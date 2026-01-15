Zucherberg anunța eșecul Metaversului după ce a investit 70 de miliarde de dolari. In schimb va implementa parteneri virtuali si agenti AI in retelele de socializare

Postat la: 15.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Zucherberg anunța eșecul Metaversului după ce a investit 70 de miliarde de dolari. In schimb va implementa parteneri virtuali si agenti AI in retelele de socializare

Actionarii Meta care au finatat cu 70 de miliarde de dolari pentru a construi Metaverse-ul au fost nevoiti să oprească proiectul și sa-l determine pe CEO-ul Mark Zucherberg sa anunte esecul. Proiectul nu a fost cel scontat, lumea nu "a plonjat in universul mirific al realitatii virtuale" asa cum se prognozase.

Cu toate ca modulul de dezvoltare a lumii artificiale, bazat pe un soft avansat si pe un super-cloud care sa contină intreg Metaversul, ba chiar lumea bogata initial cumpara proprietati si iahturi in reteaua virtuala la licitatii pe bani grei, Zuckerberg a recunoscut ca a ratat trendul AI, practic a continuat sa "toace" banii actionarilor intr-un proiect devenit mort in ultimii doi ani si abia acum isi accepta esecul. Pierderea nu e mare pentru companie, Facebook si Instagram inca produc multe miliarde de dolari.

Meta a confirmat disponibilizarea a peste 1.000 de oameni din cadrul diviziei Reality Labs, responsabilă cu dezvoltarea metaversului. Restructurarea presupune și închiderea a trei studiouri de jocuri pentru realitatea virtuală, anunța Bloomberg. Meta se va dezvolta pe viitor pe o retea care sa inglobeze inteligenta artificială in spatiile sociale pentru a deveni un partener de socializare nu numai intre oameni, ci si cu personaje si agenti AI.

