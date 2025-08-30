Cum a avut loc asasinatul lui Andrii Parubii: atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în fostul președinte al Parlamentului ucrainean

Noi informații apar în cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, împușcat mortal sâmbătă în orașul Liov, situat în vestul Ucrainei. Conform postului de radio Suspilne, atacatorul era deghizat în livrator și se deplasa pe o bicicletă electrică.

Poliția Națională a Ucrainei a anunțat că a primit o sesizare de urgență în jurul orei prânzului, referitoare la un incident armat în districtul Frankivsk, situat în sudul orașului Liov. Surse din cadrul forțelor de ordine, citate de Suspilne, au confirmat că suspectul purta haine specifice unui livrator și că se afla pe o bicicletă electrică.

Atacatorul s-a apropiat de Parubii, a deschis focul și a fugit de la locul faptei, iar la fața locului au fost găsite șapte cartușe, potrivit acelorași surse. Biroul Procurorului General a declarat oficial că bărbatul înarmat a tras mai multe focuri asupra deputatului, ucigându-l pe loc. O înregistrare video distribuită pe rețelele sociale surprinde momentul în care atacatorul scoate arma din rucsac, se apropie de Parubii și îl împușcă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul drept „oribil" și a asigurat că toate resursele necesare sunt mobilizate pentru anchetă și capturarea criminalului.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubii a fost ucis", a declarat Zelenski pe platforma X.

În paralel, Parchetul General a lansat o operațiune specială denumită „Siren" pentru a-l căuta pe atacator, iar Parchetul regional Liov a inițiat o anchetă prealabilă pentru crimă cu premeditare.

Andrii Parubii, în vârstă de 54 de ani, a fost o figură proeminentă în politica ucraineană. A fost membru al parlamentului și președinte al Radei Supreme între 2016 și 2019. De asemenea, a jucat un rol important în protestele din 2013-2014 pentru apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană și a deținut funcția de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare din februarie până în august 2014, în perioada conflictelor din estul Ucrainei și a anexării Crimeei de către Rusia.