China și "Noul Drum al Mătăsii": de la promisiuni uriașe la datorii imense și scandaluri de corupție
Postat la: 01.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Inițiativa Belt and Road (BRI), lansată cu fast de Beijing în 2013, trebuia să fie un „drum al mătăsii" modern, menit să lege Asia de restul lumii prin investiții masive. La 12 ani distanță, bilanțul arată însă contraste puternice: de la proiecte care au stimulat turismul și comerțul regional, la construcții de slabă calitate, datorii greu de gestionat și acuzații de corupție.
În cei peste zece ani de existență, China a semnat memorandumuri cu circa 150 de țări, acoperind 40% din PIB-ul mondial. Angajamentele BRI au depășit 1.300 de miliarde de dolari, dintre care 775 de miliarde în contracte de construcții și 533 de miliarde în investiții directe. Printre succese este adesea amintită calea ferată China-Laos, inaugurată în 2021. Dar în Ecuador, barajul Coca Codo Sinclair a devenit simbolul eșecurilor, fiind asociat cu corupție, impact negativ asupra mediului și lucrări de slabă calitate.
Nu toate statele au rămas în inițiativă. Italia, singura țară din G7 care intrase în BRI, s-a retras în 2023, iar Panama a făcut același pas în 2025, pe fondul presiunilor americane legate de Canalul Panama. Washingtonul a salutat aceste decizii, în timp ce Beijingul a acuzat SUA de „denigrare și sabotaj". În fața criticilor, China și-a schimbat tactica. Dacă la început promova proiecte gigantice, cu vizibilitate ridicată și riscuri mari, acum vorbește despre „proiecte mici, dar frumoase", mai sustenabile și cu șanse mai mari de a fi duse la bun sfârșit.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani
Un plan postbelic pentru Gaza exista in cadrul administrației americane și ar prevedea administrarea de catre Statele Un ...
-
Rusia își construiește un imperiu cibernetic global. Africa, Asia și Orientul Mijlociu intră sub umbrela Kremlinului
În ultimii ani, Rusia și-a schimbat strategia de influența globala. Daca in trecut Kremlinul miza pe petrol, gaze ...
-
Armata israeliană se pregăteşte de cucerirea completă a celui mai mare oraş din Gaza: urmează sistarea paraşutării de provizii
Israelul ar urma sa sisteze parasutarea de provizii in Gaza City si sa reduca intrarea de camioane cu ajutoare umanitare ...
-
Cum a avut loc asasinatul lui Andrii Parubii: atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în fostul președinte al Parlamentului ucrainean
Noi informații apar in cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, impușcat mortal sambata in orașul Liov, situat in ves ...
-
Kremlinul și-a modificat pretențiile teritoriale din Ucraina, anunță șeful diplomației turce. Ce vrea Putin acum
Rusia continua sa ceara Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controleaza in totalitate in estul Ucrainei, d ...
-
Fost ministru polonez al Sănătății, bătut în stradă din cauza politicilor adoptate în timpul pandemiei COVID-19
Fostul ministru polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri in spital dupa ce a fost agresat in ora ...
-
La presiunea lui Donald Trump, țările din NATO cedează și cresc spectaculos de mult bugetul pentru apărare
Cele 32 de tari membre NATO vor aloca in acest an cel putin 2% din produsul intern brut (PIB) pentru aparare, a confirma ...
-
Cacealmaua lui Trump a reușit: Europa renunță la toate tarifele împotriva SUA, fără ca șeful de la Casa Albă să facă la fel
Uniunea Europeana vrea ca, pana la finele acestei saptamani, sa adopte in regim de urgența un act legislativ prin care s ...
-
Donald Trump a încercat să copieze un celebru președinte al SUA, dar eșecul începe să devină vizibil
"Nimic nu are sa se intample pana cand Putin și cu mine nu ne vom intalni", le-a declarat președintele Trump reporterilo ...
-
S-a aflat cum au fost bombardate conductele de gaze Nord Stream: sabotorii au acționat de la bordul unui iaht
Ies la iveala noi detalii despre sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 și 2. Cele doua conducte de gaze au fost bombardat ...
-
Ayatollahul Iranului a ieșit cu un mesaj războinic și lansează acuzații grele la adresa americanilor
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a facut apel duminica la unitatea poporului iranian in fața a ceea ...
