Damian Drăghici lansează miercuri un manual pentru suflet: "Greșeala este Calea!"
Postat la: 16.06.2026 |
Damian Draghici lansează miercuri, 19 iunie 2026, o carte absolut superbă - "Greșeala este Calea!" - in care vom regasi experiența sa de viață fabuloasă, plină de căutări, de izbânzi, unele efemere, de căderi si regăsiri, de modificări interioare si exterioare. După ce a greșit de mai multe ori drumul, Drăghici a găsit Calea. Acolo unde e si Adevăr si Viață!
Damian Drăghici, un artist fără cusur, vă invită să găsiti calea spre lansarea lui de carte, la Rooftop Linea - Closer To The Moon, de la ora 19,00 - strada Lipscani nr 17. Autorul va fi alături de familie, de prieteni dragi, de fani săi nenumărați și vă așteaptă cu drag, mai ales ca lucrarea sa - iata, una care de data asta nu tine de muzică - dar e una de suflet, din care cititorul va avea numai de câștigat. "Si pentru că naiul mi-a fost mereu aproape, mă va insoți si-n această seară intr-un recital special.", ne spune Damian Drăghici.
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