Un specialist din sistem arata ce s-a intamplat, pas cu pas, la avaria care a oprit apa calda in Bucuresti

In vreme ce Gabriela Firea continua sa acuze ELCEN ca i-a lasat pe bucuresteni in frig doar ca sa o puna pe ea intr-o lumina nefavorabila, specialisti in termoficare, jigniti de afirmatiile primarului general, au explicat de ce nici macar nu poate fi vorba despre asa ceva.

Sistemul de termoficare al Capitalei - cel mai mare din Romania - are mai multe componente. Primele sunt CET-urile administrate de ELCEN. Acestea produc apa fierbinte pe care o livreaza pe magistrala tur (conducta groasa, cu diametru de pana la 1,2 metri) catre circa 1.000 de puncte termice amplasate in toata Capitala.

Ati crede ca aceasta apa oparita ajunge in calorifere si la robinete? Ei bine, nu! De la punctele termice, apa respectiva se intoarce, pe magistrala de retur (conducta la fel de groasa ca si magistrala tur), direct la centrala care a livrat-o.

Ce rost are, deci, tot acest circuit? E foarte simplu. Apa fiarta de la CET este transportata pana la punctul termic doar ca sa treaca printr-un dispozitiv numit schimbator de caldura. In interiorul acestuia, apa de la CET o incalzeste pe cea care pleaca pe conducte mai subtiri - numite retea secundara de distributie - catre calorifere si robinete.

Punctele termice si conductele din subteranele orasului sunt administrate de una dintre companiile infiintate de Gabriela Firea, Compania Municipala Termoenergetica SA (care a preluat sarcinile falimentarei RADET - n.red.).

Cat strabate kilometri intregi de conducte magistrale, de la CET-uri pana la punctele termice si inapoi, apa se mai raceste. Asa ca, odata intoarsa in CET-uri, ea trebuie reincalzita inainte sa fie repusa in circuit.

Cat de mult trebuie incalzita apa? E decizia CM Termoenergetica SA, care face comanda catre CET-uri, solicitand apa la o anumita temperatura.

Avand comanda, CET-urile trec apa prin niste boilere, care functioneaza cu abur fierbinte. Apoi, daca inca nu s-a incalzit suficient, apa mai este trecuta si printr-un cazan cu apa fiebinte (CAF). Si, in cele din urma, este din nou livrata pe magistrale, ca sa incalzeasca orasul.

Sistemul de termoficare merge prost, in special atunci cand se inregistreaza avarii. Acesta pot aparea atat in CET-uri, cat si la conductele CM Termoenergetica SA (acestea din urma crapa, in medie, de peste 3.500 de ori pe an).

Vineri seara, pe 7 februarie, a crapat o conducta. Iar sambata dimineata a crapat alta. Daca despre prima avarie nici PMB, nici Termoenergetica nu s-au grabit sa dea declaratii, a doua a iscat scandal.

Gabriela Firea a anuntat, inca de sambata dimineata, ca avaria ar fi fost cauzata intentionat de ELCEN (prin CET Sud - n.red.), care ar fi livrat apa mult mai fierbinte decat ceruse Termoenergetica, provocand astfel spargerea tevii. Luni, Firea a reluat declaratiile pe acelasi ton:

"Ne mentinem opinia ca a fost o greseala intentionata a celor de la ELCEN. Ca a fost un sabotaj industrial prin care au fost pedepsiti locuitorii din sectoarele 2 si 3, doar pentru a fi un atac politic la adresa primarului general. (...) S-a provocat in mod intentionat o avarie majora, cea mai complexa din sistem din ultimii 20 de ani", a spus primarul general al Capitalei.

Firea a mai spus ca n-a auzit ca premierul Orban sau ministrul liberal al Economiei sa-l fi tras la raspundere pe administratorul special al ELCEN (Claudiu Cretu - n.red.) "membru PNL", "care direct sau indirect a comandat acest sabotaj industrial".

Firea nu crede ca a fost vorba despre o eroare tehnica sau umana, pentru ca daca asa ar fi stat lucrurile, ELCEN ar fi anuntat pe cine trage la raspundere.

Gabriela Firea a sustinut, totodata, ca nu are nimic impotriva specialistilor din ELCEN, pe care ii respecta. Dar - daca acuzatiile de sabotaj ale primarului general ar fi fondate - inseamna ca parte dintre acesti specialisti ai ELCEN ar fi acceptat sa se sparga cu rea intentie tevile de termoficare din subteranele Capitalei, lansandu-i pe oameni in frig.

