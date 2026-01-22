Tai Chi Chuan? Nu, Bolojan!

Bolojan a descoperit secretul economiei moderne: dacă tai suficient, la un moment dat nu mai rămâne nimic de stricat. E genul de viziune care nu apare în manuale, dar funcționează perfect pe hârtie, mai ales când hârtia nu plătește facturi.

Măsurile lui economice au farmecul unei diete impuse cu bastonul. Nu contează cine e bolnav, cine muncește sau cine deja a slăbit până la os. Se taie egal, democratic, cu o precizie de chirurg care operează cu drujba. România trebuie să învețe lecția responsabilității, chiar dacă nu mai are creion.

Bolojan nu crede în stimulare economică. Crede în frică. În tăiere. În ideea că dacă îi sperii suficient pe oameni, PIB-ul se va ridica singur din respect. Investiții? Creștere? Dezvoltare? Sună a cheltuieli inutile. Austeritatea e ieftină și dă bine la CV.

În curând, românilor li se va explica doct că sărăcia nu e o problemă, e o stare de spirit. Una care dispare dacă muncești mai mult, câștigi mai puțin și nu pui întrebări. Exact genul de reformă care ne duce înainte. E drept că nu știm unde, dar asta nici nu mai contează...

Robert Turcescu