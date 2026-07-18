Strâmtoarea Ormuz a intrat în cel mai grav scenariu. Iranul atacă nemilos petrolierele, SUA lansează lovituri aeriene, iar traficul s-a prăbușit
Postat la: 18.07.2026 |
O criză de proporții uriașe amenință să arunce în aer piețele globale de energie, după ce Strâmtoarea Ormuz a redevenit un teatru de război extrem de periculos. Iranul și-a intensificat într-un mod fără precedent atacurile violente asupra navelor comerciale, declanșând panică la cel mai înalt nivel în rândul armatorilor.
Din cauza riscurilor extreme, marile companii au început să evite masiv una dintre cele mai importante rute de transport de petrol din lume, situația fiind descrisă de experți ca fiind de o gravitate fără precedent.
Echipajele navelor trăiesc sub o tensiune insuportabilă, refuzând să mai navigheze prin apele controlate de Teheran după ultimele atacuri sângeroase soldate cu morți și răniți. Deși forțele navale americane încearcă să mențină un culoar de siguranță, atacurile iraniene cu rachete antinavă și amenințarea minelor marine au redus traficul comercial la un minim istoric, forțând Statele Unite să riposteze militar cu valuri de lovituri aeriene.
Panică totală printre echipaje: „Nimeni nu mai este dispus să navigheze"
Directorul general al companiei de evaluare a riscurilor maritime Marisk, Dimitris Maniatis, a declarat că echipajele navelor sunt mai îngrijorate decât în orice alt moment de la începutul conflictului. "Nimeni nu mai este dispus să navigheze prin zonă", a spus acesta în cadrul unei analize organizate de Lloyd's List Intelligence.
Strategia Iranului și atacurile sângeroase din ultimele zile
Potrivit Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), cel puţin nouă nave au fost atacate începând din 6 iulie, în timp ce Iranul încearcă să oblige vasele comerciale să folosească ruta prin apele sale teritoriale, în locul culoarului internaţional protejat de forţele navale americane de-a lungul coastelor Omanului.
Marţi, un marinar a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un atac asupra petrolierului Al Bahyah, în apropierea coastelor Omanului. În aceeaşi zi, alţi 11 membri ai echipajului au fost răniţi într-un atac asupra petrolierului Mombasa B.
Experţii din industrie afirmă că Iranul utilizează rachete antinavă, iar riscul minelor marine face ca ruta principală prin Strâmtoarea Ormuz să fie considerată extrem de periculoasă.
Reacția lui Donald Trump și prăbușirea dramatică a traficului maritim
Preşedintele american Donald Trump a declarat că strâmtoarea rămâne deschisă pentru toate navele, cu excepţia celor iraniene, după reinstaurarea blocadei navale americane împotriva Iranului.
În practică însă, traficul maritim s-a redus drastic. Potrivit companiei de analiză Kpler, doar opt nave au traversat Strâmtoarea Ormuz joi, faţă de 15 cu o zi înainte. Înaintea izbucnirii conflictului, peste 100 de nave tranzitau zilnic această rută.
Război în toată regula: lovituri aeriene SUA și amenințări extinse în Marea Roșie
În paralel, SUA au lansat şase valuri de lovituri aeriene împotriva Iranului ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor, iar Teheranul a ripostat cu atacuri asupra unor aliaţi ai Washingtonului din Golf. Iranul şi rebelii houthi din Yemen ameninţă acum şi traficul din Marea Roşie, devenită o rută alternativă importantă pentru exporturile de petrol ale Arabiei Saudite.
Analiştii avertizează că reluarea normală a transportului maritim va depinde de garanţii credibile de securitate din partea ambelor tabere, însă, deocamdată, escaladarea conflictului continuă să descurajeze armatorii şi echipajele.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Xi Jinping propune o „nouă ordine globală" în domeniul inteligenței artificiale, dominată de China. Kimi K3, modelul chinezesc care sfidează Silicon Valley
Liderul chinez Xi Jinping a prezentat Beijingul drept arhitectul unei noi ordini tehnologice mondiale, folosindu-se de o ...
