Cercetătorii de la MIT au creat motorul imposibil: funcționează fără benzină, fără electricitate, doar cu lumină
Postat la: 27.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O echipă de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) a reușit să construiască un motor microscopic, mai subțire decât un fir de păr uman, care se pune în mișcare folosind exclusiv lumina. Descoperirea deschide perspective uriașe pentru medicină, microelectronică și nanotehnologie.
Motorul exploatează fenomene plasmonice: atunci când particule metalice minuscule sunt expuse la lumină polarizată circular, acestea se autoasamblează și încep să se rotească. Practic, energia luminii este convertită direct în mișcare mecanică, fără câmpuri electrice sau reacții chimice, așa cum se întâmplă la alte mecanisme similare.
Această arhitectură îi permite să genereze mișcare precisă și controlată, ceea ce îl face extrem de promițător pentru aplicații biomedicale, de exemplu, transportul țintit al medicamentelor în organism sau intervenții la nivel celular. Totodată, ar putea fi folosit în microfluidică, acolo unde controlul fluxurilor la scară nanometrică este esențial.
MIT vede în această descoperire începutul unei revoluții tehnologice. În medicină, astfel de motoare ar putea reduce efectele secundare prin livrarea tratamentelor direct către celulele afectate. În electronică, ar putea fi integrate în sisteme optoelectronice și senzori avansați.
