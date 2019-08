Tatăl Alexandrei: Fac apel către cei care au luat-o, să o aducă, să ne putem relua viaţa

Ioan Măceşanu a declarat, joi, că singurul lucru care contează pentru familie este ca Alexandra să se întoarcă acasă.

„Este prima şi ultima declaraţie pe care o fac. Vreau să fim lăsaţi în pace, să nu mai fim hărţuiţi. Vreau să fac un apel, cine a luat-o să o aducă, să o lase la o margine, nu vreau să ştiu cine e. Dar vreau să ne reluăm viaţa noastră de dinainte. Cei care ştiu ceva de ea să spună. E foarte dificil, sunt atâtea zile de când nu ştim nimic. Cei care au luat-o să o aducă acasă, să fie sănătoasă, nu mă interesează cine a luat-o, decât să o aducă, să ne putem relua viaţa noastră simplă, fericită", a spus tatăl Alexandrei.

Bărbatul spune că este convins că autorităţile vor face tot ce trebuie pentru ca Alexandra să fie adusă acasă.

„Poate nici dânşii nu şi-au dat seama, poate dacă locaţia era mai clară. Mă simt vinovat eu ca tată că nu am făcut mai mult. Dacă îmi dădeam seama, nu se ajungea până aici. Dar eu cred că îşi vor face datoria şi o vor găsi în viaţă (autorităţile - n.r.). Aşa îmi spune inima, şi mie şi soţiei. Suntem încrezători. Aşteptăm din moment în moment să o aducă acasă. Noi credem că va fi bine", a mai spus Ioan Măceşanu.

Tatăl Alexandrei a vorbit şi despre apelul primit de mamă, după dispariţia Alexandrei, spunând că era o voce de bărbat în vârstă.

„Era o voce de bărbat în vârstă, i-am spus să vorbească mai tare şi a spus că nu poate, că îl doare în gât, pentru că a băut apă rece", a mai spus Ioan Măceşanu.

De asemeena, tatăl Alexandrei a spus că fiica cea mică a început să pună întrebări despre sora sa, şi este dificil să îi ofere răspunsuri.

Întrebat de asemenea ce i-ar transmite lui Gheorghe Dincă, tatăl Alexandrei a spus: "I-aş transmite să ardă în iad, dacă a făcut aşa ceva, dacă a făcut... dacă n-a făcut, Dumnezeu să-l aibe în pază".

El a mai spus că în localitatea întotdeauna transportul s-a făcut aşa, "cu rechinii".

Anterior, tatăl Alexandrei a spus şi într-un interviu la Antena 3 că are încredere că fiica sa este în viaţă.

„Cred că ea este în viaţă, abia aştept să o văd şi le mulţumesc tuturor celor care ne ajută în continuare şi sper să dea rezultate. Nu ne-am îndoit niciodată nici eu, nici soţia mea. Noi credem că este vie", spune tatăl Alexandrei.

El a povestit că miercuri seara, la ora 19.00, când a ajuns acasă, soţia i-a spus că fata lor nu răspunde la telefon şi că a tot încercat să o contacteze de la ora 14.00.

„Când am ajuns la 7 seara acasă, soţia mea mi-a spus că nu răspundea deloc, am zis să sunăm la prietenele ei şi nimeni nu ştia nimic şi atunci am mers la postul de poliţie şi au zis să venim dimineaţă la 8", a spus bărbatul.

Întrebat când a aflat de apelurile Alexandrei la 112, acesta a răspuns: „Când m-au chemat să recunosc vocea, la 11 şi ceva noaptea".

El a spus că joi a fost împreună cu poliţiştii la nişte adrese, pe strada Decebal, unde au intrat în două case, fără să descopere nimic.

Întrebat dacă el a spart uşile, bărbatul a admis că aşa s-a întâmplat: „Da. Pentru că eram dornic să găsesc fata. Nu ştiu, eu am mers mai în faţă, am fugit mai repede".

Acest lucru se întâmpla „imediat după apel, la 11 şi un sfert şi 20", a explicat el.

„Am trecut la o stradă de ea, noi am fost pe Decebal, şi ea era pe Craiova", a spus bărbatul.

„Vineri noaptea am stat la poliţie până la ora 2-3 şi mi s-a spus să merg acasă să mă spăl, să mă odihnesc şi să vin la ora 5. Mie nu mi-au spus nimic (că ar fi identificat casa de unde a sunat Alexandra - n.r.)", a povestit tatăl Alexandrei.

„Şi azi am fost, şi ieri am fost. Am căutat în puţuri, am căutat în canale", a mai spus el.

Gheorghe Dincă a sechestrat-o pe Alexandra miercuri, 24 iulie. Fata a fost dusă la casa lui de la ieşirea din Caracal. Bărbatul a mărturisit, sâmbătă, că a ucis-o pe Alexandra.