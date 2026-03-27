Conducerea UE e acuzată de Laura Codruța Kovesi că încearcă să mușamalizeze scandaluri de corupție
Postat la: 27.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Conducerea UE este acuzată că încearcă să mușamalizeze scandaluri de corupție, spune Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European (EPPO), într-un interviu pentru Euractiv. Ea dezvăluie cum înalți oficiali ai Comisiei Europene au încercat să ascundă amploarea fenomenului de corupție.
Potrivit spuselor sale, chiar ea a fost sfătuită să-și „atenueze" declarațiile publice despre fraudele descoperite de instituția pe care o conduce. "Am spus: cum vă permiteți să-mi spuneți mie așa ceva? Suntem independenți. Iar dacă există un dosar, mandatul nostru este să-l investigăm", a declarat Kövesi.
În șase ani de activitate, EPPO a deschis peste 3600 de dosare și a înghețat peste un miliard de euro. Dar, a subliniat Kovesi, cel mai mare obstacol nu au fost infractorii, ci sistemele politice și instituționale chiar ale Uniunii.
"Avem multe organisme, structuri, birouri care ar trebui să prevină escrocheriile. Iar apoi, într-o bună zi înțelegeți că, în realitate, nimeni nu face ceea ce ar trebui să facă", a spus procurorul, menționând că, anul trecut, prejudiciul estimat din infracțiuni financiare s-a ridicat la aproximativ 67 de miliarde de euro.
Situația este deosebit de agravată și de faptul că investigațiile vizează conducerea superioară a UE, inclusiv rolul Ursulei von der Leyen în contractul de achiziție a vaccinurilor.
"Dacă ascundeți murdăria sub covor, nu deveniți mai credibili. Cu cât funcția în UE este mai înaltă, cu atât standardele ar trebui să fie mai ridicate. O funcție înaltă nu face pe nimeni mai virtuos: o astfel de funcție presupune că persoanele care le ocupă trebuie să dea dovadă de o respectare mult mai strictă a regulilor", a concluzionat Kövesi. (Marian Gârleanu)
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trăim într-o simulare? 15 fapte uimitoare care ar putea fi adevărate și dau de gândit cercetătorilor
Este lumea din jurul nostru reala sau traim intr-o simulare a realitații creata de ființe mai avansate, posibil postuman ...
-
Cum alegi un telefon potrivit când ai un buget limitat
Alegerea unui smartphone devine o provocare reala atunci cand bugetul este limitat, iar piața abunda in opțiuni care pro ...
-
Decizie istorică: Tricolorul românesc al Republicii Moldova e afișat pe uniformele militare. Rușii le consideră însemne fasciste!
Republica Moldova a luat o decizie simbolica importanta. Militarii de la posturile de securitate de pe Nistru vor purta ...
-
Cum duce China războiul din Iran împotriba isralo-americanilor fără să tragă direct un singur foc de armă
Sateliții chinezi au ghidat o racheta iraniana asupra unei strazi rezidențiale din Kfar Qasim, Israel, in aceasta dimine ...
-
O formă de conștiință extraordinară ar putea exista deja chiar aici, pe Pământ, sub forme pe care nu le recunoaștem
De zeci de ani, cautarea unei inteligențe avansate s-a concentrat pe structuri asemanatoare creierului și pe semnale ext ...
-
Noua variantă BA.3.2 a SARS-CoV-2 e monitorizată la nivel internaţional și ridică semne de întrebare privind protecția oferită de vaccinuri
Varianta recent identificata, denumita BA.3.2, a fost detectata in Marea Britanie si Statele Unite, potrivit autoritatil ...
-
Americanii acaparează total Venezuela: Au transportat aur de peste 100 de milioane de dolari și Trump a pus ochii pe pământurile rare
Statele Unite au adus recent in tara aur in valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari din Venezuela, a declarat m ...
-
O tânără de 25 de ani primește astăzi eutanasia după ce a învins în instanță opoziția propriului tată: "Vreau să plec în pace și să nu mai sufăr"
Povestea tinerei spaniole Noelia Castillo Ramos, in varsta de 25 de ani, a depașit granițele unui caz medical, devenind ...
-
Israelul e acuzat că ar fi folosit fosfor alb în sudul Libanului
Organizații pentru drepturile omului, inclusiv Human Rights Watch (HRW), afirma ca au documentat utilizarea fosforului a ...
-
"SUA au pierdut deja războiul din Iran". Avertismentul unuia dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale. "Mesajul e că suntem o adunătură de idioți"
Profesorul John Mearsheimer, unul dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale, lanseaza un averti ...
-
Sistemele Patriot au devenit inutile: Rachetele balistice rusești și iraniene își schimbă acum toate traiectoria în timpul zborului
Rusia iși transforma rachetele balistice intr-o arma tot mai greu de oprit. La fel si cele Iraniene care pot ameninta or ...
