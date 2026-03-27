Cum duce China războiul din Iran împotriba isralo-americanilor fără să tragă direct un singur foc de armă

Sateliții chinezi au ghidat o rachetă iraniană asupra unei străzi rezidențiale din Kfar Qasim, Israel, în această dimineață. Cinci civili israelieni sunt internați în spital. China nu a tras niciun foc de armă în acest război. China nu are nevoie.

Racheta era iraniană. Sistemul de navigație militară BeiDou-3 care a ghidat-o către coordonatele sale de dispersare era chinezesc. Combustibilul pe bază de perclorat de sodiu care a propulsat-o a fost transportat din portul Gaolan din sudul Chinei. Interceptorul care a distrus ogiva principală a fost american. Bombele mici care au supraviețuit interceptării și au răsturnat un SUV alb pe o stradă rezidențială au fost concepute pentru a copleși apărarea construită de Rafael, a cărui evaluare IPO tocmai s-a dublat la 23 de miliarde de dolari în timpul războiului. Patru națiuni într-o singură detonare. O stradă. O mașină răsturnată. Cinci oameni sângerând din cauza undelor de șoc produse de o armă care a fost distrusă și livrată simultan. Iar țara care a furnizat combustibilul și coordonatele nu apare în titluri.

Iranul și-a finalizat tranziția militară completă de la GPS-ul american la BeiDou-3 chinezesc în iunie 2025, după ce bruiajul GPS din timpul războiului de 12 zile a făcut ca rachetele sale să fie inexacte. Semnalul criptat B3A oferă o precizie sub 5 metri, salturi de frecvență împotriva bruierii și corecții la mijlocul cursei de până la 2.000 de kilometri. Șaptezeci la sută din rachetele balistice iraniene poartă acum focoase cu fragmentație. Fiecare dispersează 20 până la 24 de submuniții la o altitudine de 7 până la 10 kilometri, deasupra plafonului de angajare al Domului de Fier. Racheta principală este distrusă. Cele secundare se împrăștie. Intervalul de șase secunde dintre interceptare și impactul cu solul este fereastra pe care o exploatează bombele mici. Domul de Fier nu a fost proiectat să urmărească 24 de obiecte în cădere pe o rază de 8 kilometri. Focoasele cu fragmentație nu trebuie să penetreze scutul. Trebuie să-l supraviețuiască cu șase secunde.

China furnizează navigația. China furnizează combustibilul. Aproximativ 1.000 de tone de perclorat de sodiu din portul Gaolan la începutul anului 2025, suficiente pentru 260 până la 500 de rachete. Iar bombele pe care America le aruncă asupra Iranului pentru a distruge aceste lansatoare conțin magneți chinezești din pământuri rare. Interceptoarele care atacă aceste rachete nu pot fi fabricate fără minerale chinezești. Suplimentul de 200 de miliarde de dolari pe care îl finanțează Congresul nu poate reaproviziona munițiile fără lanțurile de aprovizionare chinezești. Iar cele 650 de miliarde de dolari pe care Big Tech le cheltuiește pentru infrastructura de inteligență artificială depind de semiconductori fabricați cu heliu dintr-o instalație din Qatar pe care în același război a fost închisă timp de trei până la cinci ani. Fiecare nod din acest conflict trece prin Beijing. Fiecare parte depinde de Beijing. Beijingul profită de pe urma fiecărei părți.

Bombele mici creează de facto câmpuri minate în zonele rezidențiale. Echipele EOD din Kfar Qasim le curăță una câte una. Următorul val sosește înainte ca curățarea să fie completă. Petah Tikva a raportat impacturi în aceeași salvă. Sateliții care ghidează următoarea rachetă către coordonatele sale de dispersare sunt aceiași sateliți care ghidează rachetele de croazieră pakistaneze și transportul de marfă „Centura și Drumul” în Asia Centrală.

SUV-ul de pe stradă a fost răsturnat de o bombă mică de 3 kilograme care s-a separat la 7 kilometri, a căzut timp de 40 de secunde și a detonat pe asfalt, navigată până la o distanță de 5 metri de țintă prin intermediul a 40 de sateliți deținuti de o țară care vinde combustibil națiunii care l-a lansat, minerale națiunii care l-a interceptat și infrastructură de heliu națiunii care fabrică cipurile de care ambele părți au nevoie pentru a lupta.