O postare a lui Trump a stârnit furie: „Cel mai dezgustător lucru pe care un președinte al SUA l-ar putea împărtăși"

Experții spun că Donald Trump se afundă într-o mlaștină în privința războiului din Iran, unde de aproape 5 luni nu reușește să găsească o cale de ieșire din acest conflict. Acum însă, o postare a lui Trump a stârnit furie pe rețelele de socializare, făcându-l pe biograful său, Seth Abramson, să spună că mesajul reprezintă „cel mai dezgustător lucru pe care un președinte al SUA l-ar putea împărtăși."

Ca și cum războiul în desfășurare al președintelui american Donald Trump cu Iranul nu ar fi suficient de controversat, miliardarul în vârstă de 80 de ani a stârnit o nouă furie cu privire la conflict, după ce a distribuit o postare pe Truth Social care detaliază numărul soldaților americani care au murit în mai multe războaie diferite, potrivit Indy100.

În postarea publicată marți, republicanul a scris: „Războiul din Afganistan: 20 de ani, 2.000 de MORȚI. Războiul din Irak: 9 ani, 4.600 de MORȚI. Războiul din Vietnam: 19 ani și 5 luni, 58.220 de MORȚI. Războiul din Coreea: 3 ani și 1 lună, 36.574 de MORȚI. Războiul din Venezuela: 1 zi, 0 MORȚI. Conflictul militar din Iran: 4 luni, 18 MORȚI."

Postarea a indignat de atunci utilizatorii de pe rețelele de socializare, inclusiv de pe X/Twitter. Biograful lui Trump, Seth Abramson, a spus că: „De fapt, acesta este cel mai dezgustător lucru pe care l-ar putea posta un președinte al Statelor Unite. Am crescut într-o epocă anterioară, când nu doar unii sau mulți, ci aproape fiecare membru al Congresului ar fi denunțat public minimizarea deceselor americane pe care o vedem mai jos".

Publicația media MeidasTouch a numit postarea lui Trump „un lucru cu adevărat bolnav din partea comandantului suprem". Podcasterul și candidatul democrat Fred Wellman a scris pe Twitter: „Dezgustător. „Nu-i pasă de militarii noștri sau de familiile lor".

„Ce ființă umană jalnică", a scris comentatorul politic Brian Krassenstein. Reprezentantul statului Michigan, Shri Thanedar, a spus că este „absolut detestabil" și un „eșec complet al unui comandant-șef".

„Absolut detestabil. 18 morți pentru un război pe care a ales să-l înceapă fără niciun motiv. Acum Trump minimalizează morțile lor ca și cum nu ar fi nimic. Ce eșec complet al unui comandant-șef".

Iar comentatoarea politică Jo Carducci, cunoscută online sub numele de JoJoFromJerz, a răspuns: „Imaginați-vă că sunteți familia unuia dintre cele 18 suflete pe care le minimizează ca fiind "nimic" în comparație cu alte războaie"

Nu este prima dată când Trump se confruntă cu critici pentru mesajele sale despre soldații americani căzuți, deoarece în martie a fost criticat pentru că a trimis un e-mail de strângere de fonduri susținătorilor, care conținea o imagine cu el la un transfer demn, purtând o șapcă albă americană.

La Forumul de Securitate Aspen, Mark Esper, fost secretar al Apărării în primul mandat al lui Trump, a susținut că SUA ar putea fi mulțumite de realizarea a două obiective principale în războiul cu Iranul. În primul rând, redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără taxe, iar în al doilea rând, restricții asupra programului nuclear al Iranului. Dar în acest moment aceste 2 obiective nu sunt atinse, ceea ce înseamnă un eșec al SUA. Este clar că Donald Trump se afundă într-o mlaștină în privința Iranului.

Moștenirea politicii externe a președintelui Donald Trump va fi probabil definită de Iran. În acest moment, nu arată bine. Războiul a reînceput, iar America nu are un plan plauzibil pentru victorie, а susținut expertul britanic Gideon Rachman într-o analiză din Financial Times.