Dan Motreanu vede o anomalie în Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: "Ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră"
Postat la: 20.07.2026 |
Europarlamentarul Dan Motreanu, secretar general al PNL și ales prim-vicepreședinte la Congresul extraordinar din 21 iunie, ale cărui hotărâri au fost ulterior suspendate de instanță, critică dur noua Platformă Liberal-Conservatoare apărută în partid. El susține că inițiativa nu aduce nimic nou din punct de vedere doctrinar și reprezintă un exercițiu de „memorie selectivă" al unor lideri care au ignorat deciziile adoptate de majoritatea liberalilor.
Fără să îl nominalizeze inițial, Motreanu îl atacă în principal pe Adrian Veștea, care și-a anunțat susținerea pentru platforma lansată de președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Europarlamentarul îi reproșează lui Veștea că a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru fără acordul partidului, că a încercat să formeze un guvern împreună cu PSD și că a solicitat inclusiv sprijinul AUR.
Motreanu afirmă că identitatea liberal-conservatoare este deja consacrată prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini", adoptat de Congresul PNL din 2025 și susținut inclusiv de unii dintre cei care promovează acum noua platformă.
„Am citit o serie de declarații despre nevoia ca PNL să revină la identitatea sa liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd că unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă", a scris Dan Motreanu pe Facebook.
„În primul rând, PNL nu trebuie să «redescopere» liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic «Modernizare cu Rădăcini», adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească", a adăugat liberalul.
În opinia sa, crearea unei platforme care revendică o doctrină deja asumată oficial de PNL este lipsită de conținut concret.
„A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou", a afirmat Motreanu.
Secretarul general al PNL respinge și acuzațiile potrivit cărora actuala conducere ar descuraja dialogul și pluralismul intern. El susține că deciziile contestate de gruparea Veștea au fost precedate de dezbateri și adoptate prin vot în organismele partidului.
„PNL este un partid democratic, în care au avut loc, în ultimele luni, dezbateri reale, îndelungate, finalizate prin decizii adoptate în mod statutar și democratic. Tocmai de aceea este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității", a transmis Motreanu.
Referirea îl vizează pe Adrian Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, fără ca nominalizarea să fi fost agreată de conducerea PNL. Cabinetul propus de Veștea a fost respins de Parlament pe 22 iunie, după ce a obținut 189 de voturi.
„Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură", a susținut europarlamentarul.
Dan Motreanu îl acuză pe Adrian Veștea și de inconsecvență în relația cu AUR. Potrivit acestuia, Veștea s-ar fi pronunțat în interiorul PNL împotriva oricărei colaborări cu partidul condus de George Simion, dar ulterior ar fi încercat să obțină voturile parlamentarilor AUR pentru învestirea Guvernului.
„Deși în Biroul Politic Național al PNL ați susținut că nu poate exista nicio colaborare cu AUR, deoarece este un partid extremist, ulterior ați considerat firească solicitarea sprijinului inclusiv din partea acestei formațiuni pentru atingerea propriului obiectiv politic. Este greu să vorbești despre respectarea regulilor democratice când alegi să le respecți doar atunci când îți confirmă propriile opțiuni", a afirmat Motreanu.
Acesta a rezumat ironic poziția contestatarilor conducerii PNL: „Sunt de acord cu decizia partidului... cu condiția să fie decizia mea".
Europarlamentarul susține că niciun partid nu își poate aplica integral programul atunci când guvernează într-o coaliție, mai ales într-un moment în care România trebuie să îndeplinească jaloanele din PNRR și să reducă deficitul bugetar.
„Politica nu se face în laborator și nici ignorând realitatea. Când ai făcut parte dintr-o coaliție largă, în care nici măcar nu erai partidul cu cei mai mulți parlamentari, într-o perioadă în care România este obligată să îndeplinească jaloanele din PNRR și să adopte măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, este iluzoriu să pretinzi că vei aplica exclusiv programul propriului partid", a explicat Motreanu.
El a apărat, în acest context, ideea unei „guvernări secvențiale", în care partidele din fosta coaliție să poată promova, pe rând, politici apropiate de propriile doctrine.
„Era o soluție realistă, care ar fi permis fiecărui partener să își pună în practică propriile priorități, nu un simplu exercițiu de retorică", a precizat secretarul general al PNL.
Platforma Liberal-Conservatoare a fost anunțată pe 16 iulie de Alin Tișe, care a acuzat conducerea PNL că a abandonat valorile tradiționale ale partidului și că a transformat formațiunea într-un „cult al personalității". Inițiativa este susținută public de Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Rareș Bogdan.
Veștea a susținut că PNL trebuie să revină la „matricea sa identitară" și să redevină un partid al dialogului, în care opiniile diferite să nu fie sancționate.
În replică, Motreanu afirmă că libertatea de exprimare nu poate fi separată de respectarea deciziilor adoptate prin vot.
„Dialogul, pluralismul și libertatea de exprimare sunt valori fundamentale ale PNL. Dar ele merg mână în mână cu un alt principiu la fel de important: respectul pentru deciziile democratice ale partidului și consecvența în propriile acțiuni. Altfel, riscăm să transformăm discursul despre principii într-un simplu exercițiu de memorie selectivă", a conchis Dan Motreanu.
Conflictul se desfășoară pe fondul blocajului juridic din PNL. Tribunalul București a suspendat provizoriu și executoriu hotărârile Congresului extraordinar din 21 iunie, inclusiv alegerea noii conduceri și modificările statutare. Până la soluționarea definitivă a litigiului, partidul și-a reluat formal activitatea potrivit structurii anterioare Congresului.
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