Rusia a lansat un nou atac nocturn asupra Ucrainei, forțele principale au vizat capitala Kiev. Au fost utilizate 74 de rachete de croazieră, Kh-101, Kh-59/69 și Kalibr și 496 de drone. Principala caracteristică a fost întrebuințarea masivă a dronelor cu reacție Geran-5 ( peste 70 de bucăți numai la Kiev ) în locul clasicelor Geran-2.

- A fost avariată întreprinderea electronică „Radionics", care produce sistemele de control pentru drona „Flamingo", și circuite integrate pentru sisteme de apărare AA și sisteme de război electronic.

- Au fost distruse atelierele de asamblare Atlon Avia ale dronelor Lyuty.

- A fost avariată uzina aeronautică Antonov.

- A fost distrusă întreprinderea industrială „Kiev-25" a companiei „PV Group Ukraine", care produce sistemul de război electronic „Lima".

- A fost distrus centrul de transport și logistică MLP-Ceaika, precum și hangarul companiei de logistică Euroterminal care erau folosite pentru depozitarea dronelor sosite din străinătate.

- Au mai fost lovite și două hoteluri de 5 stele de pe Bulevardul Șevcenko : CityHotel Residence și Premier Palace, ocupate în mod regulat de turiști care purtau veste antiglonț. Sunt așteptate mai multe necrologuri despre un elicopter care transporta soldați NATO și care s-a prăbușit undeva în Alpi.