Ulterior, în noiembrie 2025, pedeapsa i-a fost redusă cu un an, însă fostul ministru PSD este obligat în continuare să achite suma de 6,2 milioane de lei, reprezentând prejudiciul reținut în sarcina sa.

În acest context, ANAF Craiova a declanșat procedura de executare silită, iar tablourile din colecția lui Darius Vâlcov urmează să fie valorificate prin intermediul casei de licitații Artmark. Potrivit sursei citate, colecția a fost acumulată pe parcursul a aproximativ un deceniu, provenind atât din licitații de artă din România, cât și din licitații internaționale.

Printre piesele scoase la licitație se numără un desen semnat de Pablo Picasso, intitulat „Scenă de coridă" (1959), realizat în tuș pe hârtie, semnat, datat și dedicat „para el amigo Chaprate" („pentru prietenul meu Chaprate"). Lucrarea are un preț de pornire de 8.000 de euro.

Licitația include și o pictură de Victor Brauner, „La relation" (1952), aparținând unuia dintre cei mai importanți reprezentanți ai avangardei artistice. De asemenea, sunt scoase la vânzare două lucrări semnate de Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață", cu un preț de pornire de 40.000 de euro, și „Car cu boi, la asfințit", o lucrare rară, al cărei preț de pornire este de 50.000 de euro.

Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina și fost ministru al Economiei și Finanțelor, a fost extrădat din Italia și adus în România la data de 14 august 2023, fiind încarcerat la Penitenciarul Rahova pentru executarea pedepsei.