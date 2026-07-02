De ce tinerii au o forță de prindere tot mai slabă? Legătura îngrijorătoare cu dispozitivele digitale

Dispozitivele îți schimbă corpul în moduri pe care s-ar putea să nu le realizezi. Nu este prea târziu să faci ceva în privința asta. Cele mai recente cercetări sugerează că telefonul și celelalte dispozitive digitale ar putea modifica forma gâtului, afecta vederea, influența abilitățile motorii și reduce forța musculară, potrivit BBC.

Dacă citești articole pe telefon, sunt șanse mari să îți apleci capul pentru a privi ecranul. Această „postură cu capul proiectat înainte" poate pune până la 27 de kilograme de presiune asupra gâtului. În timp, aceasta poate deteriora discurile coloanei vertebrale, poate duce la degradarea articulațiilor și mușchilor și poate chiar reduce capacitatea pulmonară, scrie Mediafax.

Exercițiile speciale pot ajuta, dar există și schimbări mai simple: ține telefonul la nivelul ochilor, ideal la aproximativ o lungime de braț. De asemenea, pauzele de 20 de minute la fiecare jumătate de oră sunt esențiale. Referitor la riscul de riduri provocate de „tech neck", deși este o teorie plauzibilă, experții spun că nu există încă studii solide care să demonstreze această legătură directă.

Există însă și alte probleme dermatologice de care ar trebui să ne preocupăm. „Un mediu întunecat și umed [cum este zona de sub ceas] este ideal pentru dezvoltarea fungilor, astfel că pot apărea iritații sau chiar eczeme", avertizează Justine Hextall, dermatolog. Soluția este simplă: scoateți mai des ceasul inteligent, spălați pielea și folosiți o cremă de protecție dacă îl purtați întreaga zi.

Ratele miopiei au crescut spectaculos, iar tehnologia este adesea indicată drept vinovat. Totuși, studiile sugerează că timpul petrecut în aer liber are un efect protector asupra ochilor. Soluția oferită de specialiști este simplă: petreceți mai mult timp afară pentru a contracara efectele utilizării prelungite a ecranelor.

Forța de prindere este considerată un indicator important al stării generale de sănătate, fiind un predictor pentru riscul de deces prematur. Din păcate, aceasta este în scădere, în special în rândul tinerilor. Tehnologia afectează și abilitățile motorii; deși ne face mai eficienți la „glisarea pe ecran", acest lucru poate avea repercusiuni asupra dezvoltării cognitive. Activitățile manuale, precum gătitul sau artele meșteșugărești, rămân soluții excelente pentru a menține conexiunea minte-corp.