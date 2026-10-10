Va fi extrem! Specialiștii privesc cu îngrijorare la fenomenul din Oceanul Pacific care dă peste cap toate calculele cunoscute de până acum

Dacă atunci când ai mers la mare apa ți s-a părut mai caldă și nu ai mai avut nevoie se te acomodezi după o zi întreagă de stat la plajă sub soarele arzător, află că nu este doar o senzație, ci o realitate.

În centrul Oceanului Pacific, apa a atins pentru prima dată în istoria măsurătorilor peste 30°C într-o zonă crucială pentru clima planetei, scrie Live Science.

Pentru prima dată în istorie, apa s-a încălzit cu mai bine de 3°C peste media obișnuită a acestei perioade. Cercetătorii spun că nu au mai văzut așa ceva acolo.

Pentru cercetători, această anomalie extremă marchează nașterea a ceea ce ei numesc un „Super El Niño". În mod normal, El Niño este un fenomen climateric natural care mută masele de apă caldă de la vest la est, dând peste cap tiparele meteorologice la nivel global.

Însă, de această dată, încălzirea globală provocată de om funcționează ca un amplificator. Peste oceanul deja supraîncălzit din ultimii ani se suprapune acum acest puseu extrem, generând un efect de domino pe tot globul și duce la secete cumplite în regiuni precum Indonezia, ploi devastatoare și inundații în zone din America sau Africa de Est.

Ceea ce îi îngrijorează cel mai mult pe specialiști nu este doar intensitatea, ci modul în care fenomenul își schimbă comportamentul. În loc să urmeze tiparul tradițional de încălzire de pe coastele Americii de Sud, fenomenul își mută tot mai mult centrul de putere spre mijlocul oceanului și tinde să dureze mai mult timp.

Experții ne avertizează că ne îndreptăm spre o nouă realitate climaterică, în care episoadele extreme și neobișnuite vor deveni tot mai frecvente.