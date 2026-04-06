Un al Treilea Razboi Mondial va fi unul multi-proxy in care SUA, Rusia și China se vor bate prin intermediari pe bani grei. Miza e întreaga lume!

Două ebenimente legate de actuala situatie internationala care sunt evident legate unul cu celălalt vor face ca in viitorul apropiat situatia pe plan global sa degenereze din ce in ce mai mult. Plecam de la premiza, anuntata de Donald Trump ca adversarul redutabil al SUA pe plan economic este China, care ameninta cu o suprematie tech intr-o societate a viitorului în care chinezii sunt deja cu mai multi pasi in avans tehnologic.

De aceea trebuie luata in consideratie in prim rand ca Statele Unite au efectuat o operațiune în Venezuela. Presedintele Maduro a fost arestat si extras din tară, fiind acum la dispozitia americanilor. Regimul lui Maduro a fost inlocuit cu unul favorabil SUA, in vreme ce americanii au pus mana pe cel mai mare zacamant de petrol din lume. Insă, cine a fost cel mai mare client de petrol al Venezuelei? China. Venezuela vindea 800.000 de barili de petrol pe zi direct către China.

Al doilea eveniment cu legatura imediată este ca Statele Unite și Israelul au atacat Iranul. Khamenei a fost ucis. Intreaga sa elită a fost "decapitată" iar Stramtoarea Urmuz a fost blocata. Ca si in cazul precedent, intrebarea se pune: cine a fost cel mai mare client de petrol al Iranului? China, fireste. Iranul vindea 1,5 milioane de barili de petrol pe zi direct către China. Practic, China a fost exclusa de la 2,3 milioane de barili de petrol pe zi, fiind nevoita sa se orienteze spre surse alternative.

Ar mai fi de adaugat ca dupa "evenimentul" Venezuela, Donald Trump trebuia sa efectueze o vizita in China si sa se aseze la masa trativelor cu Xi Jinping, de data asta ca un adversar puternic, care avea multe parghii ca sa negocieze. Numai ca intervenind "evenimnentul" Iran, Trump a anunta ca isi amana vizita in China pana in luna mai, tinandu-l si mai mult in sah pe Xi Jinping. Spre satisfactia lui Vladimir Putin care a deschis la maximum conductele de petrol spre China la un pret cu mult mai mare.

In replica fata de toata lumea, China a incercuit Taiwanul imediat dupa incidentul din Venezuela. Dupa atacul asupra Iranului a mai trimis in zona nave si avioane care au inceput sa patruleze non-stop. Cu ocazia asta a obtinut de la Iran si ceva petrol, cat se mai poate scoate in conditi de razboi, trecand prin Urmuz dupa ce a plătit taxele in yuani. Scump, insa: echivalentul a 2 milioane de dolari per nava, adica pe aproximativ 1 milion de barili, sub o treime din necesarul zilnic, dar la un pret aproape dublu fata de petrolul venezuelean si la un pret cu aproape 50% mai mare decat platea iranienilor inaintea atacului american.

Insă, există o terorie verificata in istorie carearată că atunci când o putere în ascensiune se apropie de o putere consacrată, o ciocnire devine inevitabilă. Germania a ajuns la putere și aproape a depășit Marea Britanie. Rezultatul: Primul Război Mondial. Japonia a ajuns la putere și s-a apropiat de America în Pacific. Rezultatul: Al Doilea Război Mondial. Uniunea Sovietică a ajuns la putere și a provocat America. Rezultatul: Războiul Rece.

Acum să ne uităm la situația Chinei. Predicțiile analiștilor sunt clare: Până în 2030, China va fi cea mai mare economie a lumii. Aceasta este o criză existențială pentru America. China importă 73% din petrolul său. Producția sa nu este suficientă. Trebuie să importe. Până acum cateva luni importa din Venezuela, Iran, Rusia și Arabia Saudită. America a izbutit sa intrerupa alimentarea Chinei din Venezuela si a redus petrolul iranian la minim. Arabia Saudită chiar daca a suplimentat productia cu 250.000 de barili zilnic nu poate da totul Chinei.

Ne mutam pe un al doilea plan. China construia un Drum al Mătăsii modern. O rețea comercială masivă care se întinde de la Beijing până în inima Europei. Căi ferate, porturi, conducte, trilioane de dolari în investiții. Initial capul de pod era in Europa si isi face intrarea prin Ucraina. Numai ca acolo a izbucnit un razboi, SUA se lupta cu Rusia prin proxy-ul Ucraina. Asa ca acum China e nevoita sa intre in Europa mai la sud spre Mediterana. Numai ca si aici a devenit incert traseul de cand cu razboiul din Iran.

Statele Unite lovesc nu numai China dar si tarile europene principale. Ca sa intelegem de ce Europa nu este acum un aliat de incredere al SUA si se fereste sa intre in razboi si astfel sa târască si NATO in conflict. Pentru Germania, principalul său partener comercial nu mai este America, ci China. Franța a semnat noi acorduri cu China. Italia si Spania stau la rand sa preia contracte de pe piata chineza. Intreaga Europă se distanța treptat de America și se îndrepta spre China, de aici si problema lui Trump cu cresterea taxelor vamale.

Conform acestor date, dar si teoriei prezentata anterior, cea cu declansarea unui conflict direct, ne vom astepta ca intr-o prima etapă, dupa intalnirea Trump - Xi, daca cei doi nu vor ajunge la o intelegere sa porneasca un conflict direct. Probabil ca Xi va cere Taiwanul in mod pasnic. Trump insa va fi tentat sa-l transforme in alt proxy, ca in cazul Ucrainei. Numai ca de data asta in loc sa se confrunte SUA cu Rusia se va confrunta SUA cu China. Si va mai fi si un al patrulea front, in afara de Ucraina, Iran si Taiwan. Va fi vorba de Cuba. Lumea va fi intesata de razboaie multi-proxy. Asa va fi un al Treilea Razboi Mondial, aflat acum in derulare.