-
Comandantul care controla Strâmtoarea Hormuz este mort. Strâmtoarea încă percepe taxe de 2 milioane de dolari per navă
Presa de stat iraniana a confirmat pe 25 martie ca Mosayeb Bakhtiari, comandantul Primului District Naval al Marinei IRG ...
-
Ucraina a trimis armatei ruse papuci cu explozibil în talpă. Pachetele au fost livrate sunt forma unor ajutoare umanitare
Într-o operațiune de sabotaj complexa, autoritațile ucrainene au trimis in Rusia dispozitive explozive ascunse in ...
-
Începe vânătoarea "flotei fantomă" a Moscovei: Unul dintre cele mai mari imperii maritime ale lumii intră în coliziune directă cu Rusia
Armata britanica va putea acum sa abordeze si sa confiste navele sanctionate apartinand „flotei fantoma" ruse daca ...
-
Vaticanul începe lupta cu dracii din teren: Papa Leon și exorciștii lui sunt îngrijorărați de creșterea practicilor oculte în rândul credincioșilor catolici
O intalnire mai puțin obișnuita a avut loc la Vatican, unde Papa Leon al XIV-lea a primit, in cadru privat, reprezentanț ...
-
O femeie care se dădea drept broker la o bancă elvețiană a reușit să înșele 24 de persoane și a jucat o parte din bani la cazinou
O femeie din Iași, care se prezenta drept broker la o banca din Elveția și promitea profituri duble garantate pe piața F ...
-
Atac riscant în Iran. Cea mai mare catastrofă nucleară din epoca modernă amenință lumea
Organizatia iraniana pentru energie atomica a declarat ca centrala nucleara de la Bushehr a fost lovita intr-un atac aer ...
-
Transport România - Belgia pentru cei care își încep primul job în străinătate
Începerea primului job in strainatate este un moment important in viața multor romani. Fie ca pleci pentru o oport ...
-
Prin Strâmtoarea Hormuz trec doar navele non-inamice care platesc 2 milioane de dolari platibili în yuani
Stramtoarea Hormuz nu mai este nici inchisa, dar nici deschisa. Este ceva ce lumea nu a mai vazut pana acum: un coridor ...
-
Impactul ecologic real al mașinii de spălat vase: dincolo de mitul consumului uriaș de apă și curent
Exista o convingere adanc inradacinata ca mașinile de spalat vase sunt un moft care risipește resurse prețioase. Imagine ...
-
De ce nu umblă Guvernul la accize în plină criză a carburanților? Calculele din spatele deciziei lui Ilie Bolojan
Statul roman ramane principalul beneficiar al scumpirii accelerate a carburanților, chiar și in contextul plafonarii ada ...
-
Modificări radicale în Codul Penal: Apar reguli noi pentru internet, iar folosirea AI devine infracțiune
Romania pregatește o reforma majora a Codului penal, adaptata la noile realitați digitale: de la reguli stricte pentru c ...
-
Protest violent la Piața Victoriei, între jandarmi și mineri: Persoane rănite, au intervenit salvatorii SMURD. Bolojan i-a refuzat pe ortaci
Este scandal uriaș intre jandarmi și minerii veniți sa protesteze in București, la Piața Victoriei. S-a lasat cu imbranc ...
-
Donald Trump s-ar putea să nu mai poată folosi un moment de tip „TACO" în Iran
Spre deosebire de politicile comerciale, razboaiele nu pot fi pornite sau oprite prea ușor; deciziile in astfel de confl ...
-
Un gel magnetic injectat în inimă ar putea preveni accidentele vasculare cerebrale, cred oamenii de știință
Milioane de oameni din intreaga lume sufera de fibrilație atriala, o tulburare de ritm cardiac care face ca atriile inim ...
-
De ce tot mai mulți adulți se comportă ca niște copii: explicația unui fenomen care ia amploare
În ultimii ani, psihologii și sociologii au observat un fenomen neobișnuit: granița dintre maturitate și copilarie ...
-
După ce Trump a bătut câmpii cu negocieri imaginare, Iranul a prezentat un set de cereri reale pentru încetarea războiului
Iranul a prezentat un set de cereri formale pentru incetarea razboiului, in contextul discuțiilor indirecte anunțate de ...
-
Pământul intră într-o zonă periculoasă: "Toți indicatorii sunt pe roșu. Ce urmează pentru planeta care nu mai răcește"
Un nou raport al Organizația Meteorologica Mondiala arata ca schimbarile climatice au impins Pamantul intr-o zona fara p ...
-
Cogniție fără creier: Cum apare memoria în polimeri, celule și spațiu-timp fără să existe măcar un singur neuron
Modul in care protistul in forma de trompeta Stentor roeseli (foto) iși poate modifica sistematic raspunsurile comportam ...
-
Iranul a construit un sistem de metrou pentru rachete balistice în interiorul unui munte de granit
Un munte din granit la sud de Yazd este in construcție de doua decenii. IRGC nu a amenajat aici un buncar, ci a construi ...
