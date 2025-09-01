SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani

Un plan postbelic pentru Gaza există în cadrul administrației americane și ar prevedea administrarea de către Statele Unite a teritoriului devastat de război pentru cel puțin un deceniu. De asemenea, relocarea populației din Gaza este parte a planului, la fel și reconstrucția acesteia ca stațiune turistică și centru de producție.

Potrivit unui prospect de 38 de pagini, cei 2 milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza ar părăsi, cel puțin temporar, teritoriul fie prin plecări „voluntare" către altă țară, fie prin mutarea în zone restricționate din interiorul teritoriului pe durata reconstrucției. Există o propunere de construire a unor tabere de mari dimensiuni, denumite „Zone de tranzit umanitar", în interiorul și, posibil, în afara Gazei, pentru a găzdui populația palestiniană. Planul purta numele Fundației Umanitare din Gaza (GHF), un grup controversat de ajutor umanitar susținut de SUA.

Oricine deține terenuri va primi un „token digital" în schimbul drepturilor de reamenajare a proprietății sale. Fiecare palestinian care pleacă va primi 5.000 de dolari în numerar și subvenții pentru a acoperi chiria pe o perioadă de patru ani. De asemenea, li se va asigura hrană pentru un an. Planul se numește „Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, sau GREAT Trust".

Este favorizată de administrația Trump și de Israel pentru a desfășura acțiuni umanitare în Gaza, spre deosebire de sistemul condus de ONU, despre care Israelul spune că permite militanților să deturneze ajutoarele. La începutul lunii august, ONU a declarat că peste 1.000 de persoane au fost ucise în timp ce încercau să primească ajutor în Gaza. Trump a declarat că SUA ar trebui să „preia controlul" asupra enclavei devastate de război și să o reconstruiască ca „Riviera Orientului Mijlociu", după relocarea populației palestiniene în altă parte.