Licitație trucată la Institutul Clinic Fundeni de Alexandru Rogobete: aproape 300 de milioane de euro deturnate pentru Maricel Păcuraru
Postat la: 11.06.2026 |
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Florian Rogobete, a acționat ca o unealtă a grupării criminale patronate de Maricel Păcuraru pentru a deturna o licitație în valoare de circa 300 de milioane de euro, fiind sprijinit de prietenul său Alexandru Costache, Directoarea generală prof. Univ. Dr. Anca Coliță a Institutului Clinic Fundeni, ginere lui Maricel Păcuraru și patronul Erbașu Construcții, Cristian Erbașu.
La data de 21.01.2025, conducerea Institutului Clinic Fundeni, Directoarea generală prof. Univ. Dr. Anca Coliță și Directoarea medicală Prof. Dr. Alina Tănase au fost chemate la cabinetul ministrului Alexandru Florin Rogobete, ocazie cu care acesta le-a comunicat că:
- Licitația în derulare la Institutul Clinic Fundeni trebuie câștigată de firma Erbașu Construcții,
- Pentru îndeplinirea acestei directive este necesară înlăturarea directoarei medicale cu doctorul Mihai Adrian Dobra.
În seara zilei de 21.02.2025, postul Realitatea TV anunța deja numirea noului director medical Mihai Adrian Dobra. Mihai Adrian Dobra este soțul Anei Maria Păcuraru, fiica patronului Realitatea TV, Maricel Păcuraru.
Potrivit datelor obtinute de Anchetatorii.ro, numirea lui Mihai Adrian Dobra a fost impusă și pentru ca Realitatea TV să acorde suport mediatic ministrului Rogobete, urmând ca postul de televiziune să primească și un substanțial contract de publicitate din partea Erbașu Construcții. Informațiile indică faptul că ministrul Alexandru Florin Rogobete are un interes personal direct în această licitație, având în vedere că unul dintre cei mai apropiați asociați ai săi, Alexandru Costache, prin firma sa Almed Investments este unul din ofertanți, în asociere cu Erbașu Construcții.
Pentru atribuirea acestui contract a depusă oferta Asocierea Construcții Erbașu (lider), Cubicon Invest, Concrete & Design Solutions, Concelex Engineering SRL, Concelex, Vici Evolution, Almed Investments, Smgelectronica. Referitor la contractul miză al acestei operațiuni derulate de Alexandru Florin Rogobete împreună cu Erbașu Construcții și Maricel Păcuraru, licitația a fost lansată în vara lui 2024.
Contractul CN1083218 vizează Proiectare și execuție lucrări, inclusiv dotări, respectiv echipamente medicale fixe pentru „Relocare, dezvoltare și construire ansamblu medical nou Institutul Clinic Fundeni”. Evaluarea tehnică și financiară a ofertelor a fost realizată până la 31 martie 2026 aflându-se în stadiu de evaluare calificare și tehnică cu termen la 19.06.2026. Valoarea estimată a contractului este de 264 milioane de euro 1.340.869.879 lei, fără TVA. Durata contractului este de 103 luni.
În conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate, contractul include:
- proiectarea viitoarelor lucrări și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului conform prevederilor legale
- construirea a cinci corpuri de clădire: A, B, C (Sp+D+P+6E+E tehnic), corp D (D+P+2E+Et), Corp E (Sp+D+P+2E+Et) și anexe tehnice (P)
- centrală termică, stocator oxigen, depozit butelii oxigen, depozit CO2;
- desființare clădiri existente (P) stație compresoare, grup electrogen, siloz, magazie, arhivă, acces secundar clădire existentă, seră– racordare ansamblu medical nou la tunelul existent subteran
- relocare rețele subterane de termoficare, gaz, apă, canal, curent electric pentru eliberare amplasament
- amenajare acces nou din Șoseaua Fundeni, drumuri, parcaje și spații verzi de incintă
- asigurarea echipamentelor medicale fixe și zonelor cu destinație specială.
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