Cum sa respecti si, totodata, sa acuzi de sabotaj un specialist, n-am prea inteles. Asta, daca nu cumva o fi fost o declaratie menita sa-i asigure pe specialistii din ELCEN ca - desi sunt pomeniti atat de des in aceste zile - acest razboi al declaratiilor nu-i priveste, de fapt.

Directorul general al CM Termoenergetica SA, Alexandru Burghiu, a sustinut intr-o conferinta de presa ca intr-adevar apa a spart o teava din cauza ca era prea fierbinte.

"Dupa ora 22:50 (vineri, pe 7 februarie - n.red.) a avut loc o avarie care s-a inregistrat pe o bretea a Magistralei Sud (Magistrala II Sud - n.red.), care a afectat 4 puncte termice.

Cea de-a doua avarie, cea de intensitate, are loc la inceputul Magistralei 3, la iesirea (acesteia -n.red.) din CET Sud. (...) Vorbim despre o avarie care a dislocat aproximativ un metru de metal.

Avaria a avut loc la o schimbare de directie. Acestea (schimbarile de directie, un soi de curbe ale conductei - n.red.) se folosesc pentru a prelua dilatarea (tevii - n.red). Asa cum stim cu totii si fara studii in metalurgie, cand se incalzeste, fierul se dilata. Atat de puternic a fost acel soc termic, incat a facut ca aceasta schimbare de directie sa crape. (...)

Practic, tot ce pompa CET in acel moment s-a dus in acea gaura. (...) S-a ajuns la o zona de circa 300 de blocuri afectate. S-a intervenit pentru izolare (...). La momentul de fata, avaria este finalizata (remedierea ei - n.red.) suntem in incarcarea sistemului (cu apa, pentru reintrarea in functiune - n.red.)", a spus Alexandru Burghiu.

Declaratiile administratiei Firea sunt cutremuratoare. Sa existe intr-adevar oameni la CET Sud care - fara sa le pese de soarta bucurestenilor - au facut manevre cu scopul de a sparge tevile Termoenergetica si de a lasa oameni in frig?

Ca sa intelegem mai bine ce s-a intamplat si daca poate fi vorba despre "sabotaj" - cum sustine Gabriela Firea - am incercat sa luam legatura nu doar cu conducerea Termoenergetica SA si a ELCEN, ci si cu specialistii din productie ai acestor societati.

Ne-am gandit ca respectivii oameni, specializati in termoficare si nevoiti sa lucreze zilnic unii cu ceilalti, vor spune lucrurilor pe nume. Ne-am gandit ca specialistii nu-i vor ascunde pe vinovati, dar nici nu isi vor permite sa arunce cu acuzatii la adresa colegilor lor de breasla, din ratiuni politice.

I-am cerut prima oara directorul general al CM Termoenergetica SA, Alexandru Burghiu, sa ne faciliteze, in dimineata zilei de luni, o discutie cu specialistii companiei municipale pe care o conduce. Am vrut sa aflam, in special, cum au trecut acesti specialisti de criza de vineri si sambata si daca ei considera - dupa ani de lucru in sistem - ca salariatii de la ELCEN au comis un act de sabotaj. Si, eventual, daca au si dovezi in acest sens.

Alexandru Burghiu a refuzat facilitarea intalnirii, sustinand ca are conferinta de presa in dupa-amiaza aceleiasi zile. Si ca, daca ne-ar da noua informatiile in avans, conferinta n-ar mai avea rost.

Ce-i drept, conferinta a avut loc. Dar la ea au participat directorul Termoenergetica, primarul general Gabriela Firea si liderul de sindicat de la Termoenergetica. Nu si oamenii care lucreaza la dispecerizare sau reparatii, care sa isi spuna, in baza experientei, parerea despre avarii si posibilitatea existentei unui sabotaj.

La solicitarea noastra, conducerea ELCEN ne-a facilitat, in schimb, o discutie cu directorul CET Sud, Florin Nicu. Iar acesta ne-a explicat, pe larg ce s-a intamplat in seara zilei de vineri si in dimineata zilei de sambata si de ce considera ca livrarea apei mai fierbinti n-a fost nici sabotaj si nici macar o vina a cuiva.

Directorul CET Sud, Florin Nicu, a explicat pe larg pentru Ziare.com ce s-a petrecut in centrala, in noaptea de vineri, 7 februarie, si in dimineata zilei de sambata, 8 februarie.

