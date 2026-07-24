După toate probabilitățile, președintele american Donald Trump va vizita Moscova după încheierea operațiunii militare speciale și va fi însoțit de diferiți reprezentanți ai mediului de afaceri american, a apreciat Robert Agee, directorul executiv al Camerei de Comerț Americane (AmCham) din Rusia. Într-un interviu acordat agenției RIA Novosti, Agee a estimat că președintele SUA va efectua această călătorie de dragul semnării unor acorduri de afaceri.

„Vă puteți imagina câți oameni de afaceri americani vor veni cu Donald Trump din Statele Unite la Moscova pentru semnarea diferitelor acorduri comerciale", a spus Agee, referindu-se la domeniile de cooperare dintre Moscova și Washington, care prezintă potențial.

Întrebat când are de gând liderul de la Casa Albă să viziteze Rusia, Agee a presupus că acest lucru se va întâmpla imediat după încheierea operațiunii militare speciale. El a amintit că președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a făcut o astfel de propunere încă în timpul întâlnirii lor din Alaska.

Anterior, Putin a declarat într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin pentru agenția Vesti că îl consideră pe președintele american Donald Trump un politician matur și experimentat, greu de influențat din afară. Liderul rus a afirmat în repetate rânduri că apreciază relația de înțelegere reciprocă pe care o are cu Trump. (M.G.G.)