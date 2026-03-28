Un indiciu criptic lăsat la piramide, găsit. Nu le-a venit să creadă ce au descoperit: O megastructură sub Giza

Egiptenii antici ar fi putut lăsa în urmă un indiciu criptic despre un monument ascuns, sculptat direct în piatră în urmă cu mai bine de 3.000 de ani. Savanții italieni au rămas uimiți de ceea ce au descoperit: o megastructură sub platoul de la Giza, precum și un al doilea Sfinx, „geamănul" celui de lângă piramide.

Stela Visului, poziționată între labele Marelui Sfinx, pare să înfățișeze două figuri de sfinx, sugerând că monumentul legendar ar fi putut avea cândva un geamăn. Acum, cercetătorii italieni care, în 2025, au susținut că au descoperit structuri subterane masive sub Platoul Giza cred că au identificat al doilea gardian îngropat adânc sub nisipuri, potrivit Daily Mail.

Filippo Biondi a dezvăluit descoperirea joi, în timp ce vorbea la podcastul Matt Beall Limitless, explicând că liniile trasate de la piramide până la Sfinxul cunoscut indică o locație identică în oglindă unde se crede că se află structura îngropată. „Găsim o corelație geometrică precisă, 100% corelație, în această simetrie", a spus el, adăugând: „Suntem foarte încrezători să anunțăm acest lucru... avem o încredere de aproximativ 80%."

Folosind tehnologia radar din satelit capabilă să detecteze vibrații subtile ale solului, Biondi a susținut că datele indică o structură masivă ascunsă sub o movilă de nisip întărit, înaltă de 55 de metri, despre care a spus că este compusă din nisip solidificat, mai degrabă decât din rocă naturală.

Scanările preliminare arată puțuri verticale și pasaje izbitor de asemănătoare cu cele deja găsite sub Sfinxul original, cu linii verticale dense despre care se crede că reprezintă pereții solizi ai puțurilor subterane, mai degrabă decât goluri.

Dincolo de posibilul al doilea Sfinx, Biondi crede că descoperirile sugerează ceva și mai mare, un complex subteran extins sub Platoul Giza. „Jos, sub Platoul Giza, există ceva foarte imens pe care îl măsurăm", a spus el. „Există o megastructură subterană."

Stela Visului, cunoscută și sub numele de Stela Sfinxului, a fost ridicată între labele din față ale Marelui Sfinx din Giza de către faraonul Thutmose al IV-lea în jurul anului 1401 î.Hr., în timpul celei de-a XVIII-a dinastii egiptene. Inscripția antică, la fel ca multe altele create în timpul Noului Regat, avea scopul de a consolida dreptul divin al conducătorului la tron.

Legenda spune că stela a justificat ascensiunea neașteptată la putere a lui Thutmose al IV-lea, povestind un vis în care Sfinxul i-a promis tronul în schimbul restaurării monumentului, combinând propaganda politică cu legitimitatea religioasă și documentând eforturile timpurii de restaurare. Cu toate acestea, Biondi și echipa sa cred că există mai mult adevăr decât mit în spatele imaginii, spunând că sculpturile care înfățișează două figuri de sfinx s-ar putea să nu fi fost deloc simbolice, ci mai degrabă un indiciu despre amplasarea monumentelor în sine.

El și echipa sa nu sunt singurii cercetători care sugerează că un al doilea Sfinx ar putea fi îngropat sub Platoul Giza, deoarece egiptologul Bassam El Shammaa a ridicat pentru prima dată teoria în urmă cu mai bine de un deceniu. Cu toate acestea, Biondi a explicat că atunci când au trasat o linie din centrul Piramidei lui Khafre până la Sfinxul existent, alinierea a creat o cale geometrică precisă de-a lungul platoului, formând ceea ce el a descris ca o linie de referință oglindită utilizată pentru a identifica a doua locație.

Când aceeași aliniere a fost oglindită din centrul Marii Piramide, aceasta a indicat o altă locație pe partea opusă, locul exact unde scanările sugerează acum că un al doilea Sfinx ar putea fi îngropat sub o movilă de nisip întărit. Imaginile din satelit ale platoului de la Giza, unde se află Marea Piramidă a lui Khufu (sau Keops), Piramida lui Khafre, Piramida lui Menkaure și Marele Sfinx, au scos la iveală o movilă la suprafață, iar Filippo consideră că aceasta se află deasupra celui de-al doilea sfinx.

„Acel mic munte are o înălțime de aproximativ 33 de metri", a explicat el. „Primul Sfinx se află puțin sub suprafața înconjurătoare, într-o depresiune superficială, așa că este posibil ca al doilea Sfinx să fie ascuns sub această movilă mai înaltă."

El a menționat că cercetătorii încă lucrează la compararea altitudinilor dintre Sfinxul cunoscut și movilă pentru a determina dacă înălțimile lor se aliniază, inclusiv măsurând cât de departe se află fiecare față de suprafața platoului înconjurător.

„Trebuie să studiem acest lucru mai atent", a spus el. „Are sens să comparăm altitudinile, dar încă analizăm datele." În ciuda incertitudinilor rămase, Biondi a spus că echipa consideră că structura, dacă există, este probabil îngropată sub movilă, mai degrabă decât expusă deasupra solului. „Probabil al doilea Sfinx se află sub acel munte mic", a spus el. „Pentru că este înalt, la aproximativ 32 de metri deasupra fundalului."