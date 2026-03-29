Val de proteste în SUA: orașe întregi se ridică împotriva administrației Trump

Proteste ample împotriva administrației Trump au loc în orașe din SUA, marcând a treia ediție a mitingurilor „No Kings", care anterior au atras mulțimi de ordinul milioanelor. Organizatorii spun că protestează împotriva politicilor impuse de președintele american Donald Trump, inclusiv războiul din Iran, aplicarea federală a legislației privind imigrația și creșterea costului vieții.

„Trump vrea să ne conducă precum un tiran. Dar aceasta este America, iar puterea aparține poporului - nu unor regi aspiranți sau acoliților lor miliardari", au spus organizatorii. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a numit protestele „ședințe de terapie pentru sindromul anti‑Trump" și a spus că singurii cărora le pasă „sunt reporterii plătiți să le acopere". Pe parcursul zilei de sâmbătă, demonstrații au avut loc în aproape toate marile orașe americane, inclusiv New York, Washington DC și Los Angeles. Mitingurile au ocupat străzile din centrul Washingtonului pe tot parcursul după‑amiezii, cu mulțimi de oameni mărșăluind prin capitală. Protestatarii au umplut treptele Memorialului Lincoln și au aglomerat National Mall.

Ca și în edițiile anterioare ale mișcării No Kings, manifestanții au ridicat efigii ale lui Trump, ale vicepreședintelui JD Vance și ale altor oficiali ai administrației, cerând înlăturarea și arestarea acestora. Unul dintre protestele de referință ale mișcării No Kings de sâmbătă a avut loc în Minnesota, unde doi cetățeni americani - Renee Nicole Good și Alex Pretti - au fost uciși în ianuarie de agenți federali de imigrație. Morțile lor au stârnit indignare și proteste la nivel național împotriva tacticilor de imigrație ale administrației Trump. Mii de oameni au umplut sâmbătă străzile cu pancarte, iar numeroși democrați de profil înalt au urcat pe o scenă amplasată în fața clădirii Capitoliului statului, în St. Paul. Bruce Springsteen a urcat, de asemenea, pe scenă și a interpretat cântecul său împotriva aplicării legislației privind imigrația, intitulat „Streets of Minneapolis".