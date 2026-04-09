Hormuz, Israel, SUA, Iran, razboi, stramtoare blocata, armistitiu!
Postat la: 09.04.2026 |
Asta s-a vazut! Ce nu se vede este insa cu muuult mai important decat lucrurile aflate la vedere! De pilda... Niste investitori au plasat un pariu de aproximativ 950 de milioane de dolari pe scăderea prețului petrolului cu doar câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să anunțe un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, marți seara, potrivit Reuters, care citează date de la Bursa din Londra.
Tranzacția a implicat circa 8.600 de contracte futures combinate pe Brent și WTI si a fost efectuată în jurul orei 19:45 GMT, cu aproximativ trei ore înainte de declarația lui Trump (22:30 GMT) și la aproape două ore înainte de expirarea termenului impus de presedintele SUA pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. De ce este atat de importanta ora? Pentru ca dupa anunț cotațiile petrolului s-au prăbușit cu 15–19%, marcând cea mai mare scădere in aceeasi zi din 2020 si pana acum!
Analistii mai remarca ceva foarte interesant: tranzacția seamănă izbitor cu o mișcare suspectă de 580 de milioane de dolari efectuată pe 23 martie, cu aproximativ 15 minute înainte ca Trump să posteze pe Truth Social că Statele Unite au avut „conversații productive” cu Iranul. Atunci, în doar un minut s-au tranzacționat peste 6.200 de contracte Brent și WTI, potrivit analizei Financial Times bazate pe datele Bloomberg. După postare, prețurile petrolului s-au prăbușit cu până la 14%, profitând astfel cei care pariaseră pe scădere!!!
Răzvan Dumitrescu
P.S. In liga mare, astea sunt jocurile! Liga mica joaca cu ce mai are prin buzunare, la pompa, de pe o zi pe alta...
Rulăm pe un hardware fabricat acum 200.000 de ani
De la pandemie incoace am o senzație acuta de accelerare a trecerii timpului pe care Dumnezeu mi l-a harazit pe acest Pa ...
-
Suita psihologiei umane din Cina cea de taină
„Seara, Iisus a șezut la masa cu cei doisprezece ucenici ai Sai. Pe cand mancau, El a zis: „Adevarat va spun ...
-
Victorie zdrobitoare a SUA, care tocmai au cedat Iranului controlul asupra Strâmtorii Hormuz
Israelul nici macar nu a fost invitat la masa negocierilor privind armistițiul de doua saptamani. Nu ințeleg despre ce n ...
-
Nu e nevoie de presă liberă în Securistan, populația trebuie îndobitocită de tot!
Acum vreo cateva saptamani, Gold FM a sarbatorit 5 ani de emisie, timp in care am ajuns in casele, mașinile, dar și in m ...
-
Cine stăpânește Hormuzul, stăpânește lumea!
În dreptul internațional, folosirea forței și amenințarea cu forța au același regim juridic și sunt supuse acelora ...
-
ORDINEA GLOBALĂ AMERICANĂ ȘI-A DAT DUHUL ÎN VIESPARUL MEDIO-ORIENTAL
Bazele militare americane din Golf au fost prezentate statelor gazda ca mijloc de descurajare a tentației puterilor regi ...
-
De ce oamenii regimului teocratic din Iran nu sunt fanatici
Baza de susținere a regimului de la Teheran nu are legatura cu fanatismul religios, ci mai degraba cu fervoarea. Deși am ...
-
Există soluție în scandalul vaccinurilor Pfizer
Cand contractul cu Pfizer a fost propus, in 2021, Ministerul Finanțelor a refuzat sa semneze memorandumul de aprobare. M ...
-
Trump ia în calcul noi schimbări în Cabinet, dar vrea să evite o „remaniere masivă”
Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, sunt vulnerabili, au declarat oficiali ...
-
Cu ce se ocupă, de fapt, președintele Nicușor Dan toată ziua?
Recent, un prieten m-a intrebat, aparent in gluma, dar și cu o doza serioasa de nedumerire: cu ce se ocupa, de fapt, pre ...
