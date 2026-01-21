Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (III)

Curtea Constituțională a amânat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotărârii asupra excepției de neconstituționalitate la legea privind pensiile magistraților, de care depinde scaunul și capul premierului Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a pregătit în ultimele zile o mare reformă a justiției, care cică ar cuprinde circa 1.000 de pagini.

Ultima reformă a făcut-o secundul său Cătălin Predoiu și se vede unde și ce a ajuns justiția autohtonă. UM-urile mediatice ale sistemului (Recorder, Freedome House, Press One, G4Media), toate cu sorginte bolșevică și cu finanțare sorosistă (voi reveni cu un articol documentat pe această temă) au pus tunurile de câteva săptămâni pe noul președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, și, mai nou, și pe ministrul pesedist de justiție, Radu Marinescu. Marea miză este acapararea și controlarea justiției de către clica liberalo-useristo-bruxelleză, prin numirea unor șefi aserviți la Parchetul General (PÎCCJ), DNA și DIICOT și prin îndepărtarea proaspetei, profesionistei, nealiniatei și neagreatei președintă a Înaltei Curți.

Arestați și condamnați pe nedrept la comanda lui Bolojan

În acest articol vom readuce în atenție, cu detalii și noutăți, un caz din care rezultă cum au acționat anumiți procurori și judecători la comanda liderului liberal Ilie Bolojan, împotriva unor opozanți politici, în perioada în care a fost primar al municipiului Oradea și președinte al Consiliului Județean Bihor, Astfel. spiritul egolatru și răzbunător tipic lui Ilie Bolojan s-a manifestat cel mai elocvent, cu consecințe grave în ce privește destinul și libertatea unor oameni, în cazul soților Livia și Petre Bârlău. Ambii sunt originari, domiciliază și lucrează în comuna Brusturi din județul Bihor (ca învățătoare, respective administrator al unui depozit de materiale de construcții) situată în apropierea zonei natale a atotputernicului lider PNL, cunoscută un vechi fief liberal. Lui Bolojan și principalilor săi ciraci din anii 20 (prefectul Dumitru Țiplea, deputatul Marian Cucșa) li s-a pus pata pe Livia Bârlău după ce aceasta a câștigat, candidând din partea PSD la alegerile locale din 2016, funcția de primar al comunei Brusturi, care a avut primar liberal pe parcursul a trei mandate anterioare (2004-2016). Înaintea alegerilor locale din 2020, primărița Livia Bârloiu a fost avertizată de mahării liberali să nu candideze pentru un nou mandat întrucât este musai să devină primar un reprezentant local al PNL (care era bun amic cu un afacerist bihorean apropiat de Bolojan). Ca să vezi viziunea despre democrație a proeuropeanului proclamat din fruntea PNL, care se crede urmaș al Brătienilor, Primărița nu s-a conformat, a candidat și a câștigat un nou mandat de primar, dar în scurt timp a început o amplă și puternică acțiune de reprimare și de demonizare a sa, pentru a o determina să demisioneze și să vacanteze funcția de edil șef al comunei.

Primul s-a dat în stambă vajnicul procuror Cristian Ardelean, slugoi mai vechi și condescendent al marelui ștab liberal din Bihor, care, după ce a fost dat afară din DNA, a reușit să se aciueze în Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, ca și fostul său șef și amic de fărădelegi Ciprian Man. Ca să-și arate bărbăția la noul stăpân, procurorul zevzec a mers personal la sediul Primăriei Brusturi și a ridicat acte privind lucrările de canalizare efectuate în comună. Ridicarea de înscrisuri este atributul polițiștilor de cercetare penală, dar procurorul reformist de Bihor s-a deplasat personal pentru a o înfricoșa pe primăriță și a o șantaja astfel să demisioneze. După aceea au urmat controale în cascadă de la Prefectura Bihor și de la principalele instituții deconcentrate (Curtea de Conturi, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții, Garda de Mediu), dar nu a fost depistată nicio încălcare semnificativă a legii. Cu toate acestea, fostei primărițe nu i-a fost comunicată până astăzi soluția emisă în dosarul penal deschis de Ardelean, deși au trecut cinci ani de la declanșarea cercetărilor, aspect care confirmă ipoteza șantajului. Alături de presiunile judiciare și politico-administrative, au fost publicate zeci de articole denigratoare (64) la adresa sa de către Bihoreanul, ziar stipendiat de Ilie Bolojan și PNL Bihor, prin Primărie respectiv Consiliul Județean.

