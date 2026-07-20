Patriarhia Română reacționează după apelul unei deputate USR de boicotare a orei de Religie. Disputa privind noile standarde de evaluare se amplifică

Un schimb dur de replici a izbucnit între deputata USR Corina Atanasiu și Patriarhia Română, după ce parlamentara le-a cerut părinților să nu își mai înscrie copiii la ora de religie. Controversa a pornit de la o analiză publicată de Edupedu privind noile standarde de evaluare la această disciplină, despre care s-a susținut că ar încuraja participarea elevilor la slujbele religioase. Patriarhia respinge acuzațiile și spune că standardele au fost interpretate greșit.

Conflictul a izbucnit după publicarea unei analize de către Edupedu, care susține că standardele de evaluare pentru disciplina Religie sunt construite exclusiv pe baza Religiei Ortodoxe și includ participarea la slujbele bisericești printre reperele de evaluare. Potrivit analizei, o astfel de abordare ar putea fi interpretată drept prozelitism religios, interzis prin lege în unitățile de învățământ. În acest context, deputata USR Corina Atanasiu, membră a Comisiei pentru Învățământ din Parlament, i-a îndemnat pe părinți să nu își mai înscrie copiii la ora de Religie.

„Înscrierea copiilor la ora de Religie din școală a devenit inutilă! Redați copiilor acest timp valoros, lăsați-i să doarmă mai mult sau să se plictisească mai mult. Și plictiseala are rolul ei", a scris deputata. Ea a susținut că noile criterii de evaluare ar transforma participarea la slujbele religioase într-o condiție pentru obținerea notelor mari. „Vă îndemn să nu vă mai înscrieți copiii la această disciplină care nu mai înseamnă, iată, doar 1 oră pe săptămână, ci vreo 5", a afirmat Corina Atanasiu.

Deputata și-a continuat mesajul critic la adresa modului în care este predată disciplina. „Nu, copiii noștri nu au nevoie de 13 ani de studiu al Religiei. Au nevoie să învețe să scrie și să citească, să socotească și să nu plimbe, peste 20 de ani, moaște pe câmp ca soluție la încălzirea globală și la deșertificare", a mai spus ea. Mesajul se încheie cu apelul: „Haideți, că ne-am prostit destul! Trebuie să ne oprim."

Declarațiile deputatei au fost criticate de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi, care le-a catalogat drept inacceptabile. „Citesc cu stupoare postarea unei doamne deputat în Parlamentul României, membră în Comisia de Învățământ, adresată părinților în vederea... neînscrierii copiilor la ora de Religie", a transmis acesta. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a considerat că modul în care a fost prezentată disciplina Religie reprezintă o ofensă la adresa profesorilor, părinților și elevilor.

„Pentru doamna deputat, membră în Comisia de Învățământ, disciplina Religie este inferioară până și plictiselii", a mai afirmat acesta. El a mai spus că mesajul parlamentarei reprezintă o „desconsiderare gravă a disciplinei Religie, a profesorilor care o predau, a părinților care aleg să-și înscrie copii la ora de Religie și a elevilor care participă la aceasta", iar finalul postării constituie „un atac suburban la adresa credinței, a Bisericii, a credincioșilor și a sfinților".

Adrian Agachi susține că mesajul încurajează ura religioasă, încalcă libertatea religioasă și promovează o perspectivă asemănătoare celei din perioada regimului comunist. „Este inadmisibil ca după 36 de ani de democrație să ne întoarcem la discursurile totalitariste și să descriem disciplina Religie în asemenea termeni", a transmis purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, adăugând că „scuzele ar fi binevenite. Chiar absolut necesare".

Dincolo de criticile adresate deputatei, Adrian Agachi a susținut că noile standarde de evaluare nu condiționează nota elevilor de participarea la slujbele religioase. „Se pornește de la o premisă falsă și anume că orice referire la experiența religioasă a elevului înseamnă automat evaluarea sa la oră. Nu. A cere unui elev să valorifice experiențe personale sau exemple din viața comunității nu înseamnă că nota depinde de intensitatea trăirii religioase. În multe discipline se valorifică experiența personală fără ca aceasta să devină obiectul evaluării", a transmis Agachi.

Acesta a respins și afirmația potrivit căreia simpla menționare a participării la slujbe ar obliga elevii să meargă la biserică pentru a obține note mari. „Se sugerează că simpla menționare a participării la slujbe ar transforma prezența la biserică într-o condiție pentru obținerea unei note bune. Această concluzie nu rezultă deloc din standardele de evaluare", a mai punctat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.