-
Donald Trump, comparat cu Iisus Hristos la masa pascală de la Casa Albă
Pe 1 aprilie a avut loc la Casa Alba un Dejun Pascal. Evenimentul a prilejuit imagini halucinante, cu un cult al persona ...
-
Ce-am avut si ce-am pierdut în Războiul din Iran?! Viziunea lui Trump
Ce s-a intamplat de fapt recent - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea pieței, fi ...
-
Capturăm insula Kharg. Ce facem cu ea?
Trump defineste azi smechereste obiectivul SUA si implicit al omenirii deblocarea stramtorii Ormuz. Din cate imi aduc am ...
-
Arafat nu e Dragnea!
Despre Arafat nu stiu sa fi scris cineva mai mult ca mine. Am demonstrat ca CV-ul lui e un fake, am scris si despre fals ...
-
Vocea Bruxellesului: Să vedeți ce mize sunt în jocul politic european
Vocea Bruxellesului: Sa vedeți ce mize sunt in jocul politic european ”Negocierile pentru bugetul UE de 1,8 trilio ...
-
Etica nucleară a Rusiei în raport cu Iranul
Rusia este principalul partener al Iranului in dezvoltarea energiei nucleare civile, oferind atat tehnologie, cat și com ...
-
Războiul o să mai dureze: Pentagonul anunță o creștere masivă a producției de rachete
Pentagonul a anunțat astazi trei acorduri-cadru cu principalii producatori din industria apararii pentru accelerarea pro ...
-
„Debarcarea” premierului Bolojan
In loc de introducere un citat aproximativ: “Actuala clasa politica, care a guvernat Romania in ultimii 35 de ani, ...
-
Vești bune de la Cotroceni, de Bunavestire
Președinția lanseaza proiectul „Romania in lumina” care iși propune sa identifice soluții concrete la proble ...
-
Niște detalii cu raskolnicii din Ucraina
La noi a aparut știrea ca a murit patriarhul Filaret al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Doar ca s-au pierdut niște detali ...
-
VEȘTI RELE PENTRU TRUMP ȘI NETANYAHU DE PE FRONT!
O spune chiar Ehud Barak, fostul premier și ministru al apararii al Israelului, inalt ofițer in forțele armate israelien ...
-
IRANUL RESPINGE ”OFERTA” LUI TRUMP
48 de ore - 5 zile - 30 de zile. Cum vi se pare succesiunea asta? Cam așa arata cele mai recente ultimatumuri ale lui Tr ...
-
Complicata situație din Golf
Ziua 25 a razboiului din Iran. Stramtoarea Hormuz parțial blocata, petrolul peste 110 dolari pe baril, bazele americane ...
-
Jocul lui Trump de-a negocierile si manipularea pietei petrolului
Ce s-a intamplat de fapt saptamana trecuta - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea ...
-
Legea e "apă de ploaie", iar ei "taie frunze la câini"!
Am dat in judecata Apa Nova București, pentru ca pe factura imi pune ilegal și abuziv tarif pentru colectarea apei de pl ...
-
Politica americană în Orientul Mijlociu este modelată de lobby-ul evreiesc
Iata ce i-a marturisit președintele american unui ambasador strain, la un tête-à-tête la Casa Alba: " ...
-
"Noul RIC" generat de Războiul din Iran
Dupa cum ați observat in titlu, trinomul Noii Ordini Mondiale nu mai este Rusia-India-China: razboiul din Orientul Mijlo ...
-
Netanyahu a mărturisit, în sfârșit, motivul atacării Iranului
Pentru Netanyahu și clasa sioniștilor religioși, distrugerea Iranului este o implinire a destinului biblic al Israelului ...
-
Când Netanyahu (viu sau mort) face bășcălie de Iisus Hristos
Netanyahu a-nviat!Adevarat a-nviat? Nu se poate spune cu siguranța: in discursul sau televizat de miercuri seara, ...
-
Foaia de observație psihiatrică a șefului Pentagonului
Peter Hegseth, bosul celei mai mari puteri militare de pe glob, este creștin fanatic, membru al unei congregații afiliat ...