Înscenare penală și arestare abuzivă

În condițiile în care intervenția personală a ditamai procurorului Ardelean, campania de controale și campania de presă nu au ajuns la rezultatul scontat, Ilie Bolojan și ciracii săi au recurs în toamna anului 2021 la înscenarea unui dosar penal, cu ajutorul unor procurori și judecători obdienți, care au servit cu aplomb binomul de tristă amintire SRI-DNA. În acest sens a fost folosit ca agent provocator un fost securist și procuror, Ioan Bodogai, care era consătean cu soții Bârlău și prieten cu contracandidatul liberal perdant. În fapt, pretinsa parte vătămată Ioan Bodogai a mers în data de 29 septembrie 2021 la depozitul-magazin administrat de Petrică Bârlău și l-a provocat pe acesta, împingându-l, agresându-l și proferând o amenințare privind integritatea fizică a fiicei sale, care era studentă la Universitatea de Medicină din Oradea, afirmând că știe unde locuiește singură în acest oraș. Bodogai are o reputație proastă în zonă și o credibilitate scăzută în cauză din cauza comportamentului personal și a antecedentelor sale penale. În 2002, când era procuror la Parchetul Marghita, a fost arestat, iar ulterior trimis în judecată și condamnat pentru trafic de prostituate peste hotare, fiind prins în flagrant în timp ce transporta patru prostituate în Ungaria cu autoturismul personal. Potrivit unor surse, Bodogai a alimentat cu prostituate și politicieni și magistrați din Oradea.

Dosarul privind altercația dintre soții Bârloiu și Bodogai a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd pentru infracțiunea de vătămare corporală, dar a fost solicitat expres (?!) de procurorul Ciprian Man de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Man a schimbat încadrarea juridică în tentativă de omor și a solicitat și obținut, cu ușurință, arestarea preventivă a soților Bârlău pentru această infracțiune, fără să existe probe concludente în acest sens și fără să țină cont de înregistrările de pe camerele video de la magazin, care relevau o stare vădită de provocare. Pretinsul procuror Man s-a dovedit la fel de specialist în infracțiuni de omor ca în domeniul infracțiunilor de corupție, în care a înregistrat cel mai mare număr de achitări pe țară în perioada în care a condus DNA Oradea. El i-a reținut pe cei doi soți folosind metode manu militari, tratându-I ca pe doi teroriști, ca în anii de glorie ai Binomului SRI-DNA, deplasându-se în comună trei dube pentru doi pretinși făptuitori și vreo douăzeci de mascați (un pluton). În scop de terorizare, la locul de muncă al fiecăruia dintre soți, respectiv la primărie și la depozitul-magazin,a fost trimisă căte o dubă cu mascați, care au folosit la maximum semnalele sonore și luminoase. În duba care a mers după primăriță era prezent însuși procurorul Man, umflat în pene ca un Javert contemporan.

Fudulul Mandarină a dus cu el și un ziarist aservit de la Bihoreanul, pentru a-i glorifica faptele de arme. După câteva zile a năvălit în satul liniștit și fratele de cruce a lui Man, vajnicul procuror Ardelean, care a ridicat actele de la firma soților Bârlău dar ulterior a trebuit să emită soluție de clasare întrucât nu a fost depistat nimic nelegal. Pentru ce atâta tevatură? Cine suportă atâta cheltuială? Cert este că Man și Ardelean au rămas cu metehnele de la ,,unitatea de elită” a DNA, iar clemența manifestată de Secția pentru procurori din CSM și, în final, de la Înalta Curte a fost totalmente nejustificată, fiind considerată de aceștia drept un cec în alb. Am scris o serie de peste 50 de articole despre derbedeii de la DNA Oradea, dar prestațiile lor ulterioare mă obligă să lansez o nouă serie.

Acuzarea și condamnarea s-au bazat pe un raport medico-legal dubios

Extrem de grav este și faptul că procurorul Man s-a prevalat în ordonanța de inculpare, în cererea de arestare preventivă și în actul de trimitere în judecată, respectiv în rechizitor, de un raport medico-legal discutabil, ca să nu zic dubios, emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Bihor, prin care prezumtivei persoane vătămate i-a fost acordat un număr de 100 de zile de îngrijiri medicale. Potrivit unor specialiști consultați, prin acest act medico-legal a fost încălcată grila în materie fiind acordat un număr de 3o de zile îngrijiri medicale pentru o leziune încadrabilă între 15-20 zile îngrijiri medicale. Medic legist șef la acest serviciu era și este Camelia Buhaș, cunoscută drept o apropiată a lui Ilie Bolojan, care a promovat-o consilier local și președinte al Organizației de Femei Liberale din Oradea, funcție pe care a deținut-o în perioada 2017-2024. Avem multe motive să credem că necruțătorul Ilie din Bihor și-a exercitat influența asupra pupilei sale de la Medicină Legală.

Interesant este că toți cei implicați în anchetarea și trimiterea în judecată după trimiterea în judecată a soților Bârlău au avut parte de o răsplată ulterioară. Astfel, după trimiterea lor în fața instanței, procurorul Ciprian Man a fost promovat la Parchetul Militar Teritorial Cluj, unde primește un salariu aproape dublu, având competență pe județele Bihor și Satu Mare. Păzea, Mandarină are acum are două pistoale, unul personal și unul de serviciu! Procurorul Cristian Ardelean a fost promovat șef al Secției de Urmărire Penală și purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Iar medicul legist șef Carmen Buhaș a fost unsă președinte al Comisiei Superioare de Medicină Legală din cadrul Institutului Național de Medicină Legalădevenind expert șefă pe țară în materie. Prefectul Dumitru Țiplea a devenit deputat, alegătorii bihoreni așteptând de peste un an să-i audă primele cuvinte în Parlament. Factorul politic și-a spus cuvântul, iar sistemul de pile, cunoștințe, relații a funcționat fără cusur pe filieră liberală.

