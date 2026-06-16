Chiar dacă pare bizar, ar trebui să arunci o sticlă sub pat atunci când te cazezi la hotel! Te scapă de o mare frică și îți arată dacă ești în pericol

Însoțitorii de bord călătoresc pentru a-și câștiga existența, așa că avem tendința să avem încredere în sfaturile lor despre cum să profităm la maximum de călătorii. Iar acest truc al unei însoțitoare de bord ar putea fi unul extrem de util, mai ales dacă călătorești singur.

Esther Sturrus, care lucrează pentru compania aeriană olandeză KLM și postează pe TikTok despre călătoriile ei, recomandă să arunci întotdeauna o sticlă de apă sub pat atunci când intri într-o cameră de hotel. Chiar dacă este puțin probabil, turiștii pot fi ținte ale hoților sau intrușilor, unii călători alegând să fie vigilenți în anumite țări sau în camere de la etajele inferioare.

Cum funcționează testul simplu care îți arată dacă ai un intrus în cameră

Potrivit lui Esther, acest truc îți permite să „verifici că nu este nimeni sub pat fără să te uiți", oferindu-ți liniște dacă ești îngrijorat, scrie metro.co.uk. Ea sfătuiește să rostogolești sticla sub pat, adăugând în videoclipul ei că „trebuie să iasă pe partea cealaltă". Dacă nu iese, poate ar trebui să fii precaut.

Ce altceva poate bloca obiectul și de ce nu trebuie să te panichezi imediat

Totuși, trebuie ținut cont că o obstrucție nu înseamnă neapărat că cineva se ascunde sub pat. La fel de bine ar putea fi lenjerii de pat depozitate acolo sau pur și simplu ai aruncat sticla fără suficientă forță ca să treacă până la capăt. Acestea fiind spuse, nu strică să verifici, iar astfel vei dormi mai liniștit știind că ai fost atent.

Reacția internauților după ce imaginile au devenit virale pe rețelele sociale

Urmăritorii Estherei au lăudat trucul, inclusiv o persoană care l-a numit „super util". Altcineva a spus că i s-a „activat o nouă frică", iar o a treia l-a numit „nebunesc", deși interesant.

Frici și metode similare

Multe dintre persoanele care călătoresc des au explicat în comentarii că aplică deja metode similare pentru a-și verifica rapid camera înainte de a se despacheta. Dincolo de frica de hoți sau de persoane străine, unii turiști folosesc acest gest simplu pentru a vedea dacă personalul de la curățenie și-a făcut treaba bine și dacă nu cumva au rămas gunoaie sau praf sub mobilier.

Pe de altă parte, specialiștii în securitate spun că, deși ideea stewardesei este ingenioasă și nu costă nimic, cea mai sigură metodă rămâne verificarea fizică sau blocarea ușii de la intrare cu un dispozitiv suplimentar pe timpul nopții. În final, totul ține de confortul fiecăruia și de cât de în siguranță vrea să se simtă într-un loc străin.