"Noi livram apa la parametri de temperatura si presiune solicitati de Termoenergetica. In seara de vineri, 7 decembrie, livram pe magistrala tur 7.500 de tone de apa pe ora, la 97-98 de grade. Presiunea era de 4,2 bari pe magistrala de tur (prin care apa este transportata de la CET pana la punctele termice - n.red) si de 1,5 bari pe magistrala de retur (prin care apa se intoarce la CET - n.red.).

Termoenergetica a inregistrat o avarie. Dispecerul nostru a notat-o. Se vede din registrul dispecerului ca nu se stia clar pe ce magistrala era avaria. Se stia doar ca e pe Magistrala 2 sau pe Magistrala 3.

De ce? Din cauza ca debitul de apa care se ducea pe acele magistrale crestea. Atunci cand ai o spartura mare, apa se duce intr-acolo cu precadere. Or, cand s-a constatat ca debitul pe Magistralele 2 si 3 creste, in comparatie cu celalata magistrala (magistrala 1, care iese din CET Sud prin alta parte - n.red.), ne-am dat seama ca era o problema", a precizat Florin Nicu.

Directorul CET Sud sustine, insa, ca tevile Termoenergetica se sparg cam o data la 3 zile. Asa ca dispecerul a procedat cu calm.

"Se poate vedea pe diagrama scadere de presiune, atat pe magistrala de tur, cat si pe cea de retur. Dadeam apa spre avarie - alimentam defectul, cum spune noi - si deci presiunea a scazut.

Or, interesul meu este ca presiunea in conductele Termoenergetica sa ramana constanta. Cine sustine ca am face ceva ca sa spargem tevile Termoenergetica nu intelege un aspect simplu: un dezechilibru al sistemului de distributie (adica o avarie la conductele Termoenergetica - n.red), dauneaza si functionatii CET-urilor. Doar n-o sa spuna cineva ca am luat decizii ca sa ne sabotam chiar pe noi!

Initial, ca sistemul sa reziste, Termoenergetica ne-a cerut apa de adaos la nivelul a 1.000 de tone pe ora. Asta inseamna ca noi bagam o cantitate de apa de 1.000 de tone pe ora in plus, din CET. Asta, ca sa reusim sa se mentina presiunea in conducte, chiar daca din ele curge apa. Am mers asa vreo 2 ore si jumatate.

Dar, daca mentin presiunea, celor de la Termoenergetica le poate fi mai greu sa izoleze portiunea de teava sparta.

Asa ca - in coordonare cu cei de la Termoenergetica, asa cum lucram mereu - am oprit si repornit pompe. Am oprit si cazanul cu apa fierbuinte (CAF) nr. 4, pentru ca acesta nu functioneaza decat daca ii asiguri o anumita cantitate de apa. Si nu i-o asiguram.

Am repornit CAF 4 abia pe la 3:30 dimineata si lucrurile reincepusera sa mearga normal, sa spunem asa.

A existat acea variatie de temperatura dimineata, este adevarat. O recunoastem. Dar atunci cand opresti si repornesti CAF-uri, aceste variatii apar. Si sunt cunoscute inclusiv de partenerii nostri de la Termoenergetica (fosta RADET) cu care lucram de ani de zile.

Daca nu reuseam sa tinem presiunea constanta, sa spunem ca mai puteam fi acuzati de ceva. Desi oricum conductele ar trebui sa reziste si la presiuni mai mari! Dar asa? Pentru o variatie de temperatura, sa spui ca din cauza noastra s-a spart teava? Pai e normal sa se sparga teava la o temperatura ca asta? In urma cu vreo 5 ani, comanda RADET apa la 115 grade! Iarna trecuta am avut comenzi de 102-105 grade! Si acum se sparge teava?

Exista o situatie in care intr-adevar s-ar fi putut intampla. Atunci cand se atinge temperatura de vaporizare a apei. Dar n-a fost cazul. La presiunea cu care livram noi, ca sa se ajunga intr-o astfel de situatie, temperatura apei trebuia sa ajunga pe la 160 de grade, potrivit diagramei de vaporizare. N-a fost cazul.

Sa se spuna acum ca am sabotat noi sistemul, in conditiile in care, de regula, facem ce putem ca sa sustinem distributia (realizata de Termoenergetica)? Sa se spuna ca ne-a cerut cineva politic sa dam apa mai fierbinte ca sa spargem tevile Termoenergetica, cand si noua ne fac rau avariile respective? E jignitor pentru noi, cei care lucram in sistem de atatia ani", a mai spus directorul CET Sud.