Condamnare nedreaptă și încălcarea gravă a dreptului la apărare

Dosarul a fost repartizat în cameră preliminară și spre judecată unei judecătoare de la Tribunalul Bihor, dar aceasta s-a pensionat după primul termen, foarte probabil datorită presiunilor exercitate asupra sa. Ulterior, soții Bârlău au avut nenorocul să fie judecați de un judecător aservit și slab pregătit, Liviu Ardelean, adus se pare expres de la Judecătoria Salonta. Nu este exclus ca acesta să fie rudenie cu procurorul Cristian Ardelean. Pe parcursul judecății, a respins cu obstinație principalele cereri în probațiune formulate de apărătorul inculpaților, un avocat de top și profesor prestigious de procedură penală, privind efectuarea unei expertize medico-legale, audierea unui martor expert sau depunerea unei opinii expertale privind intensitatea loviturilor aplicate pretinsei părți vătămate. Pe de altă parte, judecătorul Ardelean le-a respins toate cererile de ridicare a măsurii controlului judiciar, care a durat în jur de trei ani, după supliciul suportat aproape șase luni în arest preventiv și arest la domiciliu. În plus, a dispus menținerea sechestrului asigurător asupra a cinci imobile proprietatea inculpaților, deși această măsură asigurătorie fusese luată asupra unui singur imobil, o casă din Oradea, și a motivat încheierea pronunțată în acest sens doar după un an și jumătate, pentru a nu putea fi contestată.

În final, judecătorul Liviu Ardelean i-a condamnat pe inculpați la patru ani de închisoare cu executare printr-o sentință vădit nelegală și netemeinică, care a fost atacată cu apel. Conform unor surse calificate, acest judecător nu avea pregătirea minimă pentru a judeca o cauză penală la nivel de tribunal, Această supoziție, precum și cea că a fost adus de la Judecătoria Salonta pentru a executa o comandă politică, sunt întărite de faptul că, după ce și-a îndepiinit misiunea de condamnare a soților Bârlău, a solicitat și a fost transferat la Secția Civilă a Tribunalului Bihor, vehiculându-se că va fi promovat curând la Curtea de Apel Oradea. Judecătorul Ardelean este suspectat că ar avea anumite probleme psiho-somatice, care ar necesita un control de specialitate. Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Oradea, unde a avut șase termene. Curtea a ridicat măsura controlului judiciar la primul termen de judecată, iar ulterior le-a admis, în probațiune, cererea de efectuare a unei expertize medico-legale în cauză. După calvarul prin care au trecut, soții Bârlău speră să fie tratați cu mai multă omenie în faza de apel, dar sunt marcați în continuare de suspiciunea rezonabilă că o parte a justiției bihorene este controlată și comandată de actualul premier Ilie Bolojan și camarila sa liberală.

Spirit de castă și cointeresare financiară

Așa cum am arătat, peste toate aceste opresiuni judiciare s-a suprapus o campanie mediatică de demonizare fără precedent, care a conținut 64 de articole publicate de Bihoreanul, ziarul de casă și de portofel al satrapului local și acum național Ilie Bolojan. Campania a încetat o perioadă după ce cazul soților Bârlă a ajuns în presa centrală. Bihoreanul a reluat însă, după ce a început judecarea apelului, atacurile, ajungând să deplângă cu lacrimi de crocodil faptul că soții din Brusturi ar fi îndrăznit chipurile să bată un procuror. Niciun cuvânt despre faptul că pretinsa parte vătămată i-a provocat prin agresarea fizică a soțului primăriței și prin proferarea de amenințări la adresa fiicei lor, care era studentă la Medicină și locuia singură în Oradea, fapte reținute de prima instanță în sentința pronunțată.

Niciun cuvânt despre faptul că pretinsa parte vătămată nu mai este procuror de peste 20 de ani, fiind dat afară din Parchet după ce a fost arestat preventiv și condamnat definitiv pentru trafic de prostituate. Niciun cuvânt despre faptul că a fost prins în flagrant în 2002 în timp ce transporta patru prostituate în Ungaria cu autoturismul propriu. Niciun cuvânt despre faptul că a fost inițial ofițer de Securitate și apoi la SRI, după care a devenit procuror de ocazie, pentru o perioadă scurtă, pe căile lăturalnice ale tranziției postcomuniste. Din acest caz reiese că procurorii și judecătorii, din spirit de castă, și presa probolojană, din cointeresare financiară, s-au raliat unui fost magistrat condamnat definitive, unui infractor de cea mai joasă speță. Cazul denotă însă cu prisosință monstruozitățile de care este în stare actualul premier al României pentru a distruge oameni și cariere. Vae victis!

Valer Marian