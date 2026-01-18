Puterea bolojanian - nicușoristă se laudă cu accesarea unui împrumut de cca 16,68 mld euro în cadrul programului SAFE

Precizări prealabile :

(i) este vorba de un împrumut, iar nu de fonduri nerambursabile; banii trebuie dați înapoi cândva, cu dobândă;

(ii) banii vor fi cheltuiți pentru dotări militare, iar nu pentru școală, stradă, spital; cum ne-am obișnuit din anii trecuți, armamentul pentru România va fi scump și depășit tehnologic, iar cel care este la zi din punct de vedere tactic și strategic va fi donat Ucrainei;

(iii) programul SAFE este atacat de Parlamentul UE cu acțiune în anulare, la CJUE de la Luxembourg, pentru că este ilegal; dacă judecătorii anulează programul, banii trebuie restituiți imediat.

Bun, iar acum nu că zic, dar vreau să spun...

În timp ce fonduri nerambursabile de minim 7 miliarde de euro din PNRR (bani de școală, stradă, spital) se pierd ireversibil, România se împrumută pentru armament.

Acești bani împrumutați nu pot fi utilizați decât pentru înarmare, deci cei care sunt în postura de a-și freca palmele sunt producătorii americani și francezi de arme, plus traderii și comisionarii.

Este adevărat că Dan Daniel - Nicușor, cu voia UEropenilor și a serviciilor secrete și a CCR comandant suprem al armatei (cea pregătită să lupte și cu rușii, și cu americanii), a spus că vreo 4,5 miliarde din acest împrumut vor fi utilizați pentru construcția de autostrăzi și alte elemente de infrastructură de transport.

Dar nu este adevărat că un singur euro ar putea fi cheltuit pentru altceva decât cheltuieli militare. Cel mult, infrastructura la care se referă "comandantul suprem" poate fi coridorul nord - sud, care leagă Ucraina de portul Constanța, cu condiția să fie STRICT încadrată la cheltuieli militare. Bună și asta, dacă s-o face (deși sunt mai mult decât sceptic).

Am zis să zic nu de alta, dar nicușorul și neicușorii care îl aplaudă ca niște pinguini de Groenlanda sunt foarte preocupați de lupta cu dez-informarea.

