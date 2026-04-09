Suita psihologiei umane din Cina cea de taină
Postat la: 09.04.2026 |
„Seara, Iisus a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde”.
Leonardo da Vinci a montat în fresca din trapeza bisericii Santa Maria delle Grazie din Milano, tectonica emoțiilor și sentimentelor contradictorii care îi încearcă pe apostoli, în clipa în care Iisus le mărturisește că unul dintre ei Îl va vinde. Unda seismică a zbuciumului sufletesc baleiază de la centru, din efigia piramidală a lui Hristos, cu mâinile deschise, cu dreapta spre pâine și stânga spre vin, spre margini.
Vârtejul valului seismic este distribuit pe fiecare dintre cele patru grupuri a câte trei personaje, care relaționează între ele, într-o cheie calculată minuțios de Leonardo, care încă mai ascunde taine ce așteaptă să fie dezlegate: Bartolomeu, Iacov al lui Alfeu și Andrei în primul grup, de la stânga la dreapta; Iuda Iscarioteanul, Petru și Ioan în al doilea; Toma, Iacov al lui Zevedeu și Filip în al treilea; Matei, Tadeu și Simon Zelotul în al patrulea.
Bartolomeu s-a ridicat în picioare, cu mâinile înfipte în colțul mesei și corpul șarjând spre Iisus, într-o atitudine care degajă stupoare. Andrei și-a ridicat brațele la piept, cu degetele desfăcute, ca și cum s-ar apăra de o piază rea. Petru este un arc de furie care țâșnește spre obrazul lui Ioan. Pumnalul pe care îl ascunde la spate anticipează momentul în care îi va tăia urechea soldatului în Grădina Ghetsimani.
Toma ridică mânios degetul arătător cu care va pipăi după Înviere rănile din palmă ale lui Hristos. Iacov al lui Zevedeu își desface larg mâinile, ca la o spovedanie. Ridicat în picioare, Filip își duce mâinile la piept, ca o probă de devotament nezdruncinat în fața destinului. Tulburați de destăinuirea lui Iisus, Matei și Tadeu se dezvinovățesc reciproc în fața lui Simon Zelotul, cu mâinile în atitudini de respingere, revoltă și indignare.
Ioan este singurul personaj care rămâne calm în marea dezlănțuită. Și-a plecat capul spre Petru, cu ochii închiși și palmele împreunate. Iuda este cel mai jos plasat și se retrage într-un con de umbră, cu fața schimonosită de remușcări și cu mâna dreaptă încleștată pe punga cu arginți. În dreptul mânecii, solnița vărsată pe masă este semnul ruperii legământului prieteniei. Nevăzută, mâna stângă caută spre blidul către care Iisus a întins mâna dreaptă.
-
Hormuz, Israel, SUA, Iran, razboi, stramtoare blocata, armistitiu!
Asta s-a vazut! Ce nu se vede este insa cu muuult mai important decat lucrurile aflate la vedere! De pilda... Niste inve ...
-
Rulăm pe un hardware fabricat acum 200.000 de ani
De la pandemie incoace am o senzație acuta de accelerare a trecerii timpului pe care Dumnezeu mi l-a harazit pe acest Pa ...
-
Victorie zdrobitoare a SUA, care tocmai au cedat Iranului controlul asupra Strâmtorii Hormuz
Israelul nici macar nu a fost invitat la masa negocierilor privind armistițiul de doua saptamani. Nu ințeleg despre ce n ...
-
Nu e nevoie de presă liberă în Securistan, populația trebuie îndobitocită de tot!
Acum vreo cateva saptamani, Gold FM a sarbatorit 5 ani de emisie, timp in care am ajuns in casele, mașinile, dar și in m ...
-
Cine stăpânește Hormuzul, stăpânește lumea!
În dreptul internațional, folosirea forței și amenințarea cu forța au același regim juridic și sunt supuse acelora ...
-
ORDINEA GLOBALĂ AMERICANĂ ȘI-A DAT DUHUL ÎN VIESPARUL MEDIO-ORIENTAL
Bazele militare americane din Golf au fost prezentate statelor gazda ca mijloc de descurajare a tentației puterilor regi ...
-
De ce oamenii regimului teocratic din Iran nu sunt fanatici
Baza de susținere a regimului de la Teheran nu are legatura cu fanatismul religios, ci mai degraba cu fervoarea. Deși am ...
-
Există soluție în scandalul vaccinurilor Pfizer
Cand contractul cu Pfizer a fost propus, in 2021, Ministerul Finanțelor a refuzat sa semneze memorandumul de aprobare. M ...
