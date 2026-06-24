Analiștii îl avertizează pe Nicușor Dan. "Scenariul alegerilor anticipate este extrem de periculos. AUR va defila, suspendarea va fi un dat"

Blocajul politic generat de eșecul formării guvernului Veștea este văzut de analiști drept o înfrângere majoră pentru președintele Nicușor Dan și pentru partidele care au susținut actuala formulă de coaliție. În lipsa unei soluții negociate, România riscă să intre într-o criză politică profundă, cu alegeri anticipate și consecințe imprevizibile asupra stabilității guvernării.

Politologul Andrei Țăranu e de părere că eșecul e împărțit între Adrian Veștea, cu președintele Nicușor Dan și PSD. "A eșuat președintele României și apoi și domnul Veștea și, în al treilea rând, Partidul Social-Democrat. Avem o linie lungă de eșecuri în ceea ce privește această idee a președintelui de a păstra neapărat această coaliție zisă pro-occidentală, care oricum nu mai funcționa de pe 5 mai. Inițiativa a condus la acest deznodământ și, practic, la apropierea României de o posibilă începere a alegerilor anticipate", a declarat Țăranu, pentru TVR Info.

Adrian Zăbavă, consultant politic, avertizează că Nicușor Dan este în pericol dacă se ajunge la alegeri anticipate. "Scenariul alegerilor anticipate este extrem de periculos pentru președintele Nicușor Dan, pentru că, după niște alegeri anticipate în care AUR cel mai probabil va defila, suspendarea va fi un dat. N-am niciun semn de întrebare că, după alegerile anticipate, suspendarea președintelui va ajunge la vot. Dacă vrea să evite alegerile anticipate, cred că nu mai poate veni cu o nominalizare împotriva majorității parlamentarilor și a partidelor din Parlament. Practic, o nominalizare nenegociată, o nominalizare care să nu aibă o brumă de înțelegere anterioară, chiar dacă nu o majoritate, dar măcar o înțelegere cu privire la votul pentru învestitură", spune consultantul.

Economiștii avertizează că măsurile pentru ieșirea din criză vor fi tot mai greu de luat, cu cât timpul trece. "Dacă nu ai făcut și nu ai întreprins măsurile la momentul potrivit, acum devine din ce în ce mai greu. Aceleași măsuri le iei cu sacrificii și mai mari. Dacă este atât de greu de făcut un guvern, Doamne, dar ce o fi atât de complicat acolo, cât de greu va fi de întreprins, măsurile substanțiale necesare acum. Pentru că mingea nu mai este la noi acum, e în curtea lor, a Guvernului. Acolo trebuie luată cu hotărâre situația în mână", spune profesorul Adrian Mitroi.