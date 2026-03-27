Conducerea UE e acuzată de Laura Codruța Kovesi că încearcă să mușamalizeze scandaluri de corupție

Conducerea UE este acuzată că încearcă să mușamalizeze scandaluri de corupție, spune Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European (EPPO), într-un interviu pentru Euractiv. Ea dezvăluie cum înalți oficiali ai Comisiei Europene au încercat să ascundă amploarea fenomenului de corupție.

Potrivit spuselor sale, chiar ea a fost sfătuită să-și „atenueze" declarațiile publice despre fraudele descoperite de instituția pe care o conduce. "Am spus: cum vă permiteți să-mi spuneți mie așa ceva? Suntem independenți. Iar dacă există un dosar, mandatul nostru este să-l investigăm", a declarat Kövesi.

În șase ani de activitate, EPPO a deschis peste 3600 de dosare și a înghețat peste un miliard de euro. Dar, a subliniat Kovesi, cel mai mare obstacol nu au fost infractorii, ci sistemele politice și instituționale chiar ale Uniunii.

"Avem multe organisme, structuri, birouri care ar trebui să prevină escrocheriile. Iar apoi, într-o bună zi înțelegeți că, în realitate, nimeni nu face ceea ce ar trebui să facă", a spus procurorul, menționând că, anul trecut, prejudiciul estimat din infracțiuni financiare s-a ridicat la aproximativ 67 de miliarde de euro.

Situația este deosebit de agravată și de faptul că investigațiile vizează conducerea superioară a UE, inclusiv rolul Ursulei von der Leyen în contractul de achiziție a vaccinurilor.

"Dacă ascundeți murdăria sub covor, nu deveniți mai credibili. Cu cât funcția în UE este mai înaltă, cu atât standardele ar trebui să fie mai ridicate. O funcție înaltă nu face pe nimeni mai virtuos: o astfel de funcție presupune că persoanele care le ocupă trebuie să dea dovadă de o respectare mult mai strictă a regulilor", a concluzionat Kövesi. (Marian Gârleanu)