-
Trump ia în calcul noi schimbări în Cabinet, dar vrea să evite o „remaniere masivă”
Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, sunt vulnerabili, au declarat oficiali ...
-
Cu ce se ocupă, de fapt, președintele Nicușor Dan toată ziua?
Recent, un prieten m-a intrebat, aparent in gluma, dar și cu o doza serioasa de nedumerire: cu ce se ocupa, de fapt, pre ...
-
Donald Trump, comparat cu Iisus Hristos la masa pascală de la Casa Albă
Pe 1 aprilie a avut loc la Casa Alba un Dejun Pascal. Evenimentul a prilejuit imagini halucinante, cu un cult al persona ...
-
Ce-am avut si ce-am pierdut în Războiul din Iran?! Viziunea lui Trump
Ce s-a intamplat de fapt recent - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea pieței, fi ...
-
Capturăm insula Kharg. Ce facem cu ea?
Trump defineste azi smechereste obiectivul SUA si implicit al omenirii deblocarea stramtorii Ormuz. Din cate imi aduc am ...
-
Arafat nu e Dragnea!
Despre Arafat nu stiu sa fi scris cineva mai mult ca mine. Am demonstrat ca CV-ul lui e un fake, am scris si despre fals ...
-
Vocea Bruxellesului: Să vedeți ce mize sunt în jocul politic european
Vocea Bruxellesului: Sa vedeți ce mize sunt in jocul politic european ”Negocierile pentru bugetul UE de 1,8 trilio ...
-
Etica nucleară a Rusiei în raport cu Iranul
Rusia este principalul partener al Iranului in dezvoltarea energiei nucleare civile, oferind atat tehnologie, cat și com ...
-
Războiul o să mai dureze: Pentagonul anunță o creștere masivă a producției de rachete
Pentagonul a anunțat astazi trei acorduri-cadru cu principalii producatori din industria apararii pentru accelerarea pro ...
-
„Debarcarea” premierului Bolojan
In loc de introducere un citat aproximativ: “Actuala clasa politica, care a guvernat Romania in ultimii 35 de ani, ...
-
Vești bune de la Cotroceni, de Bunavestire
Președinția lanseaza proiectul „Romania in lumina” care iși propune sa identifice soluții concrete la proble ...
-
Niște detalii cu raskolnicii din Ucraina
La noi a aparut știrea ca a murit patriarhul Filaret al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Doar ca s-au pierdut niște detali ...
-
VEȘTI RELE PENTRU TRUMP ȘI NETANYAHU DE PE FRONT!
O spune chiar Ehud Barak, fostul premier și ministru al apararii al Israelului, inalt ofițer in forțele armate israelien ...
-
IRANUL RESPINGE ”OFERTA” LUI TRUMP
48 de ore - 5 zile - 30 de zile. Cum vi se pare succesiunea asta? Cam așa arata cele mai recente ultimatumuri ale lui Tr ...
-
Complicata situație din Golf
Ziua 25 a razboiului din Iran. Stramtoarea Hormuz parțial blocata, petrolul peste 110 dolari pe baril, bazele americane ...
-
Jocul lui Trump de-a negocierile si manipularea pietei petrolului
Ce s-a intamplat de fapt saptamana trecuta - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea ...
-
Legea e "apă de ploaie", iar ei "taie frunze la câini"!
Am dat in judecata Apa Nova București, pentru ca pe factura imi pune ilegal și abuziv tarif pentru colectarea apei de pl ...
-
Politica americană în Orientul Mijlociu este modelată de lobby-ul evreiesc
Iata ce i-a marturisit președintele american unui ambasador strain, la un tête-à-tête la Casa Alba: " ...
-
"Noul RIC" generat de Războiul din Iran
Dupa cum ați observat in titlu, trinomul Noii Ordini Mondiale nu mai este Rusia-India-China: razboiul din Orientul Mijlo ...
-
Netanyahu a mărturisit, în sfârșit, motivul atacării Iranului
Pentru Netanyahu și clasa sioniștilor religioși, distrugerea Iranului este o implinire a destinului biblic al Israelului ...
-
Când Netanyahu (viu sau mort) face bășcălie de Iisus Hristos
Netanyahu a-nviat!Adevarat a-nviat? Nu se poate spune cu siguranța: in discursul sau televizat de miercuri seara, ...
-
Foaia de observație psihiatrică a șefului Pentagonului
Peter Hegseth, bosul celei mai mari puteri militare de pe glob, este creștin fanatic, membru al unei congregații afiliat ...