-
Donald Trump declasifică date care vor arunca în aer relația dintre SUA și China: „Un coşmar fără precedent în materie de securitate electorală"
Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va declasifica informatii critice care dezvaluie vulnerabilitati in infr ...
-
Noaptea trecută a fost haos în Iran: SUA au lansat atacuri în valuri în zona Strâmtorii Ormuz
Statele Unite au lansat un nou val de atacuri impotriva Iranului pentru a sasea noapte consecutiva, a anuntat armata ame ...
-
Cutremur în Congresul SUA: S-a votat oprirea finanțării statului Israel cu 3,3 miliarde de dolari. Lobbyul evreiesc e in declin major!
În Congresul Statelor Unite mai mult de jumatate din deputații democrați au votat pentru oprirea finanțarii milita ...
-
Donald Trump se adresează națiunii într-un discurs care va zgudui SUA: Declasifică informații sensibile despre interferența Chinei în alegerile americane
Casa Alba ia in considerare sa faca publice informatii secrete sensibile legate de China si de capacitatea acesteia de a ...
-
Uniunea Europeană cere ca noii refugiați din Ucraina să-şi respecte obligaţiile militare din ţara lor ca o condiție pentru extinderea protecției temporare cu un an
Tarile membre ale Uniunii Europene au decis miercuri extinderea protectiei temporare cu un an, pana la 4 martie 2028, pe ...
-
Conflictul între von der Leyen și Kallas izbucnește în spațiu deschis. Care este motivul de dispută între cele două lidere ale UE
O disputa de lunga durata in UE va izbucni in spațiul deschis la Bruxelles luni, 13 iulie, in timp ce miniștrii de exter ...
-
Ce s-a întâmplat în cele cinci minute care i-au schimbat starea de spirit lui Trump la Summitul NATO de la Ankara: "Nu-i așa că este minunat?"
În doar trei ore, Donald Trump a trecut de la amenințarea ca va intrerupe comerțul cu Spania și numirea aliaților ...
-
Acesta este discursul lui Robert F. Kennedy Jr. - "Să vă povestesc ce s-a întâmplat în Ucraina din punctul de vedere al războiului"
"Permiteți-mi sa va povestesc ce s-a intamplat in Ucraina, din punctul de vedere al razboiului. Pentru ca noi am fost mi ...
-
Alegeri în Franța: Marine Le Pen câștigătoare în al doilea tur în toate scenariile conform unui nou sondaj
Un nou studiu realizat de institutul Elabe pentru BFMTV și La Tribune Dimanche arata o consolidare a poziției lui Marine ...
-
Iranul continuă seria de atacuri după bombardamentele americane: a lovit în plin Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar după riposta din Iordania
Emiratele Arabe Unite s-au confruntat, duminica dimineata, cu un atac cu rachete din partea Iranului, a anuntat Minister ...
-
Iranul a atacat Iordania: Baza Prințul Hassan a fost avariată grav
Gardienii Revolutiei Islamice din Iran (IRGC) au declarat ca au lansat „atacuri de represalii" asupra bazei aerien ...
-
Unul dintre cele mai mari aliați ai lui Donald Trump a murit subit la scurt timp după o întâlnire cu Volodimir Zelenski
Lindsey Graham, senator de lunga durata din Carolina de Sud și unul dintre aliații președintelui american Donald Trump, ...
-
Măsuri împotriva migranților și a comunității LGBT, în planul pe 100 de zile cu care candidează extrema dreaptă într-un land german unde conduce în sondaje
Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a prezentat sambata un plan de acțiune cu masuri pentru primele 100 de zile i ...
-
Trump anunță că a lăsat instrucțiuni în caz că va fi asasinat de Iran: "Sunt ținta numărul 1. Sper că o să-mi simțiți lipsa"
Președintele Donald Trump a declarat vineri, 10 iulie, ca a „lasat instrucțiuni" in cazul in care Iranul ar reuși ...
