Bill Gates ridică o întrebare sensibilă și critică alocarea de fonduri pentru înarmare, inclusiv pentru Ucraina: "Este asta ceea ce oamenii vor?"

Suedia reduce bugetul de ajutor și direcționează mai mulți bani către Ucraina și propria apărare, gest considerat o „greșeală" de către fondatorul și filantropul Microsoft .

Miliardarul Bill Gates, care a promis că va dona o mare parte din averea sa pentru sănătatea globală, critică faptul că ajutorul este din ce în ce mai mult legat de interesele naționale.

În propunerea de buget din acest an nu sunt menționate fonduri speciale suedeze pentru Fondul Global - o organizație care luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei.

„Regret asta. Sperăm că Suedia va menține sau va crește sprijinul pentru Fondul Global și (alianța pentru vaccinuri) Gavi", spune Gates, relatează publicația Sweeden Herald.

O decizie finală cu privire la sprijinul Suediei nu este așteptată până la scrisoarea de reglementare a Sida pentru 2026.

În interviu, Gates mai spune că crede că este o greșeală când ajutorul este dat la o parte pe măsură ce alocările pentru apărare cresc.

„Cred că ar trebui dezbătut mai mult. Este asta ceea ce oamenii vor să vadă și este cu adevărat necesar?", a adăugat omul de afaceri.

Ajutorul occidental pentru Ucraina cuprinde multe componente (militare, financiare, umanitare, cheltuieli bugetare) și este raportat diferit de actorii implicați.

Un raport al Institutului Kiel arată că, până la 28 februarie 2025, Ucraina primise de la țările europene 137,9 miliarde de euro, iar de la Statele Unite 114,3 miliarde de euro în totalul sprijinului - militar, financiar și umanitar.

Din acest total, sprijinul militar oferit de SUA este estimat la 64,6 miliarde de euro.

Bill Gales a explicat în trecut modul în care vrea să-și folosească averea în scopuri filantropice.

„Când am început să mă gândesc la cum să-mi donez averea, am făcut ceea ce fac întotdeauna când încep un proiect nou: am citit multe cărți. Am citit cărți despre mari filantropi și fundațiile lor pentru a-mi fundamenta deciziile cu privire la modul exact în care să dau înapoi. Și am citit cărți despre sănătatea globală pentru a înțelege mai bine problemele pe care doream să le rezolv", explică omul de afaceri.

„De aceea am decis să redau banii societății mult mai repede decât plănuisem inițial. În următorii 20 de ani, voi dona practic toată averea mea prin intermediul Fundației Gates pentru a salva și îmbunătăți viețile oamenilor din întreaga lume. Iar pe 31 decembrie 2045, fundația își va închide definitiv porțile", a dat asigurări Gates.