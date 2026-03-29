Criză energetică fără precedent: Romgaz nu mai are gaze pentru clienții casnici cel putin până în aprilie 2027
Postat la: 29.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În ciuda mult-așteptatei oferte de gaze ieftine pentru populație, reglementarea prețurilor care începe de la 1 aprilie obligă Romgaz să anunțe public că, cel puțin un an de acum încolo, nu va face oferte concurențiale pentru casnici.
„Estimăm că Romgaz va lansa primele oferte pentru populație în luna decembrie 2026, oferte pentru livrarea gazelor naturale începând cu 1 aprilie 2027". Potrivit unui comunicat transmis de Romgaz, „acum nu mai dispune de cantitățile de gaze naturale disponibile pentru comercializare", conform aceleiași surse. Romgaz este cel mai mare producător de gaze din România, acționar majoritar fiind statul român. Situația era previzibilă, deși declarațiile anterioare din partea ministrului Energiei dădeau speranță populației că Romgaz, după modelul Hidroelectrica, va lansa o ofertă de gaze cu preț mai mic.
„Cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare. Urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziționat deja softurile, au toate licențele. Important e următorul lucru: odată intrați în piață, pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor și automat cu oferte foarte bune, cum este Hidroelectrica ca preț de referință astăzi pe piața consumatorilor casnici, la fel și Romgazul va fi pe piața de gaze naturale. O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie", spunea ministrul Bogdan Ivan.
De fapt, prețul gazelor naturale livrate populației și CET-urilor care livrează energie termică populației, acum plafonat, va fi reglementat pe lanț și după 1 aprilie 2026. Iar pentru ca prețul final să nu scadă, producătorii de gaze românești, Romgaz și Petrom, trebuie să livreze, pe lege, gaze care să acopere acest consum la preț impus, de 110 lei/MWh - acum prețul de piață este de două ori și jumătate mai mare, ca urmare a problemelor din Golf. Avantajul este că, pentru aceste cantități, statul nu percepe impozitul suplimentar nici de la Romgaz nici de la Petrom. Anul precedent, prețul a fost de 120 de lei.
Problema specifică a Romgaz este că are foarte mult de livrat din ce produce la acest preț mic reglementat, fiind obligat de lege. Asta și pentru că Romgaz este cea care asigură gazele pentru Electrocentrale București, de exemplu, cel mai mare producător de energie termică din România, care încălzește peste jumătate de milion de apartamente. Anul trecut, 80% din producția de gaze a Romgaz, de circa 5 miliarde de metri cubi, a fost vândută la preț mic pentru asigurarea consumului în sistemul prețurilor plafonate. În acest an, pe reglementarea actuală care intră în vigoare de la 1 aprilie, lucrurile nu se vor schimba prea mult. Ca atare, în condițiile în care și în acest an oligațiile de a vinde mult gaz la preț mic rămân, Romgaz nu produce suficient gaz ca să îl vândă ea direct populației la un preț mai mic decât îl vând furnizorii clasici care îl primesc la preț mic tot de la Romgaz.