-
Iranul a atacat bazele SUA din Golf în ziua în care l-a înmormântat pe Ali Khamenei: "Îl vom ucide pe Trump!"
Fortele armate iraniene au lansat joi atacuri asupra infrastructurii militare americane din statele din Golf, ca raspuns ...
-
Sute de avioane israeliene, gata de decolare imediată! Israelul anunță planuri de reluare a războiului cu Iranul
Presedintele american Donald Trump a purtat joi seara o discutie cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a ...
-
Reuters: Putin pregătește o escaladare a războiului din Ucraina. România, menționată într-un scenariu privind posibile atacuri asupra bazelor NATO
Președintele rus Vladimir Putin ar putea intensifica razboiul din Ucraina și lua in calcul atacuri izolate asupra unor ț ...
-
Liderii NATO au adoptat declarația finală: "Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung. Principalele decizii privind Ucraina, Iranul și apărarea Europei"
Liderii statelor membre NATO au adoptat declarația finala a Summitului NATO de la Ankara, in care afirma ca Rusia &bdquo ...
-
Surse din NATO spun că Trump ar da verde Ucrainei. Kievul ar dispune de o rachetă importantă americană
Razboiul Moscovei din țara vecina, care dureaza de 1.595 de zile, trece prin momente dificile pentru Rusia, care se conf ...
-
Marine Le Pen sfidează condamnarea și intră în cursa prezidențială din Franța: „Voi face campanie fără brățara electronică"
Marine Le Pen, lidera extremei dreapta din Franta, a anuntat marti seara ca va candida la Palatul Élysée a ...
-
Netanyahu îl avertizează pe Trump în privința vânzării avioanelor F-35 către Turcia: "Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Vei vedea agresiunea care va urma"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca vanzarea de avioane de lupta F-35 catre Turcia ar „distruge" ...
-
Rusia atacă masiv Kievul cu rachete balistice, după loviturile ucrainene la Moscova: explozii puternice au răsunat în tot orașul
Autoritațile ucrainene au raportat un nou atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului, scrie BBC Serviciul ...
-
Zelenski a apărut la summitul NATO și cere în primul rând sisteme Patriot și rachete interceptoare așteptându-se la un atac apocaliptic al Rusiei
Volodimir Zelenski merge la summit cerand in primul rand sisteme Patriot și rachete interceptoare, dupa ce Rusia a lovit ...
-
Ucraina loveşte opt petroliere din „flota fantomă" a Rusiei, care livrau combustibili în Crimeea
Drone ucrainene au lovit luni noaptea in Marea Azov opt petroliere din asa-numita „flota fantoma" a Rusiei, care l ...
-
Ordin dat de Putin: „lista neagră" cerută de liderul de la Kremlin
Președintele rus, Vladimir Putin, a instruit armata rusa sa analizeze implicarea in razboi a aliaților Ucrainei, pe care ...
-
Ajutată de SUA si UK, Ucraina atacă infrastructura energetică rusă într-un ritm și cu o brutalitate fără precedent
Razboiul dintre Kiev și Moscova a intrat intr-o faza de o brutalitate aeriana fara precedent, dupa ce forțele ucrainene ...
-
Ghidaj american împotriva radarelor lui Putin. Serviciile secrete ale SUA au ajutat dronele ucrainene să distrugă rafinăriile ruse
Campania strategica de distrugere a infrastructurii energetice rusești capata o noua dimensiune geopolitica. Informații ...
-
Ucraina a lovit și incendiat rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia
Ucraina a lovit luni, 6 iulie, rafinaria din Omsk, cea mai mare din Rusia, situata la circa 2.500 de km de frontiera, a ...
-
A fost inaugurat cel mai mare cartier general militar din lume, mai mare inclusiv decât Pentagonul
Egiptul a inaugurat duminica noul cartier general al fortelor sale armate, despre care observatorii spun ca este cel mai ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu