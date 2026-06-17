Un microfon uitat deschis a surprins o discuție dintre Macron și Zelenski. Înregistrarea arată cum îl văd cei doi pe Donald Trump

O conversație surprinsă de un microfon deschis între Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski, la summitul G7 din Franța, arată cum privesc liderii europeni relația cu Donald Trump și sprijinul pentru Ucraina. Discuția are loc într-un moment în care războiul din Ucraina riscă să fie eclipsat de criza din Orientul Mijlociu, iar Kievul încearcă să mențină presiunea occidentală asupra Rusiei.

„Ieri am avut o discuție dificilă" cu Trump, îi spune Macron lui Zelenski. Conversația a avut loc în timp ce Macron l-a salutat pe omologul său ucrainean la sosire, în timp ce se plimbau pe terenul Hotelului Royal.

De asemenea, se aude că Macron l-a îndemnat pe Zelenski să rămână mai mult timp la summit. Ucraineanul răspunde că urmează să viziteze Bruxelles-ul a doua zi pentru a discuta cu liderii din Uniunea Europeană, transmite The Hill.

Macron a întrebat, de asemenea, dacă Zelenski are programată o întâlnire bilaterală cu Trump, adăugând: „Bine, voi aranja asta", conform înregistrării audio a conversației.

Ucraina are nevoie de mai mult sprijin

Zelenski a subliniat marți și nevoia urgentă a Ucrainei de mai multe rachete de apărare aeriană, deoarece Rusia încearcă să provoace daune maxime prin atacuri aeriene.

Trump și Zelenski au vorbit scurt marți dimineață alături de alți lideri ai G7. Trump a confirmat ulterior că urmează să vorbească din nou mai târziu în cursul zilei.

Zelenski a făcut campanie printre liderii occidentali, îndemnându-i să exercite presiuni maxime asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, pe măsură ce atacurile asupra Kievului se intensifică. Kremlinul a atacat mănăstirea Lavra Kiev-Pechersk luni noaptea, contribuind la creșterea numărului de atacuri asupra capitalei Ucrainei.

Zelenski cere sancțiuni suplimentare

Zelenski a insistat asupra unor sancțiuni suplimentare și a transferurilor de arme pentru a-l forța pe liderul rus Vladimir Putin să înceapă negocieri pentru a pune capăt războiului.

Liderii G7 au convenit să „crească presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin sancțiuni privind petrolul și gazele" pe fondul deblocării Strâmtorii Hormuz, vizând flotele din umbră ale Moscovei într-un efort unit.

Între timp, Trump a fost preocupat de discuțiile menite să pună capăt războiului cu Iranul, dar a declarat că conflictul va fi în curând „uitat înapoi", după ce a promovat un memorandum de înțelegere cu Teheranul pentru prelungirea unui acord de încetare a focului.

Trump a anunțat că intenționează să rămână miercuri la Évian-les-Bains, Franța, pentru a participa la o cină organizată de Macron, care l-a încurajat și pe Zelenski să-și amâne plecarea.