-
UE a virat Ucrainei 4,05 miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit". De unde provin banii
Uniunea Europeana a trimis un nou sprijin financiar catre Ucraina, in valoare de 4,05 miliarde de euro, cu doar cateva z ...
-
Genocidul lui Netanyahu continua nestingherit: Israelul a bombardat masiv Gaza - număr mare de victime civile și distrugeri pe scară largă
Israel a continuat bombardamentele asupra orașului Gaza pe parcursul nopții, dupa ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ...
-
După Gaza urmează Cisiordania - Israelul distruge ideea unui viitor stat palestinian
Israelul a dat aprobarea finala pentru un proiect controversat de colonizare in Cisiordania, care ar diviza teritoriul i ...
-
Planul Israelului pentru împiedicarea formării unui stat palestinian. Avertismentele ONG-urilor anti-colonizare
Israelul a aprobat miercuri un proiect cheie de construire a 3.400 de locuinte in Cisiordania ocupata, un plan care, pot ...
-
Noua cortină de fier a Europei. Lituania planifică o „linie de apărare" de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus: câmpuri minate, poduri capcană și zăbrele antitanc
Lituania anunța un nou proiect strategic de aparare naționala și regionala: o zona-tampon de securitate, lata de pana la ...
-
Garanțiile care ar asigura liniștea Ucrainei. Ce a cerut Zelenski și ce oferă liderii europeni. O parte din propuneri, inacceptabile pentru Rusia
În timp ce Washingtonul, Kievul și Moscova tatoneaza terenul unei posibile intalniri trilaterale de pace, dilema g ...
-
Israelul pregătește preluarea Gaza City - Au fost mobilizați zeci de mii de rezerviști
Aproximativ 60.000 de rezerviști israelieni urmau sa primeasca ordine de chemare in lupta, pe care armata le va emite in ...
-
Kim Jong Un se pregătește de un război nuclear cu SUA și Coreea de Sud: amenințări pentru americani
Președintele din Coreea de Nord, Kim Jong Un, le-a solicitat subalternilor „extinderea rapida" a capacitaților nuc ...
-
Întâlnirea tensionată dintre Putin și Zelenzki ar putea avea loc chiar lângă România. Președintele rus ar fi accepat întâlnirea cu omologul ucrainean
Conform informațiilor Reuters, citate de Ukrainska Pravda, o intalnire intre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar put ...
-
Intalnirea Trump-Zelenski-UE: Concluziile și momentele importante după negocierile de la Casa Albă. Ce urmează?
Volodimir Zelenski, șapte lideri europeni și Donald Trump au discutat luni, timp de mai multe ore, despre soarta Ucraine ...
-
Rușii au pus steagul Americii pe transportorul blindat care atacă trupele ucrainene, în Zaporojia: „Se consideră deja aliați"
Russia Today a publicat imagini in care se vede cum steagul Statelor Unite ar fi fost montat alaturi de steagul Rusiei p ...
-
Alertă diplomatică: Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska
Alerta diplomatica in UE dupa summit-ul SUA - Rusia privind pacea din Ucraina. Ambasadorii țarilor UE s-au reunit de urg ...
-
Fostul președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen: „1-0 pentru Putin. Nu există nicio pace"
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamagit de rezultat ...
-
Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10"
Un acord de incheiere a razboiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țarile eur ...
-
Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte"
Nimeni nu știe cu adevarat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin in cadrul summitului lor de aproape ...
-
Serghei Lavrov a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scrie URSS: "Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă"
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit in Anchorage, Alaska, cu cateva ore inainte de inceperea summitului di ...
-
Putin pregătește un test cu racheta cu capacitate nucleară Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător"
Vladimir Putin se pregatește sa testeze o noua racheta de croaziera cu capacitate nucleara inainte de intalnirea sa cu D ...
-
Rușii și americanii discută pentru o Palestină în Ucraina
Rusia și SUA discuta controlul Moscovei asupra teritoriilor pierdute de Ucraina, dupa modelul Cisiordaniei, parte a Pale ...
-
Ce teritorii ar urma să schimbe Rusia cu Ucraina după Summitul Trump-Putin din Alaska
Donald Trump a anuntat ca discutiile sale cu Vladimir Putin de pe 15 august din Alaska, pentru a rezolva razboiul din Uc ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu