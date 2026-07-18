Strâmtoarea Ormuz a intrat în cel mai grav scenariu. Iranul atacă nemilos petrolierele, SUA lansează lovituri aeriene, iar traficul s-a prăbușit

O criză de proporții uriașe amenință să arunce în aer piețele globale de energie, după ce Strâmtoarea Ormuz a redevenit un teatru de război extrem de periculos. Iranul și-a intensificat într-un mod fără precedent atacurile violente asupra navelor comerciale, declanșând panică la cel mai înalt nivel în rândul armatorilor.

Din cauza riscurilor extreme, marile companii au început să evite masiv una dintre cele mai importante rute de transport de petrol din lume, situația fiind descrisă de experți ca fiind de o gravitate fără precedent.

Echipajele navelor trăiesc sub o tensiune insuportabilă, refuzând să mai navigheze prin apele controlate de Teheran după ultimele atacuri sângeroase soldate cu morți și răniți. Deși forțele navale americane încearcă să mențină un culoar de siguranță, atacurile iraniene cu rachete antinavă și amenințarea minelor marine au redus traficul comercial la un minim istoric, forțând Statele Unite să riposteze militar cu valuri de lovituri aeriene.

Panică totală printre echipaje: „Nimeni nu mai este dispus să navigheze"

Directorul general al companiei de evaluare a riscurilor maritime Marisk, Dimitris Maniatis, a declarat că echipajele navelor sunt mai îngrijorate decât în orice alt moment de la începutul conflictului. "Nimeni nu mai este dispus să navigheze prin zonă", a spus acesta în cadrul unei analize organizate de Lloyd's List Intelligence.

Strategia Iranului și atacurile sângeroase din ultimele zile

Potrivit Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), cel puţin nouă nave au fost atacate începând din 6 iulie, în timp ce Iranul încearcă să oblige vasele comerciale să folosească ruta prin apele sale teritoriale, în locul culoarului internaţional protejat de forţele navale americane de-a lungul coastelor Omanului.

Marţi, un marinar a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un atac asupra petrolierului Al Bahyah, în apropierea coastelor Omanului. În aceeaşi zi, alţi 11 membri ai echipajului au fost răniţi într-un atac asupra petrolierului Mombasa B.

Experţii din industrie afirmă că Iranul utilizează rachete antinavă, iar riscul minelor marine face ca ruta principală prin Strâmtoarea Ormuz să fie considerată extrem de periculoasă.

Reacția lui Donald Trump și prăbușirea dramatică a traficului maritim

Preşedintele american Donald Trump a declarat că strâmtoarea rămâne deschisă pentru toate navele, cu excepţia celor iraniene, după reinstaurarea blocadei navale americane împotriva Iranului.

În practică însă, traficul maritim s-a redus drastic. Potrivit companiei de analiză Kpler, doar opt nave au traversat Strâmtoarea Ormuz joi, faţă de 15 cu o zi înainte. Înaintea izbucnirii conflictului, peste 100 de nave tranzitau zilnic această rută.

Război în toată regula: lovituri aeriene SUA și amenințări extinse în Marea Roșie

În paralel, SUA au lansat şase valuri de lovituri aeriene împotriva Iranului ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor, iar Teheranul a ripostat cu atacuri asupra unor aliaţi ai Washingtonului din Golf. Iranul şi rebelii houthi din Yemen ameninţă acum şi traficul din Marea Roşie, devenită o rută alternativă importantă pentru exporturile de petrol ale Arabiei Saudite.

Analiştii avertizează că reluarea normală a transportului maritim va depinde de garanţii credibile de securitate din partea ambelor tabere, însă, deocamdată, escaladarea conflictului continuă să descurajeze armatorii şi echipajele.