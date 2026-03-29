Un astronaut a devenit mut și medicii nu au nicio explicație. Un incident din spațiu a dat NASA peste cap
Postat la: 29.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un incident petrecut în spațiu a băgat NASA în alertă. Medicii nu au nicio explicație și acum experții de la NASA își pun semne serioase de întrebare dacă să mai trimită oamenii în spațiu sau nu. Experții NASA încearcă să afle de un astronaut aflat în spațiu nu a mai putut vorbi. Bărbatul a fost evacuat de urgență de pe Stația Spațială Internațională. Incidentul misterios a tras un semnal de alarmă privitor la sistemele medicale de urgență care vor fi folosite în viitoarele misiuni spațiale.
Urgența medicală a astronautului veteran Michael Fincke la bordul ISS a ridicat un mare semn de întrebare privitor la viitoarele misiuni NASA, potrivit Live Science. Agenția se pregătește pentru misiuni lungi spre Lună și Marte, dar sănătatea astronauților rămâne una dintre cele mai mari necunoscute privind zborurile spațiale. Practic, incidentul a scos în evidență nevoia de sisteme medicale în caz de urgență.
Astronautul NASA, Michael Fincke, a avut o problemă medicală misterioasă. În ianuarie, în timp ce se afla pe Stația Spațială Internațională (ISS), el nu a mai putut vorbi. Astronautul a spus că nu a simțit nicio durere, iar evenimentul a durat aproximativ 20 de minute. Reprezentanții NASA au decis să facă prima evacuare medicală din istorie aducându-l de înainte de termen pe astronaut pe Pământ.
Medicii au exclus un atac de cord, a declarat Fincke pentru Associated Press, dar încă nu știu ce a cauzat problema medicală. Evacuarea medicală s-a încheiat cu bine, însă experții avertizează că în cazul misiunilor mai lungi va fi mult mai dificil sau chiar imposibil. NASA se pregătește să trimită patru astronauți în jurul Lunii pentru misiunea Artemis II. De asemenea, se lucrează la proiectul bazei lunare permanente de pe Lună.
Donald Trump într-un moment de sinceritate: „Îmi place să fiu înconjurat de ratați. Mă face să mă simt mai bine!"
Președintele american Donald Trump a recunoscut, la un eveniment de intrebari și raspunsuri, ca ii place sa „stea ...
-
Iranul promite o luptă pe viață și pe moarte cu SUA, după ce americanii au adus trupe suplimentare la graniță
Presedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a afirmat duminica ca Statele Unite vorbesc public despre n ...
-
Elon Musk vorbeste despre Prăbușirea Babilionului cel Mare prevăzută în Biblie și o identifică la obiect cu un eveniment inevitabil
Aproape trilionarul in dolari Elon Musk, exponent principal al elitelor tech, face un rezumat al testelor care au avut l ...
-
Misterioasele transmisiuni radio care au acaparat zona războiului din Orientul Mijlociu: ce se aude, mai exact?
Priyom, un grup de radioamatori pasionați de localizarea și ascultarea misterioaselor „posturi numerice" din intre ...
-
Val de proteste în SUA: orașe întregi se ridică împotriva administrației Trump
Proteste ample impotriva administrației Trump au loc in orașe din SUA, marcand a treia ediție a mitingurilor „No K ...
-
SUA pun la cale atacul final: Pentagonul face pregătiri pentru săptămâni întregi de operațiuni terestre în Iran
Pentagonul se pregatește pentru posibile operațiuni terestre in Iran, pe fondul desfașurarii a mii de soldați și marinar ...
-
Ce se petrece cu adevărat în Situation Room. Motivele pentru care Trump are convingerea că SUA câștigă războiul
În timp ce mesajele publice ale președintelui Donald Trump continua sa sugereze ca un armistițiu cu Iranul ramane ...
-
Tornadă filmată în Teleorman. Imaginile au devenit virale
O palnie de tornada a fost surprinsa sambata pe cerul localitații Cernetu, județul Teleorman. Fenomenul a fost surprins ...
-
Ce îi face cu adevărat corpului tău pierderea unei ore de somn
Deși serile mai lungi sunt, pentru mulți, un motiv de bucurie, trecerea la ora de vara (Daylight Saving Time) poate avea ...
-
Bloomberg: Conducta saudită care ocolește Strâmtoarea Ormuz pompează la capacitatea maximă de 7 milioane de barili pe zi
Conducta cruciala est-vest a Arabiei Saudite, care ocolește Stramtoarea Ormuz, pompeaza petrol la capacitatea maxima de ...
-
Makaveli recunoaște că a măsluit alegerile de la București. Ce rol au avut Maricel Păcuraru, Ninel Peia și Mihai Enache
Makaveli, care a intrat in atenția publica dupa ce l-a susținut pe Calin Georgescu pe TikTok in cadrul alegerilor prezid ...
