Delapidare uriașă la USR: 400.000 de lei au dispărut din fondurile partidului
Postat la: 16.06.2026 |
O femeie angajată ca responsabil financiar la Uniunea Salvaţi România (USR) a fost trimisă în judecată de procurori sub acuzaţia că a delapidat peste 400.000 de lei din conturile partidului.
Potrivit portalului instanţelor de judecată, femeia se numeşte Ioana Cătălina D. Dimoftache şi a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare (47 de acte materiale). USR s-a constituit parte civilă în dosar, pentru a recupera o parte din banii delapidaţi de Ioana Cătălina Dimoftache.
"În esenţă, s-a reţinut că în perioada 25.04.2024 - 19.07.2024, inculpata D.I.C., în calitate de responsabil financiar în cadrul unei filiale din municipiul Bucureşti a unui partid politic, şi-a însuşit, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, suma totală de 412.750 lei din sumele de bani pe care le gestiona, însuşirea acestora realizându-se prin transferul banilor din cele două conturi bancare atribuite filialei partidului politic către contul bancar al unei societăţii comerciale şi, ulterior, în conturile personale ale inculpatei. Pe parcursul cercetărilor, inculpata a restituit suma de 162.750 lei, persoana vătămată constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 250.000 lei, reprezentând prejudiciul rămas neacoperit prin săvârşirea infracţiunii", transmite Parchetul într-un comunicat de presă.
În vederea recuperării prejudiciilor create şi a acoperirii cheltuielilor judiciare efectuate în cauză, asupra unui imobil al inculpatei a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 250.000 lei. În cauză, urmărirea penală a fost efectuată organele de cercetare penală din cadrul DGPMB - Poliţia Sectorului 4 - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, specializat în investigarea infracţionalităţii economice.
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