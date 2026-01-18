Tarife pentru cei care au trimis trupe în Groenlanda!

Președintele Trump a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare sâmbătă dimineață cea mai recentă strategie a sa de a prelua controlul asupra Groenlandei: impune noi tarife vamale unui bloc de națiuni europene până când acestea ajung la masa negocierilor pentru a vinde Groenlanda.

Groenlanda este un teritoriu al Danemarcei, care va fi afectată de un tarif de 10% pentru toate bunurile trimise către Statele Unite începând cu 1 februarie, a scris dl Trump într-o postare pe rețelele de socializare. Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda, alte state membre NATO care și-au exprimat solidaritatea cu Danemarca în refuzul acesteia de a ceda cerințelor dlui Trump, vor fi, de asemenea, supuse tarifului de 10%. Dacă aceste națiuni nu cedează, a adăugat el, rata va crește la 25% pe 1 iunie, „până când se va ajunge la un Acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei".

Liderii Europei au reacționat sâmbătă cu o indignare unitară la ultimele constrângeri ale dlui Trump asupra insulei masive din Atlanticul de Nord. La fel au făcut și parlamentarii de la Washington, inclusiv unii membri ai propriului partid al președintelui. Iar anunțul brusc al noilor tarife părea să pună serios sub semnul întrebării un acord comercial pe care dl Trump îl încheiase cu Uniunea Europeană.

În postarea sa, dl. Trump a susținut că Statele Unite trebuie să controleze Groenlanda ca bastion împotriva ambițiilor chineze și rusești în Arctica, deși Statele Unite au deja dreptul de a-și extinde prezența militară în Groenlanda în temeiul unui acord din 1951 cu Danemarca. Războiul este abia la început. De ce parte vom fi noi? Cum vom reacționa?

Alexandru Grumaz