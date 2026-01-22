Maia Sandu nu au susținut niciodată unirea cu România

Maia Sandu nu a susținut niciodată unirea cu România
Nu știu de ce s-au entuziasmat unii după declarațiile, de acum câteva zile, ale Maiei Sandu cu privire la unire. Președinta Moldovei s-a eschivat în fața întrebării precise adresate de jurnalistul britanic, dacă susține unirea.
Avea cel puțin două trei variante de a răspunde că sprijină acest proces, că va milita cât va putea pentru binele Moldovei alături de România, că mai e nevoie de timp etc. Or, ea s-a limitat la a spune o platitudine: dacă ar avea un referendum, ar vota pentru. Păi, ea are atribuții în a organiza un referendum.
Vă dau citatul:
- Maia Sandu: Au existat discuții despre reunificarea cu România, deoarece Moldova făcea parte din România înainte (!). Nu știm câți oameni ar fi susținut unificarea cu România deoarece nu avem un referendum, dar mulți oameni, dacă judecăm după numărul persoanelor care s-au alăturat mișcării, am avut sute de mii de oameni care au venit în piața centrală, așadar se putea simți că există sprijin pentru unificarea cu România.
- Jurnalist: Dar dvs susțineți asta?
- Dacă am avea un referendum, aș vota pentru unificarea cu România."
Cum adică "dacă am avea"? Conform Constituției Moldovei, art. 88 lit f., președintele Moldovei poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra problemelor de interes naţional. Mai mult, uitați-vă cum a vorbit despre apartenența la țara mamă, a bucății desprinse prin tratatul Ribbentrop Molotov, din 1939. Nu denotă nicio emoție. "Moldova făcea parte din România înainte". Așa spune și Putin despre Ucraina.
Înainte de ce? Ruperea Basarabiei de România a fost un proces dureros în istoria noastră, cu persecuții îngrozitoare asupra românilor rămași dincolo de graniță. Așadar, doamna Maia Sandu, dacă ar susține necesitatea unirii Moldovei cu România, ar putea face o campanie - a demonstrat că poate și că se pricepe, atât în campanii electorale, partidul său câștigând detașat alegerile parlamentare de anul trecut, datorită implicării sale febrile, cât și în privința campaniei de conștientizare, ce a avut ca rezultat voința poporului exprimată prin referendum în favoarea aderării Moldovei la Uniunea Europeană (octombrie 2024).
Din interviul acordat britanicilor, a fost selectat și interpretat un fragment, iar "ghioceii" din presa română și social-media au executat ordinul pe unitate: Maia Sandu vrea unirea cu România. A fost doar o manipulare. Și pentru că în Moldova, Maia Sandu nu a dus niciodată o politică de unificare cu România, ci doar se folosește de România pentru a supraviețui - nu condamn susținerea pe care o acordă țara noastră Moldovei, să fiu bine înțeleasă -, și pentru că Maia Sandu are de pierdut dacă susține unirea cu România, astăzi, președinta Moldovei a fost nevoită să sublinieze că în țara pe care o conduce nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România.
Narcisa Iorga
