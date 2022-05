Și uite că apare VARIOLA MAIMUȚEI. Dar doar în țările NATO. Concluzia: ZOMBIFICARE!

Discutam acum 4 zile cu câțiva prieteni despre soarta conflictului ucrainean și perspectivele sumbre de prelungire a acestuia, cu victoria simbolică a rușilor la Azovstal, posibilitatea ca printre prizonieri să fie și generali americani sau cercetători ucraineni ce-au lucrat în laboratoarele biologice, ce-ar putea vorbi despre ororile pe care rușii le reclamă la ONU.

Către finalul discuției, în lipsa unei concluzii clare despre ce va mai urma, le-am zis că ce poate fi presupus e că "Dacă se încurcă cu războiul din Ucraina, ăștia ne bagă într-o nouă pandemie!". Era doar o presupunere logică a mea, analizând din greu însă cum s-a procedat în ultimii doi ani pe planetă. Bogdan Comaroni s-a pus în schimb pe cercetat și a publicat acum 2 zile în ZIUANEWS un articol senzațional și înfricoșător despre simularea "Event 202", din noiembrie 2021, referitoare la o nouă pandemie cauzată de variola maimuței, exercițiu similar cu cel din noiembrie 2019, "Event 201", care făcea repetiții pentru pandemia de Covid care chiar a urmat. Citez din articol și iata ce spune un rezumat al exercitiului:

"Scenariul exercițiului dezvoltat în consultare cu experți tehnici și politici a descris o pandemie globală mortală care implică o tulpină neobișnuită de virus al VARIOLEI MAIMUTELOR care apare pentru prima dată în țara fictivă Brinia și în cele din urmă se răspândește la nivel global. Mai târziu, în cadrul exercițiului, scenariul dezvăluie că focarul inițial a fost cauzat de un atac terorist folosind un agent patogen proiectat într-un laborator cu prevederi inadecvate de biosecuritate și supraveghere slabă. Scenariul exercițiului se încheie cu peste trei miliarde de cazuri și 270 de milioane de decese la nivel global. Ca parte a procesului de dezvoltare a scenariului, NTI a efectuat o consultare virtuală cu experți în decembrie 2020." Interesant e ca "atacul" e preconizat pe 15 mai 2022 (!!!), deci cam in perioada cand au avut loc primele stiri alarmante despre aparitia in Europa a cazurilor de variola maimutei, in vreme ce varful ar fi in iunie."

Și uite că atacul s-a întâmplat, deocamdată doar mediatic, am numărat 15 știri diferite și alarmiste despre răspândirea variolei maimuței începând cu vineri după-amiaza și până în această dimineață, când am fost anunțați că "Începe nebunia - CDC-ul din SUA declară alertă. OMS se reunește de urgență, din cauza virusului variola maimuței" (stiripesurse). Așadar, în ultimele 36 de ore ni s-a spus că boala se răspândește în toată lumea, că au fost depistate rapid cazuri în 12 țări, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Germania, Belgia, Franţa, Olanda, Italia şi Suedia, precum şi în SUA, Canada şi Australia. Atenție, toate sunt țări NATO, sau aspirante (Suedia), și n-am cum să nu mă gândesc că exact în acest gen de țări comunicarea publică este total controlată de către guverne, fapt confirmat în timpul conflictului ucrainean. Adică nimeni din mass-media n-o să chestioneze veridicitatea, se va folosi doar narativul oficial menit să înfricoșeze lumea, așa cum s-a întâmplat la indigo și-n timpul pandemiei de coronavirus. Mai rețineți și că data declanșării nebuniei prevăzută în "Event 202" era 15 mai 2022, adică exact în această perioadă în care a explodat mediatic comunicarea legată de variola maimuței.

Ce s-a întâmplat însă în America în ultimele zile? Principalele ziare au avut o atitudine extrem de critică asupra implicării SUA în Ucraina și a cheltuirii miliardelor de dolari fără control, au fost publicate sondaje ce-l arată pe Biden la cea mai joasă cotă de încredere pentru un președinte în funcție, bodyguardul personal al lui Biden a fost arestat în Coreea de Sud pentru violență, fiind mort de beat, iar Hillary Clinton este devoalată public că a ordonat răspândirea de știri false despre ruși și Trump, aproape să fie pusă sub acuzare. Doar din aceste știri, fără a mai pune la socoteală marea presiune socială din cauza scumpirii energiei și combustibilului, sau mai ales iminența dezvăluirilor de la ONU despre virușii mortali dezvoltați în Ucraina cu finanțare și participare americane (fapte recunoscute deja de către Victoria Nuland în Congres!), putem percepe marea criză din SUA. Ei bine, toate aceste lucruri obligă actuala administrație de la Washington fie să acționeze și să dea lămuriri publice (puțin probabil însă), fie să genereze o nouă criză planetară, eventual de tip pandemic, cum am demonstrat mai sus că se încearcă fix în aceste zile.



Variola maimuței este o boală înfricoșătoare, mult mai rea decât Covidul, similară cumva cu cele din lista celor groaznice induse viral și testate în Ucraina în ultimii 8 ani, deci dacă Doamne ferește acest virus chiar a fost răspândit în lume, populațiile vor intra într-o stare de panică de tip cataleptic, iar de-acolo înainte orice este posibil. Dumnezeu cu mila lui!

Este probabil însă ca narativul impus deja în țările NATO să fie combătut cu dovezile existente (citiți inclusiv articolul din ziuanews!) de către țările aflate de cealaltă parte a baricadei războiului, și-atunci vă puteți imagina tulburările sociale ce vor urma.

Mai zic doar atât: dacă nu se va acționa rapid și-n spiritul adevărului, blocându-se intențiile criminale de a induce panica și de a răspândi această boală, atunci devine limpede că există o complicitate criminală pentru a operaționaliza procedura care ne-a fost sugerată până acum doar în filmele SF, adică ZOMBIFICAREA LUMII.

Cozmin Gușă