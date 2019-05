Medicii de la Spitalul Targoviste, chemati de manager la mitingul PSD: E un lucru normal, salariile au crescut substantial

Managerul Spitalului Judetean Targoviste le-a cerut medicilor si asistentelor unitatii sanitare sa mearga la mitingul de duminica organizat de PSD.

"Mesaj de la dl. manager, dupa sedinta fulger de azi de la ora 15.00, sa aiba (...) persoane la mitingul organizat in Targoviste, duminica, 19 mai, in jurul orei 12.00, pe platoul Prefecturii, cand se lanseaza echipa PSD pentru alegerile EURO...

Lista cu persoane se preda doamnei director de ingrijiri pana maine la ora 12.00. Cine poate si ... doreste sa participe, ma poate anunta aici, in acest grup, sau prin ce modalitate doreste, pana vineri, 17 mai, ora 12.00, pentru a fi trecut pe lista. (...) Domnul manager doreste sa nu fim fara medici", scrie in mesajul transmis catre angajatii spitalului, obtinut de Libertatea.

Managerul Spitalului Judetean Targoviste a declarat insa pentru Digi24 ca participarea medicilor la mitingul PSD reprezinta un lucru normal pentru ca, spune el, veniturile au crescut substantial, extrem de favorabil.

"Din punctul meu de vedere este un lucru absolut normal, si sustin public oriunde si oricui, ca in momentul in care se intampla un lucru bun, ma refer la reparatia morala pentru prima data in ultimii 50 de ani, sa fie laudat si scos in public.

In tara asta s-a ajuns ca normalitatea sa fie anormal si invers. Consider din punctul meu de vedere ca pentru un medic, participarea la un astfel de miting este absolut normala, avand in vedere ca veniturile au crescut substantial, extrem de favorabil.

Chiar daca considerati ca guvernarea are rolul normal de a face ca lucrurile sa iasa bine, in anii trecuti nu s-a intamplat, s-a intamplat acum si este foarte bine", a declarat Claudiu Dumitrescu.

Claudiu Dumitresccu a fost consilier PNL, partid din care a fost exclus dupa o sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal, in care s-a opus deciziei de partid, a ramas in sala de Consiliu si a votat propunerile de viceprimari ale PSD.

Presa locala a scris ulterior ca, drept rasplata, el a primit apoi postul de manager al Spitalului din Targoviste. Claudiu Dumitrescu a negat aceste afirmatii.

Amintim ca si la mitigul PSD de la Iasi, de saptamana trecuta, au fost trimisi medici.

Un medic de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt a relatat, pentru Republica.ro, cum la institutia in care lucreaza s-a dat dispozitie sa fie trimisi oamenii la miting.

"Luni dimineata, a fost trimisa o angajata a spitalului de catre manager, ca reprezentant al primarului, sa transmita in diferitele structuri din spital ca 40 de oameni sa se prezinte la mitingul de pe 9 mai al PSD, ceea ce mi s-a parut revoltator mai ales ca oamenii se simt intimidati. Foarte multi dintre angajatii din spital sunt aici pe pilele sau cunostintele primarului, si atunci oamenilor le este frica sa vorbeasca si mi se pare ca nu e ok acest lucru", a declarat medicul petru sursa citata, sub protectia anonimatului.

Partidul Social Democrat anuleaza mitingul care trebuia sa se desfasoare pe 22 mai la Romexpo si a stabilit sa mearga duminica la Targoviste.

"Toata lumea si-ar fi dorit un miting cu mai mult de 150.000 de participanti in Piata Victoriei, dar in cursul saptamanii asta inseamna ca urma sa blocam pentru foarte multe ore, nu numai centrul Bucurestiului, circulatia pe foarte multe artere si nu dorim sa cream un discomfort celor din Bucuresti, mai ales in cursul saptamanii.

Analizand toate aceste aspecte, am hotarat sa anulam mitingul de la Bucuresti, nu pe cel de la Dambovita, din Targoviste, de pe 19, care ramane conform programului in vigoare. Vom participa cu totii acolo", a declarat Codrin Stefanescu.