-
Vicepreședintele SUA JD Vance: "Voi analiza dosarele OZN. Cred că sunt demoni"
Vicepreședintele american JD Vance a promis vineri ca va studia temeinic informațiile disponibile autoritaților despre O ...
-
Un indiciu criptic lăsat la piramide, găsit. Nu le-a venit să creadă ce au descoperit: O megastructură sub Giza
Egiptenii antici ar fi putut lasa in urma un indiciu criptic despre un monument ascuns, sculptat direct in piatra in urm ...
-
Iar manipulează bursa si toata lumea se face ca nu observă: Piețele europene au închis în scădere vineri după ce Trump a extins pauza privind atacurile din Iran. Luni se răzgandeste, si creste!
Iar manipuleaza bursa si toata lumea se face ca nu observa: Piețele europene au inchis in scadere vineri, dupa ce Trump ...
-
Procurorii militari au descins la DSU: Raed Arafat a rămas fără telefon. Ce suspectează anchetatorii - Reacția DSU
Procurorii militari au descins la Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) ...
-
Oamenii de știință au descoperit o nouă particulă. Aceasta ne schimbă înțelegerea asupra modului în care se formează materia
Acceleratorul de particule de la Cern (LHC) are ca obiectiv descoperirea de noi particule subatomice - și se descurca fo ...
-
Aproape de Marea Galileii a fost descoperit un proiectil cu o inscripție misterioasă. Datează din vremea lui Iisus și pare că transmite un mesaj
O echipa de cercetatori de la Universitatea din Haifa a anunțat descoperirea unui artefact rar in situl arheologic Hippo ...
-
Biografia detaliată și foarte interesantă a lui Darryl Nirenberg - noul ambasador SUA la București și legăturile lui cu Soros
Doua lucruri - și mult mai multe colateral - din cariera noului ambasador al Statelor Unite in Romania, Darryl Nirenberg ...
-
Scandal uriaș: Victimele lui Epstein dau în judecată administrația Trump și Google pentru expunerea identității și traume reînnoite
Reclamanții susțin ca autoritațile americane au prioritizat publicarea rapida a unui volum mare de documente in detrimen ...
-
„Îi atacăm pe americani oriunde îi găsim. Suntem obligați" Iranul emite un ordin de evacuare pentru civili: urmează atacuri iminente
Corpul Garzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran le recomanda civililor sa paraseasca imediat zonele unde este stați ...
-
Alerta din dormitor: cum îți alegi patul și materialele ca să dormi bine, chiar când știrile te țin în priză
Ziua incepe cu titluri grele și se termina tot cu ele. Razboi, crize, scandaluri, dezvaluiri. Telefonul ramane pe noptie ...
-
Ucraina e în top 3 în Europa la achizițiile de mașini Bentley. Corupția și spălarea banilor au atins cote de neimaginat pe banii statelor UE
Capitala Ucrainei, Kiev, este sediul filialei Bentley din statul afalt in plin razboi cu Rusia. Filiala din Ucraina a re ...
-
Tipuri de baterii eficiente pentru panourile fotovoltaice
Astazi, energia regenerabila caștiga tot mai mult teren, iar utilizarea panourilor fotovoltaice devine o opțiune tot mai ...
-
Cum să îmbunătățești eficiența energetică cu o pompă submersibilă
În prezent, economisirea resurselor și optimizarea consumului de energie sunt prioritare, iar alegerea unei pompe ...
-
Cum transformi aerul din bucătărie - Ventilația eficientă, de la necesitate tehnică la confort absolut
Ventilația este esențiala in bucatarie pentru a menține un mediu sanatos și placut. Fara un sistem eficient, aburul, mir ...
-
Dimineți pline de energie: idei pentru un mic dejun nutritiv care îi va cuceri pe copii
Sunetul alarmei marcheaza inceputul unei noi curse contra cronometru. Între pregatirea ghiozdanelor, cautarea ...
-
Trăim într-o simulare? 15 fapte uimitoare care ar putea fi adevărate și dau de gândit cercetătorilor
Este lumea din jurul nostru reala sau traim intr-o simulare a realitații creata de ființe mai avansate, posibil postuman ...
-
Conducerea UE e acuzată de Laura Codruța Kovesi că încearcă să mușamalizeze scandaluri de corupție
Conducerea UE este acuzata ca incearca sa mușamalizeze scandaluri de corupție, spune Laura Codruța Kövesi, șefa Par ...
-
Cum alegi un telefon potrivit când ai un buget limitat
Alegerea unui smartphone devine o provocare reala atunci cand bugetul este limitat, iar piața abunda in opțiuni care pro ...
-
Decizie istorică: Tricolorul românesc al Republicii Moldova e afișat pe uniformele militare. Rușii le consideră însemne fasciste!
Republica Moldova a luat o decizie simbolica importanta. Militarii de la posturile de securitate de pe Nistru vor purta ...
