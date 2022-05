Washington Post: Trei provocări pentru Elon Musk dacă vorbește serios despre libertatea de exprimare pe Twitter!

În calitate de noul proprietar al Twitter, miliardarul Elon Musk și-a exprimat pasiunea pentru libertatea de exprimare în ultima săptămână. El și-a arătat, de asemenea, confuzia cu privire la modul în care funcționează cu adevărat acest concept prețuit, potrivit unui editorial publicat în The Washington Post.

"Prin 'libertatea de exprimare', mă refer la ceea ce se potrivește cu legea. Sunt împotriva cenzurii care depășește cu mult legea", a scris el pe Twitter în urmă cu câteva zile. "Dacă oamenii vor libertatea de exprimare, vor cere guvernului să adopte legi în acest sens. Prin urmare, a depăși legea este contrar voinței poporului." Jameel Jaffer, directorul Centrului Knight First Amendment de la Universitatea Columbia, mi-a spus săptămâna trecută că intențiile lui Musk pot fi bune, dar realitatea este mai complicată decât pare să creadă.

"Nu este vorba doar despre creșterea libertății de exprimare, pentru că există întotdeauna compromisuri", a spus Jaffer. De exemplu, dacă nu există limite în ceea ce privește hărțuirea și discursul abuziv, oamenii - în special femeile și membrii grupurilor minoritare care tind să fie ținte - vor părăsi platforma cu totul. "Și asta nu este o victorie pentru libertatea de exprimare", a spus Jaffer. "Nimeni nu vrea o platformă pe care să meargă orice."

Chiar dacă este privită cât mai generos posibil, logica deformată a lui Musk cade încă într-o capcană comună. El combină protecțiile Primului Amendament - ​​care interzic guvernului Statelor Unite să intervină pentru a opri discursul prin intermediul instanțelor - cu regulile pe care o companie privată le stabilește pentru a-și desfășura activitatea. (Ca să nu mai vorbim de faptul că nu țin cont de legile altor țări în care funcționează Twitter.)

La fel ca editorii de ziare, platformele de social media încearcă de obicei să susțină cel puțin un fel de standarde pentru conținutul care apare sub marca lor. Spre deosebire de editorii tradiționali, desigur, rețelele sociale obțin de obicei acel conținut nu de la personalul său, ci de la utilizatorii săi, care totuși trebuie să respecte politicile casei - echivalentul unui restaurant "fără cămașă, fără pantofi, fără servicii". Dacă nu o fac, riscă să fie interzise sau să-și vadă postările eliminate.

Aceste reguli sunt, în mod necesar, mult mai restrictive decât pur și simplu ceea ce este protejat de Constituție. The Washington Post ar putea publica fotografii nud dacă am dori - nimic nu ne oprește legal. Însă proprietarii săi au decis cu mult timp în urmă că acest tip de conținut ar înstrăina prea mulți cititori și agenți de publicitate, așa că The Post a ales în mod judicios să se modeleze ca ceea ce a devenit cunoscut drept "ziar de familie". De aceea, Facebook, Twitter și alte organizații de social media au încercat în mod similar să reducă pornografia, dezinformarea și atacurile personale. Prin regulile și deciziile lor, editorii încearcă să reflecte ceea ce este în mare parte acceptabil pentru cei care îl folosesc; există o noțiune de bază a îndeplinirii "standardelor comunitare".

Unii sceptici față de intențiile lui Elin Musk au evidențiat exact acest punct săptămâna trecută, descriind exemple pe Twitter despre ceea ce ar putea deveni platforma dacă ideea lui de "permite tot conținutul legal" ar fi realizată pe deplin - videoclipuri cu animalele de companie care țipă în timp ce sunt incet vivisecționate sau cu un jurnalist decapitat sau o persoană care merge pe animale mici cu tocuri înalte sau cineva care este bătut până la moarte sau jupuit de viu sau executat prin împușcătură, cu materie cerebrală peste tot.

Mai târziu în cursul săptămânii, Musk și-a afișat din nou naivitatea, scriind pe Twitter că startup-ul de socializare al fostului președinte Donald Trump, Truth Social, a luat ființă "pentru că Twitter a cenzurat libertatea de exprimare".

Ei bine, nu tocmai, Elon. Twitter l-a aruncat pe Trump de pe platformă în ianuarie anul trecut, din cauza temerii rezonabile că, după ceea ce s-a întâmplat la Capitoliu pe 6 ianuarie, el va folosi platforma în ultimele zile ale președinției sale pentru a incita la mai multe violențe. Twitter a făcut interdicția sa permanentă - și nu toți susținătorii libertății de exprimare sunt de acord că exilul nesfârșit a fost decizia corectă. Trump a răspuns prin înființarea Truth Social, unde putea desimula și provoca după bunul plac.

Suzanne Nossel, CEO al PEN America, o organizație nonprofit care apără libertatea de exprimare, consideră că ar putea exista modalități mai bune de a promova libertatea de exprimare pe Twitter. Dar nu au nimic de-a face cu mentalitatea "orice merge" pe care Musk o are în minte.

Nossel, autorul cărții " Dare to Speak: Defending Free Speech for All", sugerează trei îmbunătățiri. În primul rând, un proces mai eficient pentru audierea contestațiilor de la utilizatorii cărora le-a fost interzis sau le-a fost eliminat conținutul. Sistemul actual este adesea lent și opac, mi-a spus ea, iar oamenii ar trebui să poată afla rapid de ce compania a acționat așa cum a procedat.

În al doilea rând, Twitter ar putea face mai mult pentru a proteja utilizatorii care sunt asediați de abuzuri din partea altora de pe platformă. Timp de răspuns mai rapid la reclamații ar fi un pas în direcția corectă. În ciuda îmbunătățirilor din ultimii ani, Twitter rămâne prea des un loc pentru hărțuire și abuz.

Și în al treilea rând, a sugerat Nossel, Twitter ar putea fi mult mai transparent cu privire la modul în care funcționează algoritmii săi: "De ce văd oamenii ceea ce văd? Ce conținut este plătit? Ce este amplificat?" Spre meritul lui, Musk a vorbit despre dorința de a face acest lucru, dar nu atât de mult pe cât a vorbit despre pur și simplu deschiderea robinetului. Nossel numește asta pe bună dreptate "o noțiune foarte reducționistă a libertății de exprimare".

În calitate de pasionat de Twitter sper că ideile înșelătoare ale lui Musk nu vor fi realizate. Dacă o fac, aproape toți cei care merită vor fugi rapid, lăsând platforma celor mai răi nebuni și abuzatori. Este greu să vezi acest rezultat ca pe o victorie înaltă a libertății de exprimare.