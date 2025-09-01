Rusia își construiește un imperiu cibernetic global. Africa, Asia și Orientul Mijlociu intră sub umbrela Kremlinului

În ultimii ani, Rusia și-a schimbat strategia de influență globală. Dacă în trecut Kremlinul miza pe petrol, gaze sau forță militară, acum un nou front se deschide: cel cibernetic. Țări din Africa, Orientul Mijlociu, Asia și chiar America Latină au început să colaboreze cu firme rusești de securitate digitală, atrase de promisiunea Moscovei de a le proteja infrastructurile naționale de „interferența Occidentului".

La o întâlnire secretă organizată la Sankt Petersburg în 2024, Nikolai Patrușev și Serghei Narîșkin, doi dintre oamenii de top ai securității ruse, le-au transmis oficialilor din Brazilia, Sudan, Thailanda sau Uganda că Rusia le poate oferi soluții digitale complete. Iar propunerea a fost întâmpinată cu entuziasm: mulți lideri văd în tehnologiile rusești o armă pentru a-și controla propriul spațiu informațional și pentru a evita scenariile de tip „revoluțiile Twitter" care au zguduit regimuri în ultimele decenii.

Noua ofensivă digitală a Rusiei nu vine singură. Ea se suprapune peste expansiunea grupărilor paramilitare afiliate Kremlinului, precum Africa Corps, urmașa Wagner, și peste campaniile culturale și de propagandă desfășurate pe mai multe continente. Astfel, Rusia construiește un mix de hard power și soft power menit să contracareze influența Statelor Unite și a Europei.

Occidentul încearcă să limiteze această expansiune. SUA au impus sancțiuni unor companii de top precum Positive Technologies sau Kaspersky Lab, acuzate de legături directe cu FSB și GRU. La rândul lor, țările europene au început, din 2022, să interzică accesul acestor firme pe piețele lor.