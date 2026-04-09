Suita psihologiei umane din Cina cea de taină

„Seara, Iisus a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde”.

Leonardo da Vinci a montat în fresca din trapeza bisericii Santa Maria delle Grazie din Milano, tectonica emoțiilor și sentimentelor contradictorii care îi încearcă pe apostoli, în clipa în care Iisus le mărturisește că unul dintre ei Îl va vinde. Unda seismică a zbuciumului sufletesc baleiază de la centru, din efigia piramidală a lui Hristos, cu mâinile deschise, cu dreapta spre pâine și stânga spre vin, spre margini.

Vârtejul valului seismic este distribuit pe fiecare dintre cele patru grupuri a câte trei personaje, care relaționează între ele, într-o cheie calculată minuțios de Leonardo, care încă mai ascunde taine ce așteaptă să fie dezlegate: Bartolomeu, Iacov al lui Alfeu și Andrei în primul grup, de la stânga la dreapta; Iuda Iscarioteanul, Petru și Ioan în al doilea; Toma, Iacov al lui Zevedeu și Filip în al treilea; Matei, Tadeu și Simon Zelotul în al patrulea.

Bartolomeu s-a ridicat în picioare, cu mâinile înfipte în colțul mesei și corpul șarjând spre Iisus, într-o atitudine care degajă stupoare. Andrei și-a ridicat brațele la piept, cu degetele desfăcute, ca și cum s-ar apăra de o piază rea. Petru este un arc de furie care țâșnește spre obrazul lui Ioan. Pumnalul pe care îl ascunde la spate anticipează momentul în care îi va tăia urechea soldatului în Grădina Ghetsimani.

Toma ridică mânios degetul arătător cu care va pipăi după Înviere rănile din palmă ale lui Hristos. Iacov al lui Zevedeu își desface larg mâinile, ca la o spovedanie. Ridicat în picioare, Filip își duce mâinile la piept, ca o probă de devotament nezdruncinat în fața destinului. Tulburați de destăinuirea lui Iisus, Matei și Tadeu se dezvinovățesc reciproc în fața lui Simon Zelotul, cu mâinile în atitudini de respingere, revoltă și indignare.

Ioan este singurul personaj care rămâne calm în marea dezlănțuită. Și-a plecat capul spre Petru, cu ochii închiși și palmele împreunate. Iuda este cel mai jos plasat și se retrage într-un con de umbră, cu fața schimonosită de remușcări și cu mâna dreaptă încleștată pe punga cu arginți. În dreptul mânecii, solnița vărsată pe masă este semnul ruperii legământului prieteniei. Nevăzută, mâna stângă caută spre blidul către care Iisus a întins mâna dreaptă.

Cornel Ivanciuc