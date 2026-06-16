Nicușor Dan joacă ultima carte pentru Guvernul Veștea: discuție de urgență cu premierul desemnat și Sorin Grindeanu
Postat la: 16.06.2026 |
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la discuții pe premierul desemnat Adrian Veștea și pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, după decizia UDMR de a nu intra la guvernare într-un eventual Cabinet Veștea.
Întâlnirea nu are loc la Palatul Cotroceni, ci la Vila Lac, semn că negocierile au intrat într-o etapă sensibilă, în care se discută nu doar formula guvernamentală, ci și șansele reale ca Executivul să treacă de votul Parlamentului.
Decizia UDMR complică major calculele pentru Adrian Veștea. Formațiunea condusă de Kelemen Hunor a transmis că nu vede în acest moment condițiile pentru construirea unei majorități transparente și stabile în Parlament. În plus, UDMR a evitat să se asocieze cu o formulă care ar putea fi percepută drept o rupere a PNL, în condițiile în care conducerea liberală controlată de Ilie Bolojan i-a cerut lui Veștea să renunțe la mandat.
Fără UDMR, centrul negocierilor se mută aproape integral către PSD. De aici și chemarea lui Sorin Grindeanu la discuții cu șeful statului și cu premierul desemnat. PSD are cel mai mare grup parlamentar și, fără voturile social-democraților, Cabinetul Veștea nu are practic nicio șansă de învestire.
Problema este că nici PSD nu poate asigura singur majoritatea. Pentru ca Guvernul să treacă, sunt necesare 233 de voturi în Parlament. Un calcul minimal, bazat pe PSD și grupul minorităților naționale, nu ajunge nici pe departe la pragul necesar. În lipsa UDMR, Veștea ar avea nevoie de o combinație complicată: susținere PSD, minorități, o parte consistentă din PNL și, eventual, voturi din zona parlamentarilor neafiliați sau a grupurilor mici.
Înainte de decizia UDMR, scenariul luat în calcul în tabăra Veștea era o construcție în jurul PSD, UDMR, minorități și o parte a parlamentarilor liberali favorabili guvernării. Retragerea UDMR scoate însă din ecuație peste 30 de voturi și transformă negocierile într-o cursă mult mai riscantă.
Premierul desemnat se confruntă și cu opoziția oficială a propriului partid. PNL, condus de Ilie Bolojan, i-a cerut lui Adrian Veștea să își depună mandatul, însă acesta a refuzat și a anunțat că merge mai departe cu încercarea de a forma Guvernul.
În interiorul PNL există însă o falie vizibilă. O parte a liderilor liberali susțin linia Bolojan, respectiv rămânerea în opoziție și respingerea formulei Veștea. În același timp, există primari, parlamentari și lideri locali care preferă revenirea la guvernare, inclusiv din rațiuni administrative și financiare.
Provocarea pentru Veștea este să atragă un număr suficient de parlamentari PNL la votul de învestire. Chiar și așa, fără UDMR, voturile liberalilor favorabili nu par suficiente decât dacă sunt dublate de sprijin din alte zone parlamentare.
USR a transmis deja că nu susține un guvern construit cu PSD și nici o formulă rezultată din conflictul intern al PNL. În aceste condiții, Guvernul Veștea nu se poate baza pe refacerea vechii coaliții pro-europene PNL-USR-UDMR.
Rămâne varianta unei majorități atipice, cu PSD, minorități, o parte din PNL și voturi din zona parlamentarilor suveraniști non-AUR, neafiliați sau independenți. O asemenea formulă ar putea aduce Guvernul mai aproape de pragul de 233 de voturi, dar ar veni cu un cost politic semnificativ, Executivul fiind vulnerabil încă din prima zi și dependent de negocieri punctuale în Parlament.
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